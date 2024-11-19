Познавательные туры на природе в Бангкоке

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Бангкоке, цены от $2 090. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
1 отзыв
15 дней
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
«В основе концепции природного парка — индуистское учение о путях к физическому и духовному благополучию, достичь которое человек сможет, лишь находясь в гармонии с миром, природой и богом»
14 дек в 10:00
8 янв в 10:00
$2 475 за человека
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Музыкальные теплоходы
12 дней
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам Аватара и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
«Ко-Чанг поражает своей природной красотой: густые джунгли, живописные водопады и тихие пляжи»
15 фев в 12:00
1 мар в 12:00
$2 090 за человека
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
На автобусе
1 день 18 часов
На краю тумана и моря облаков: незабываемый тур в Кхао Кхо
Откройте великолепие Таиланда в туре в Кхао Кхо: встреча с природой, культурой и духовностью в одном путешествии
Начало: ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Air Port Link
«Данный экскурсионный тур предназначен для тех туристов, которые уже не первый раз посещают Королевство, для тех, кому интересна природа, традиции, культура и религия Таиланда»
Расписание: пн, чт в 06.00
2 дек в 06:00
5 дек в 06:00
6 000฿ за человека

Последние отзывы на туры

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    Вадим
    19 ноября 2024
    Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
    Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же именно то, что мы
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    искали! Давно хотели побывать в Азии, и этот тур открыл нам её со всех сторон. Это было максимально интересное путешествие. Азия – совершенно другой мир - мы прикоснулись к абсолютно непохожей культуре, которая вызвала и восторг, и непонимание одновременно. Тур очень насыщенный и объемный по информации и локациям. Не представляем, какой это огромный труд организаторов – за что им большое спасибо! Все заботы и «головные боли» организаторы взяли на себя – билеты, транспорт, сим-ки, бронирования (отмечу тут, что отели достаточно комфортабельные), билеты на локации, время посещения локаций. Такой тур точно сложно составить самим, не зная всех тонкостей. Нашим гидом был Виктор – с ним всегда ощущали себя безопасно и комфортно. Спасибо, Виктор, за твое спокойствие и терпение!

    Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Природа и пейзажи»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
  2. Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
  3. На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
Сколько стоит тур в Бангкоке в ноябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 2 090 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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