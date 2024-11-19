15 дней
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
«В основе концепции природного парка — индуистское учение о путях к физическому и духовному благополучию, достичь которое человек сможет, лишь находясь в гармонии с миром, природой и богом»
14 дек в 10:00
8 янв в 10:00
$2 475 за человека
12 дней
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам Аватара и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
«Ко-Чанг поражает своей природной красотой: густые джунгли, живописные водопады и тихие пляжи»
15 фев в 12:00
1 мар в 12:00
$2 090 за человека
1 день 18 часов
На краю тумана и моря облаков: незабываемый тур в Кхао Кхо
Откройте великолепие Таиланда в туре в Кхао Кхо: встреча с природой, культурой и духовностью в одном путешествии
Начало: ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Air Port Link
«Данный экскурсионный тур предназначен для тех туристов, которые уже не первый раз посещают Королевство, для тех, кому интересна природа, традиции, культура и религия Таиланда»
Расписание: пн, чт в 06.00
2 дек в 06:00
5 дек в 06:00
6 000฿ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВадим19 ноября 2024Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же именно то, что мы
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит тур в Бангкоке в ноябре 2024
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