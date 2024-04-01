14 дней
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 00:00
18 ноя в 08:00
202 000₽ за человека
2 дня
Погружение в тайскую историю
Начало: Отель в Бангкоке или Паттае
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 36 424฿ за всё до 3 чел.
15 дней
Большое приключение в Азии: экскурсии и отдых на Бали
Погрузитесь в мир азиатских чудес с туром, объединяющим культуру, приключения и релакс на пляжах Бали
Начало: Бангкок, время по договорённости
5 окт в 10:00
14 дек в 10:00
$2 475 за человека
Последние отзывы на туры
- EElena1 апреля 2024Невероятно интересный тур,хорошо организован,Денис очень внимателен и очень ответственный!!! Интересно с ним общаться и мы узнали многое о странах которые
- ЮЮрий13 марта 2024С клубом путешественников в первый раз и после путешествия по 5 странам ЮВА нахожусь в полном восторге. Отличная команда профессионалов,
- EElena5 марта 2024Наш гид была Алена,большая умница, заботилась о нас, наша компания была чуть - чуть возрастной, было очень комфортно. Большое ей
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит тур в Бангкоке в июле 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 тура от 2 475 до 202 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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