Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Две недели посвятим знакомству с центрами азиатской культуры: проведём три дня в Тайланде, чтобы вкусить все прелести релакса в жаркой Паттайе и на острове Ко Чанг; увидим, как живут кхмеры в современной Камбодже, побываем в месте съёмок фильма «Лара Крофт: расхитительница гробниц» и попробуем традиционные деликатесы во Вьетнаме.
Вас также ждёт множество развлечений на острове Сентоза в Сингапуре, романтика окрестностей Куала-Лумпура и «Золотой треугольник» столицы Малайзии.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|168 000 ₽
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Рюкзак (40-50 литров)
Флисовая кофта или легкий, необъёмный свитер
Удобные летние штаны, желательно из хлопка (для посещения храмов)
Летние кроссовки или удобные летние кеды
Сандалии или сланцы
Футболки (3 штуки)
Носки (4 пары)
Шорты
Плавки / rупальник
Небольшое полотенце из микрофибры/вафельное
Предметы личной гигиены
Небольшой блокнот с ручкой для записей
Компактная аптечка
Солнцезащитный крем (SPF 40)
Фотоаппарат
Ксерокопию русского и заграничного паспортов
Цветную фотографию 4х6 см
Маленькая сумка для документов и денег
Рекомендуемый объём рюкзака/сумки вместе с содержимым — не больше 7-8 кг и не превышающий 158 см (сумма всех измерений).
Небольшой чемодан на колесиках можно взять, но он менее удобный в транспортировке.
Проживание. Hotel Zing (Патайя), Mam Kai Bae Hotel (Тайланд Ко Чанг), Den Hotel Totonou (Сиемриап), Okay Boutique hotel (Пномпень), The Noble Swan Hotel Saigon (Хошимин), K Space Inn 14 (Сингапур), Lar isra at Kuala Lumpur (Куала-Лумпур), Baiyoke Sky Hotel (Бангкок).
Питание. В стоимость включены только завтраки в некоторых отелях. Будем питаться преимущественно в кафе или ресторанах (около 15 $ в день).
Уровень сложности. Программа предусматривает пешие прогулки на расстояние 5-10 км. Между точками маршрута будем передвигаться на микроавтобусах, такси, лодках, катерах, паромах, самолётах, тук-туках или моторикшах.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Виза. Для граждан РФ не требуется.
Программа тура по дням
Бангкок - Паттайя
Приземляемся в столице Таиланда и отправляемся в курортную Паттайю. Заселимся в отель, а затем пойдём гулять по набережной. Желающие смогут искупаться, чтобы расслабиться после дороги. По пути к храмовому комплексу Ванг Сам Сиен попробуем тайскую кухню в кафе. Когда доберёмся до комплекса, прогуляемся до статуи Большого Будды. Встретим закат на смотровой площадке, а после попадём на известную улицу Уокинг-стрит со множеством баров, клубов и ресторанов.
Поужинаем стрит-фудом и вернёмся в отель.
Путешествие к острову Ко Чанг
С утра стартуем на остров Ко Чанг. Сначала будем ехать на микроавтобусе, а потом пересядем на паром. Остров является частью морского национального парка Му Ко Чанг. Местность не усеяна отелями, поэтому мы сможем насладиться этим малолюдным местечком на границе с Камбоджей. К обеду разместимся в отеле или бунгало и отправимся отдыхать на пляже. Вечером вы можете поехать в рыбацкую деревню Банг-Бао и ужин из свежеприготовленных морепродуктов. После — свободное время.
Активный отдых на острове, водопад Клонг Плу
После завтрака отправляемся в морское путешествие: на каяках доберёмся до необитаемых островов, чтобы насладиться снорклингом (за доплату). Далее нас ждёт водопад Клонг Плу, в котором можно искупаться. Полюбовавшись природой, вернёмся в отель и поужинаем.
Переезд в Камбоджу. Сиемреап
Рано утром выезжаем в следующую точку нашего маршрута — Камбоджу. Эта страна погрузит нас в совершенно другую атмосферу. Вы увидите, как отличаются быт и культура местных жителей от того, что мы видели ранее.
Вечером доберёмся до города Сиемреап, известного благодаря храмовому комплексу Ангкор-Ват. Затем заселимся в отель и пойдём знакомиться с новой локацией. Зайдём поужинать в кафе, где попробуем блюда кхмерской кухни: лок-лак, амок, прахок и многие другие.
Ангкор-Ват
На моторикше доедем до главной достопримечательности Камбоджи — уникального храмового комплекса Ангкор-Ват. Именно здесь снимали фильм о бесстрашной Ларе Крофт. Прогуляемся по храмам комплекса и ощутим величие кхмерского архитектурного искусства.
Вечером у вас будет свободное время, в которое вы можете посетить колоритные рынки или пойти в ресторан, где проводятся шоу танцев Апсар — красочное представление, инсценирующее танцы небесных духов воды и облаков.
Через озеро Тонлесап к Пномпеню
С утра начинаем путь к самому большому пресному водоёму Индокитайского полуострова — озеру Тонлесап. Его мы пересечём на скоростном катере и окажемся в столице Камбоджи. В Пномпене заселимся в отель и пойдём знакомиться с главными достопримечательностями города: Королевским дворцом и Национальным музеем истории Камбоджи.
По желанию вечером сможем пройтись до центрального рынка, погулять по набережной и попробовать любимый французами деликатес — лягушек.
Добро пожаловать во Вьетнам
Нас ждут два насыщенных дня во Вьетнаме, но перед этим мы отдохнём на пляжах Вунгтау. По прилёте заселимся в отель, а затем отправимся наслаждаться объятиями Южно-Китайского моря.
Вечером поужинаем в кафе традиционных вьетнамских блюд. Вы сможете попробовать суп Фо, свиные колбаски, пирожки в банановом листе и многие другие вкусности. Подкрепившись, прогуляемся к маяку Хай-Данг и полюбуемся панорамой полуострова.
Хошимин
Утром ещё раз насладимся видами полуострова, искупаемся и отправимся в Хошимин, чтобы больше узнать о истории Вьетнама. Вы можете посетить Дворец Воссоединения или военно-исторический музей, экспозиция которого рассказывает о войне Вьетнама и США. Затем мы погуляем по центру города и главной туристической улице Фам Нгу Лао. Здесь проведём остаток вечера и посвятим свободное время посещению кафе, дискотек и массажных салонов.
Тем, кто хочет взять перерыв от городской суеты и шума, советуем заглянуть на смотровую площадку небоскрёба Битекско, чтобы полюбоваться огнями большого города с высоты.
Сингапур: остров Сентоза
Нас ждёт утренний рейс до Сингапура! Пролетим через Сиамский залив и окажемся в самом современном государстве Юго-Восточной Азии. Небоскрёбы, чистые улицы и атмосфера западного мегаполиса ждут нас в Сингапуре. На метро доберёмся до отеля, разместимся и отправимся на остров Сентоза. Здесь каждый сможет найти развлечение по вкусу: парки, океанариум, аттракционы, — создаётся ощущение, что вы попали в азиатский Диснейленд. До 19:00 у вас будет свободное время, чтобы попробовать все развлечения. Желающие могут поехать на экскурсию до самой южной точки Евразии.
Вечером вернёмся в центр города, где посетим световое шоу. После этого прогуляемся по ночному Сингапуру до колеса обозрения и сказочного ботанического сада.
Зоопарк, парк «Мерлион» и китайский квартал
Утром отправимся в знаменитый сингапурский зоопарк. Здесь животные содержатся в условиях, максимально приближенных к естественной среде их обитания. Затем заглянем в парк «Мерлион» и прогуляемся по китайскому кварталу, где вы сможете закупиться сувенирами.
Вечером — свободное время.
Прилёт в Малайзию, пещеры Бату и форт Альтингсбург
Утром прилетим в Малайзию, заселимся в отель, позавтракаем и отдохнём. После этого отправимся изучать окрестности Куала-Лумпура: посетим пещеры Бату, одну из самых известных индуистских святынь, поднимемся на холм Малавати в форт Альтингсбург, откуда откроется захватывающий вид на Малаккский залив. Далее вы сможете отправиться в круиз по реке Кланг и полюбоваться светящимися гирляндами светлячков на деревьях.
Вечером вернёмся в отель. При желании сможем посетить туристическую улицу Куала-Лумпура — Букит Бинтанг.
Куала-Лумпур: башни Петронас и «Золотой треугольник»
После завтрака отправимся в центр города к башням Петронас на смотровую площадку, чтобы полюбоваться столицей Малайзии с высоты птичьего полёта. Затем нас ждут достопримечательности «Золотого треугольника» Куала-Лумпура. Его образуют три оживлённые улицы, на которых расположились самые интересные локации: мечеть Джамек, телебашня Менара, городской парк и многие другие.
Вечером, после прогулки по городу, поужинаем в кафе аутентичными блюдами восточной кухни.
Возвращение в Бангкок: Ват Арун, Храм Лежащего Будды
В заключительный день нашего путешествия мы вернёмся в Бангкок. Желающие могут изменить свой маршрут, чтобы продолжить отдых. После прилёта посетим храм Ват Арун, комплекс зданий Королевского дворца и храм Лежащего Будды. Вы сможете проплыть на лодках по каналам реки Чао Прайя.
Вечер посвятим прогулке по «городу ангелов», заселимся в отель в небоскрёбе Байок Скай, расслабимся в бассейне, расположенном на 20-м этаже, поужинаем и насладимся видом со смотровой площадки отеля.
Окончание тура
С утра сядем в метро и поедем в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Услуги инструктора-переводчика
- Завтраки в отелях Mam Kai Bae Hotel, Den Hotel Totonou и Okay Boutique hotel
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бангкока и обратно
- Входные билеты в музеи / посещение достопримечательностей
- Питание (кроме завтраков в некоторых отелях) - около 15 $ в день
- Страховка
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Тур был по 5 странам Юго Восточной Азии!
Увидели много интересных мест, познакомились с замечательными людьми, получили невероятное количество положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Программа тура составлена хорошо и, конечно, можно в нее что-то добавить или что-либо исключить, по мнению каждого из участников. Но в целом очень достойный вариант короткого путешествия по 5 странам, который я могу уверенно рекомендовать.
Было приятно и весело провести время в компании людей, которые вошли в нашу группу. Всем пламенный привет! Особую благодарность хочу выразить нашему гиду Денису, за отлично организованное путешествие, за его терпение и отзывчивость.