Список вещей:

Рюкзак (40-50 литров)

Флисовая кофта или легкий, необъёмный свитер

Удобные летние штаны, желательно из хлопка (для посещения храмов)

Летние кроссовки или удобные летние кеды

Сандалии или сланцы

Футболки (3 штуки)

Носки (4 пары)

Шорты

Плавки / rупальник

Небольшое полотенце из микрофибры/вафельное

Предметы личной гигиены

Небольшой блокнот с ручкой для записей

Компактная аптечка

Солнцезащитный крем (SPF 40)

Фотоаппарат

Ксерокопию русского и заграничного паспортов

Цветную фотографию 4х6 см

Маленькая сумка для документов и денег

Рекомендуемый объём рюкзака/сумки вместе с содержимым — не больше 7-8 кг и не превышающий 158 см (сумма всех измерений).

Небольшой чемодан на колесиках можно взять, но он менее удобный в транспортировке.

Проживание. Hotel Zing (Патайя), Mam Kai Bae Hotel (Тайланд Ко Чанг), Den Hotel Totonou (Сиемриап), Okay Boutique hotel (Пномпень), The Noble Swan Hotel Saigon (Хошимин), K Space Inn 14 (Сингапур), Lar isra at Kuala Lumpur (Куала-Лумпур), Baiyoke Sky Hotel (Бангкок).

Питание. В стоимость включены только завтраки в некоторых отелях. Будем питаться преимущественно в кафе или ресторанах (около 15 $ в день).

Уровень сложности. Программа предусматривает пешие прогулки на расстояние 5-10 км. Между точками маршрута будем передвигаться на микроавтобусах, такси, лодках, катерах, паромах, самолётах, тук-туках или моторикшах.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.

Виза. Для граждан РФ не требуется.