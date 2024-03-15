Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока

Погрузитесь в мир тропической природы Таиланда, посетите величественные храмы и деревню слонов в уникальном туре на реку Квай
Приглашаем вас на незабываемое путешествие на реку Квай, где вы сможете насладиться несравненной красотой тропических джунглей, крутых гор и чарующих водопадов с водой изумрудного цвета.

В этом двухдневном туре вы не
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только исследуете величественные храмы, расположенные на вершинах гор, но и посетите деревню слонов, где сможете узнать больше о жизни этих величественных животных.

Кроме того, вас ждет сплав по реке и возможность поплавать у подножия водопада Эраван, окунувшись в естественные бассейны с кристально чистой водой.

Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет на время отвлечься от городской суеты и погрузиться в мир природы и спокойствия.

Помимо незабываемых впечатлений, вы получите массу полезной информации от нашего опытного гида, который сделает ваше путешествие еще более интересным и насыщенным. Подготовьтесь к приключению, которое останется в вашей памяти навсегда

5
2 отзыва
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Что вас ожидает:

  • Плавучий рынок
  • Водопад Эраван
  • Термальные источники
  • Водопад Са Йок Нои
  • Дорога смерти
  • Деревня слонов
  • Храм Пещеры Тигра

Описание тура

Что вас ждет

Представляем вас легендарную экскурсию, которая славится множеством красивейших природных ландшафтов. Среди них — густые, живописные тропические джунгли, крутые горы с расположенными на вершинах величественными храмами, пересекающиеся реки, ручейки и чарующие водопады с водой изумрудного цвета. Мы сделали эту программу таким образом, чтобы вы смогли провести максимум времени в единении с природой в этих удивительных местах, — самое длительное пребывание на водопаде Эраван и максимально длинный сплав, все, чтобы вы получили максимум наслаждения от посещения этих мест. Организационные детали• Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.
  • Возьмите с собой копию загранпаспорта, полотенце, купальные принадлежности, сухой завтрак из отеля и деньги на личные расходы.
  • Некоторые остановки в программе могут меняться местами.
  • Как правило, программа проводится на минибасе, но иногда на большом автобусе, уточняйте информацию о транспортном средстве на выбранную вами дату, если это для вас важно.
  • При посещении храма нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
  • Номера в отеле оборудованы кондиционером, есть горячая вода, фен.
  • На территории отеля есть бассейн.
  • Купаться в реке можно лишь в светлое время суток.

ежедневно в 06:30

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Детский (рост от 90 до 120 см)3 300 ฿
Взрослый4 250 ฿

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плавучий рынок
  • Водопад Эраван
  • Термальные источники
  • Водопад Са Йок Нои
  • Дорога смерти
  • Деревня слонов
  • Храм Пещеры Тигра
Что включено
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • 4-разовое питание (в 1-й день обед и ужин, во 2-й день завтрак и обед)
  • Проживание в отеле
  • Катание на слонах
  • Прогулка по реке на плоту и сплав
Что не входит в цену
  • Купание со слонами - 800 бат
  • Массаж в отеле - 300 бат в час
  • Доплата за одноместное размещение в отеле - 500 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: PTT NGV LPG, 18 Rama II Soi 69, Samae Dam
Завершение: На окраине Бангкока, откуда проще добраться к отелю
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии. Пожалуйста будьте на связи в это время
  • Взять с собой:
  • Копию загранпаспорта
  • Полотенце
  • Купальные принадлежности
  • Сухой завтрак из отеля
  • Деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
В
15 мар 2024
Н
28 фев 2024
Было очень приятно вырваться из городских джунглей Бангкока, посмотреть на природу. Очень приятная, адекватная команда экскурсоводов. 'Эко-тропа' в Эраване - прекрасныйе джунгли и водопады, но не дикие (есть обезьяны, змей НЕ видели))), река Квай - милый отельчик, классное утреннее купание в быстроходной воде!!, расслабляющие горячие источники. Из Бангкока не супер утомительно. Из Паттайи - можно посмотреть фильм.

Тур входит в следующие категории Бангкока

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