Приглашаем вас на незабываемое путешествие на реку Квай, где вы сможете насладиться несравненной красотой тропических джунглей, крутых гор и чарующих водопадов с водой изумрудного цвета.
В этом двухдневном туре вы не
В этом двухдневном туре вы не
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Что вас ожидает:
- Плавучий рынок
- Водопад Эраван
- Термальные источники
- Водопад Са Йок Нои
- Дорога смерти
- Деревня слонов
- Храм Пещеры Тигра
Описание тура
Что вас ждетПредставляем вас легендарную экскурсию, которая славится множеством красивейших природных ландшафтов. Среди них — густые, живописные тропические джунгли, крутые горы с расположенными на вершинах величественными храмами, пересекающиеся реки, ручейки и чарующие водопады с водой изумрудного цвета. Мы сделали эту программу таким образом, чтобы вы смогли провести максимум времени в единении с природой в этих удивительных местах, — самое длительное пребывание на водопаде Эраван и максимально длинный сплав, все, чтобы вы получили максимум наслаждения от посещения этих мест. Организационные детали• Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.
- Возьмите с собой копию загранпаспорта, полотенце, купальные принадлежности, сухой завтрак из отеля и деньги на личные расходы.
- Некоторые остановки в программе могут меняться местами.
- Как правило, программа проводится на минибасе, но иногда на большом автобусе, уточняйте информацию о транспортном средстве на выбранную вами дату, если это для вас важно.
- При посещении храма нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
- Номера в отеле оборудованы кондиционером, есть горячая вода, фен.
- На территории отеля есть бассейн.
- Купаться в реке можно лишь в светлое время суток.
ежедневно в 06:30
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (рост от 90 до 120 см)
|3 300 ฿
|Взрослый
|4 250 ฿
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плавучий рынок
- Водопад Эраван
- Термальные источники
- Водопад Са Йок Нои
- Дорога смерти
- Деревня слонов
- Храм Пещеры Тигра
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- 4-разовое питание (в 1-й день обед и ужин, во 2-й день завтрак и обед)
- Проживание в отеле
- Катание на слонах
- Прогулка по реке на плоту и сплав
Что не входит в цену
- Купание со слонами - 800 бат
- Массаж в отеле - 300 бат в час
- Доплата за одноместное размещение в отеле - 500 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: PTT NGV LPG, 18 Rama II Soi 69, Samae Dam
Завершение: На окраине Бангкока, откуда проще добраться к отелю
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии. Пожалуйста будьте на связи в это время
- Взять с собой:
- Копию загранпаспорта
- Полотенце
- Купальные принадлежности
- Сухой завтрак из отеля
- Деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
15 мар 2024
Н
Наталья
28 фев 2024
Было очень приятно вырваться из городских джунглей Бангкока, посмотреть на природу. Очень приятная, адекватная команда экскурсоводов. 'Эко-тропа' в Эраване - прекрасныйе джунгли и водопады, но не дикие (есть обезьяны, змей НЕ видели))), река Квай - милый отельчик, классное утреннее купание в быстроходной воде!!, расслабляющие горячие источники. Из Бангкока не супер утомительно. Из Паттайи - можно посмотреть фильм.
Тур входит в следующие категории Бангкока
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