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только исследуете величественные храмы, расположенные на вершинах гор, но и посетите деревню слонов, где сможете узнать больше о жизни этих величественных животных.



Кроме того, вас ждет сплав по реке и возможность поплавать у подножия водопада Эраван, окунувшись в естественные бассейны с кристально чистой водой.



Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет на время отвлечься от городской суеты и погрузиться в мир природы и спокойствия.



Помимо незабываемых впечатлений, вы получите массу полезной информации от нашего опытного гида, который сделает ваше путешествие еще более интересным и насыщенным. Подготовьтесь к приключению, которое останется в вашей памяти навсегда