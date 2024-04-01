Авторский тур
15 дней
Большое приключение в Азии: экскурсии и отдых на Бали
Погрузитесь в мир азиатских чудес с туром, объединяющим культуру, приключения и релакс на пляжах Бали
Бангкок, время по договорённости
5 окт
2 ноя
14 дек
2 янв
$2 475 за человека
Авторский тур
14 дней
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя
18 ноя
2 дек
16 дек
168 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
Двухдневное приключение на реке Квай: природа, храмы и деревня слонов
Погрузитесь в мир тропической природы Таиланда, посетите величественные храмы и деревню слонов в уникальном туре на реку Квай
PTT NGV LPG, 18 Rama II Soi 69, Samae Dam
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
4 250฿ за человека
Последние отзывы на туры
- EElena1 апреля 2024Невероятно интересный тур,хорошо организован,Денис очень внимателен и очень ответственный!!! Интересно с ним общаться и мы узнали многое о странах которые посетили!!! Группа была веселая,мы отлично провели время. уже думаем о следующем туре с вами. рекомедуем всем кому интересны удобные приключения!!!! Спасибо большое за все!!!
- ЮЮрий13 марта 2024С клубом путешественников в первый раз и после путешествия по 5 странам ЮВА нахожусь в полном восторге. Отличная команда профессионалов, которые знают свое дело. Организация всех размещений и трансферов на пять балов. Очень интересная и насыщенная программа. На мой взгляд, это один из тех туров, который точно стоит попробовать тем, кто любит приключения и активный отдых. Отдельная благодарность инструктору - Денису.
- EElena5 марта 2024Наш гид была Алена,большая умница, заботилась о нас, наша компания была чуть - чуть возрастной, было очень комфортно. Большое ей спасибо, в е вопросы решались быстро и профессионально, у нас было 2 группы был с нами иногда и Денис потому что группы соединялись тоже большой молодец, когда уже не хватало сил помогал со всем. Алена просто молодец,профи, берегите её
- ННаталья28 февраля 2024Было очень приятно вырваться из городских джунглей Бангкока, посмотреть на природу. Очень приятная, адекватная команда экскурсоводов. 'Эко-тропа' в Эраване - прекрасныйе джунгли и водопады, но не дикие (есть обезьяны, змей НЕ видели))), река Квай - милый отельчик, классное утреннее купание в быстроходной воде!!, расслабляющие горячие источники. Из Бангкока не супер утомительно. Из Паттайи - можно посмотреть фильм.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку
Самые популярные туры в Бангкоке
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Бангкоке в апреле 2024
Сейчас в Бангкоке можно забронировать 3 тура от $2 475 до $168 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя удивительный Бангкок в 2024 году! На нашем сайте вы найдёте самые интересные и доступные туры в Бангкоке с ценами, которые вас приятно удивят. Вас ждут захватывающие путешествия по городу с опытными русскоговорящими гидами, которые покажут вам все тайны и красоты столицы Таиланда. Бронируйте туры прямо сейчас и получите незабываемые впечатления от лучших туров Бангкока!