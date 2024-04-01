E Elena Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия Невероятно интересный тур,хорошо организован,Денис очень внимателен и очень ответственный!!! Интересно с ним общаться и мы узнали многое о странах которые посетили!!! Группа была веселая,мы отлично провели время. уже думаем о следующем туре с вами. рекомедуем всем кому интересны удобные приключения!!!! Спасибо большое за все!!! 🩷

Ю Юрий Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия С клубом путешественников в первый раз и после путешествия по 5 странам ЮВА нахожусь в полном восторге. Отличная команда профессионалов, которые знают свое дело. Организация всех размещений и трансферов на пять балов. Очень интересная и насыщенная программа. На мой взгляд, это один из тех туров, который точно стоит попробовать тем, кто любит приключения и активный отдых. Отдельная благодарность инструктору - Денису.

E Elena Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия Наш гид была Алена,большая умница, заботилась о нас, наша компания была чуть - чуть возрастной, было очень комфортно. Большое ей спасибо, в е вопросы решались быстро и профессионально, у нас было 2 группы был с нами иногда и Денис потому что группы соединялись тоже большой молодец, когда уже не хватало сил помогал со всем. Алена просто молодец,профи, берегите её