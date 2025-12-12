Индивидуальная
Хиты Чианграя за один день
Храмы, традиции, ремёсла и вкус Севера Таиланда в одном маршруте - из Чиангмая
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
от $515 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Чиангмая: слоны, храмы и горные виды
Эмоции и гармония в сердце Северного Таиланда (всё включено)
Завтра в 08:30
14 дек в 08:30
от $515 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дой Интанон - крыша Таиланда (из Чиангмая)
Увидеть север страны с самой высокой точки и пройти по облачным тропам
Завтра в 08:30
14 дек в 08:30
от $515 за всё до 4 чел.
