Это путешествие познакомит вас с самыми яркими жемчужинами Чианграя.
Мы начнём с Белого и Синего храмов, попробуем легендарный као-сой, посетим керамическую мастерскую и деревню племени Карен, где до сих пор живы древние традиции. А в финале прогуляемся по чайным террасам с панорамными видами и дегустацией свежесобранного чая.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Чиангмая
8:30 — горячие источники Mae Kachan
Здесь можно расслабиться, ощутить тепло термальной воды и по местной традиции сварить яйца прямо в источнике.
10:30 — Белый храм (Wat Rong Khun)
Сияющий символ Чианграя и современный шедевр искусства Чалермчая Коситпипата.
11:45 — Синий храм (Wat Rong Suea Ten)
Яркое место с насыщенной росписью и огромной статуей белого Будды, созданное учеником автора Белого храма.
12:30 — обед в Синем храме
Дегустация легендарного као-сой — визитной карточки северной кухни.
14:00 — керамическая мастерская Doy Din Dang Pottery
Атмосферное место среди зелени, где рождаются изделия ручной работы.
14:45 — деревня Long Neck Karen
Знакомство с культурой горного племени, где женщины носят знаменитые медные кольца на шеях.
16:00 — чайная плантация Choui Fong
Прогулка по живописным чайным террасам, панорамные виды и дегустация свежесобранного чая.
18:00 — выезд в Чиангмай
Возвращение в город ориентировочно к 21:30.
Вы узнаете:
- почему Белый храм называют «путешествием души» и как в его архитектуре соединяются буддийские мотивы и современное искусство
- чем отличается символика Синего храма и какая легенда связана с местом, где он был построен
- секреты приготовления као-сой — пряного супа-лапши
- почему климат Чианграя идеально подходит для чайных плантаций и какие сорта чая здесь выращивают
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Чиангмая и обратно на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla Cross или Honda HR-V с кондиционером, работа русского и тайского гидов, все входные билеты, обед (као-сой в Синем храме). Отдельно по желанию оплачиваются напитки
- Тайминг зависит от вашего темпа
- Для посещения храмов вам понадобится одежда, закрывающая плечи и колени
- Возрастных ограничений нет, физическая нагрузка минимальная, подходит для всех
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Чианге-Мае
Провели экскурсии для 570 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным. Мои экскурсии охватывают Таиланд
