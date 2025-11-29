Мои заказы

Секреты Чиангмая: слоны, храмы и горные виды

Эмоции и гармония в сердце Северного Таиланда (всё включено)
В этом путешествии вас ждёт баланс природы, духовности и традиций.

Вы пообщаетесь со слонами в этичном приюте, посетите золотую ступу храма Дой Сутхеп, насладитесь панорамами «моря облаков», прогуляетесь по королевским садам и откроете для себя быт народа Хмонг.
Описание экскурсии

8:00–12:30 — резервация слонов New Elephant Home

Это этичный приют для слонов в живописной долине Mae Taeng. Здесь нет эксплуатации животных, катаний и шоу: вы сможете покормить слонов, погулять рядом с ними и даже искупаться вместе в реке.

13:30 — храм Wat Phra That Doi Suthep

Главная святыня Чиангмая. Легендарная золотая ступа, панорамный вид на город и истории о белом слоне, который привёл сюда людей.

14:30 — смотровая площадка Doi Pui Viewpoint

Горные пейзажи и «море облаков». Отличное место, чтобы вдохнуть свежий воздух и сделать атмосферные фото.

15:00 — Королевский дворец Bhubing Palace & Gardens

Прогулка по цветущим садам зимней резиденции королевской семьи. Вы увидите редкие растения и почувствуете гармонию пространства.

16:30 — деревня народа Хмонг (Doi Pui Hmong Village)

Погружение в этнический колорит: традиционные дома, ремёсла, яркий рынок. Вы попробуете местный чай или кофе и узнаете о жизни горных племён.

18:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • почему Чиангмай называют духовным сердцем Северного Таиланда
  • как слоны живут в этичных приютах и чем отличается забота от эксплуатации
  • чем живёт народ Хмонг и какие ремёсла он сохранили
  • а также о символике золотой ступы храма Дой Сутхеп

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla Cross или Honda HR-V с кондиционером
  • В стоимость включено: трансфер, все программы по маршруту, входные билеты, ланч в кемпинге со слонами
  • Отдельно по желанию оплачивается ужин
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Чианге-Мае
Провели экскурсии для 570 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным. Мои экскурсии охватывают Таиланд
от Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников. Со мной вы увидите Таиланд глазами человека, для которого он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.

