В этом путешествии вас ждёт баланс природы, духовности и традиций.
Вы пообщаетесь со слонами в этичном приюте, посетите золотую ступу храма Дой Сутхеп, насладитесь панорамами «моря облаков», прогуляетесь по королевским садам и откроете для себя быт народа Хмонг.
Вы пообщаетесь со слонами в этичном приюте, посетите золотую ступу храма Дой Сутхеп, насладитесь панорамами «моря облаков», прогуляетесь по королевским садам и откроете для себя быт народа Хмонг.
Описание экскурсии
8:00–12:30 — резервация слонов New Elephant Home
Это этичный приют для слонов в живописной долине Mae Taeng. Здесь нет эксплуатации животных, катаний и шоу: вы сможете покормить слонов, погулять рядом с ними и даже искупаться вместе в реке.
13:30 — храм Wat Phra That Doi Suthep
Главная святыня Чиангмая. Легендарная золотая ступа, панорамный вид на город и истории о белом слоне, который привёл сюда людей.
14:30 — смотровая площадка Doi Pui Viewpoint
Горные пейзажи и «море облаков». Отличное место, чтобы вдохнуть свежий воздух и сделать атмосферные фото.
15:00 — Королевский дворец Bhubing Palace & Gardens
Прогулка по цветущим садам зимней резиденции королевской семьи. Вы увидите редкие растения и почувствуете гармонию пространства.
16:30 — деревня народа Хмонг (Doi Pui Hmong Village)
Погружение в этнический колорит: традиционные дома, ремёсла, яркий рынок. Вы попробуете местный чай или кофе и узнаете о жизни горных племён.
18:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- почему Чиангмай называют духовным сердцем Северного Таиланда
- как слоны живут в этичных приютах и чем отличается забота от эксплуатации
- чем живёт народ Хмонг и какие ремёсла он сохранили
- а также о символике золотой ступы храма Дой Сутхеп
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla Cross или Honda HR-V с кондиционером
- В стоимость включено: трансфер, все программы по маршруту, входные билеты, ланч в кемпинге со слонами
- Отдельно по желанию оплачивается ужин
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Чианге-Мае
Провели экскурсии для 570 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным. Мои экскурсии охватывают Таиланд
Входит в следующие категории Чианга-Мая
Похожие экскурсии из Чианга-Мая
Индивидуальная
Сердце Ланны: путешествие по Чиангмаю (всё включено)
Серебряный храм, золотая чеди, легенды о белом слоне и главное блюдо северной кухни
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
от $515 за человека
Индивидуальная
Дой Интанон - крыша Таиланда (из Чиангмая)
Увидеть север страны с самой высокой точки и пройти по облачным тропам
Завтра в 08:30
30 ноя в 08:30
от $515 за человека
Индивидуальная
По улицам Чиангмая: история и вкусы
Услышать легенды, посетить древние храмы, заглянуть в крафтовые кафе и увидеть город глазами экспата
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
от $380 за человека