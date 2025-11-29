В этом путешествии вас ждёт баланс природы, духовности и традиций. Вы пообщаетесь со слонами в этичном приюте, посетите золотую ступу храма Дой Сутхеп, насладитесь панорамами «моря облаков», прогуляетесь по королевским садам и откроете для себя быт народа Хмонг.

от $515 за человека

Описание экскурсии

8:00–12:30 — резервация слонов New Elephant Home

Это этичный приют для слонов в живописной долине Mae Taeng. Здесь нет эксплуатации животных, катаний и шоу: вы сможете покормить слонов, погулять рядом с ними и даже искупаться вместе в реке.

13:30 — храм Wat Phra That Doi Suthep

Главная святыня Чиангмая. Легендарная золотая ступа, панорамный вид на город и истории о белом слоне, который привёл сюда людей.

14:30 — смотровая площадка Doi Pui Viewpoint

Горные пейзажи и «море облаков». Отличное место, чтобы вдохнуть свежий воздух и сделать атмосферные фото.

15:00 — Королевский дворец Bhubing Palace & Gardens

Прогулка по цветущим садам зимней резиденции королевской семьи. Вы увидите редкие растения и почувствуете гармонию пространства.

16:30 — деревня народа Хмонг (Doi Pui Hmong Village)

Погружение в этнический колорит: традиционные дома, ремёсла, яркий рынок. Вы попробуете местный чай или кофе и узнаете о жизни горных племён.

18:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

почему Чиангмай называют духовным сердцем Северного Таиланда

как слоны живут в этичных приютах и чем отличается забота от эксплуатации

чем живёт народ Хмонг и какие ремёсла он сохранили

а также о символике золотой ступы храма Дой Сутхеп

Организационные детали