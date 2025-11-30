Вы подниметесь на высоту 2565 м, пройдёте через мшистый хвойный лес и увидите золотые пагоды, построенные в честь короля и королевы. Услышите легенды горы и насладитесь шумом водопада. А ещё узнаете о королевских инициативах, которые изменили жизнь горных деревень, и познакомитесь с бытом горного племени Карен.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Чиангмая

10:30 — водопад Вачиратан: 80-метровый каскад и лучшие точки для фото

12:00 — самая высокая точка Таиланда (2565 м). На вершине Дой Интанон установлен знак «The Highest Spot in Thailand», это «крыша страны» с прохладным климатом: 10–15 °C, декабрь-февраль 0–5°C

12:15 — короткая экотропа Ang Ka (около 350 м). Деревянные настилы среди мшистого леса и облаков, редкие для Таиланда пейзажи

12:45 — тропа Kew Mae Pan (по желанию, с 1 ноября по 31 мая): 3 км, 2–2,5 часа с местным проводником, лучшие панорамы гор и долин. Требуется удобная обувь и базовая физическая подготовка

15:30 — королевские пагоды в честь короля Пумипона и королевы Сирикит, прогулка по садам и смотровым площадкам

16:30 — деревня племени Карен Mae Klang Luang: кофейные плантации, ремёсла и прогулка по рисовым террасам (в сезон)

~18:30 — возвращение в Чиангмай

Организационные детали