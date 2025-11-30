Увидеть север страны с самой высокой точки и пройти по облачным тропам
Вы подниметесь на высоту 2565 м, пройдёте через мшистый хвойный лес и увидите золотые пагоды, построенные в честь короля и королевы. Услышите легенды горы и насладитесь шумом водопада.
А ещё узнаете о королевских инициативах, которые изменили жизнь горных деревень, и познакомитесь с бытом горного племени Карен.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Чиангмая
10:30 — водопад Вачиратан: 80-метровый каскад и лучшие точки для фото
12:00 — самая высокая точка Таиланда (2565 м). На вершине Дой Интанон установлен знак «The Highest Spot in Thailand», это «крыша страны» с прохладным климатом: 10–15 °C, декабрь-февраль 0–5°C
12:15 — короткая экотропа Ang Ka (около 350 м). Деревянные настилы среди мшистого леса и облаков, редкие для Таиланда пейзажи
12:45 — тропа Kew Mae Pan (по желанию, с 1 ноября по 31 мая): 3 км, 2–2,5 часа с местным проводником, лучшие панорамы гор и долин. Требуется удобная обувь и базовая физическая подготовка
15:30 — королевские пагоды в честь короля Пумипона и королевы Сирикит, прогулка по садам и смотровым площадкам
16:30 — деревня племени Карен Mae Klang Luang: кофейные плантации, ремёсла и прогулка по рисовым террасам (в сезон)
~18:30 — возвращение в Чиангмай
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на Toyota Corolla Cross или Honda HR-V, работа гида, билеты в национальный парк и на объекты, посещение деревни Карен
Дополнительные расходы: обед, напитки и сувениры
Возрастных ограничений нет. Тропа Kew Mae Pan требует базовой физической подготовки (по желанию). Ang Ka Trail тропа короткая и лёгкая, подходит для всех
Экипировка: обувь для треккинга, куртка или свитер (на вершине +10–15 °C), шляпа и солнцезащитный крем
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Чианге-Мае
Провели экскурсии для 572 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным.
Мои экскурсии охватывают Таиланд
от Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников.
Со мной вы увидите Таиланд глазами человека, для которого он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.