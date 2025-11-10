Гастрономический Пхукет • Ресторан Blue Elephant (звезда Мишлен, тайская кухня в колониальном особняке).

Авторский кофе со льдом в кафе Graph.

• Крафтовый шоколад от Paradai и пэранканские сладости с сусальным золотом. Культура и история Посещение храма Ват Чалонг, духовного центра Пхукета:

поклонение статуе Будды;

знакомство с историей храма в честь монаха-целителя Луанг Пхо Чаема;

Саймон кабаре — фееричное шоу в лучших традициях Лас-Вегаса;

посещение тайского дома настоятеля. Затем — смотровая башня Као Кад с панорамным видом на бухты и полуостров Панва, идеальное место для фото. Город и шопинг В зависимости от интересов — остановка в Централ Пхукет или Jungceylon. Первый — идеален для брендов, гастро-лавок и дизайнерских бутиков. Второй — для динамичного шопинга и сувениров. Здесь будет время для покупок, прогулки по галереям и, если нужно, кофе-паузы. Закат и вечерняя программа На закат мы приедем на мыс Промтеп — место силы, где солнце уходит в море, освещая небо и волны мягкими огнями. Далее — по желанию:.

Bangla Boxing Stadium — настоящий тайский муайтай с живыми боями. Финал — ночь на Бангла Роуд В завершение — прогулка по знаменитой Бангла Роуд. Свет, музыка, уличные артисты, бары и энергетика Патонга в самом её расцвете. Мы заглянем в Red Hot Club, где живая музыка, танцы и коктейли под открытым небом станут финальной нотой этого насыщенного дня. Важная информация:.

При желании забронировать экскурсию для 5 и более человек, просьба заранее согласовать это с организатором.