Всё, чего нет в Као-Лаке — мы найдём на Пхукете! Это день, наполненный контрастами и яркими моментами.
Изысканные блюда тайской кухни, возможность прикоснуться к духовным ценностям культуры, захватывающие морские виды, исторические здания и яркую ночную жизнь Патонга. Всё лучшее, что может предложить Пхукет — в одной поездке.
Изысканные блюда тайской кухни, возможность прикоснуться к духовным ценностям культуры, захватывающие морские виды, исторические здания и яркую ночную жизнь Патонга. Всё лучшее, что может предложить Пхукет — в одной поездке.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Описание экскурсии
Гастрономический Пхукет • Ресторан Blue Elephant (звезда Мишлен, тайская кухня в колониальном особняке).
Авторский кофе со льдом в кафе Graph.
• Крафтовый шоколад от Paradai и пэранканские сладости с сусальным золотом. Культура и история Посещение храма Ват Чалонг, духовного центра Пхукета:
- поклонение статуе Будды;
- знакомство с историей храма в честь монаха-целителя Луанг Пхо Чаема;
Саймон кабаре — фееричное шоу в лучших традициях Лас-Вегаса;
- посещение тайского дома настоятеля. Затем — смотровая башня Као Кад с панорамным видом на бухты и полуостров Панва, идеальное место для фото. Город и шопинг В зависимости от интересов — остановка в Централ Пхукет или Jungceylon. Первый — идеален для брендов, гастро-лавок и дизайнерских бутиков. Второй — для динамичного шопинга и сувениров. Здесь будет время для покупок, прогулки по галереям и, если нужно, кофе-паузы. Закат и вечерняя программа На закат мы приедем на мыс Промтеп — место силы, где солнце уходит в море, освещая небо и волны мягкими огнями. Далее — по желанию:.
- Bangla Boxing Stadium — настоящий тайский муайтай с живыми боями. Финал — ночь на Бангла Роуд В завершение — прогулка по знаменитой Бангла Роуд. Свет, музыка, уличные артисты, бары и энергетика Патонга в самом её расцвете. Мы заглянем в Red Hot Club, где живая музыка, танцы и коктейли под открытым небом станут финальной нотой этого насыщенного дня. Важная информация:.
Bangla Boxing Stadium — настоящий тайский муайтай с живыми боями. Финал — ночь на Бангла Роуд В завершение — прогулка по знаменитой Бангла Роуд. Свет, музыка, уличные артисты, бары и энергетика Патонга в самом её расцвете. Мы заглянем в Red Hot Club, где живая музыка, танцы и коктейли под открытым небом станут финальной нотой этого насыщенного дня. Важная информация:.
При желании забронировать экскурсию для 5 и более человек, просьба заранее согласовать это с организатором.
Ежедневно в первой половине дня.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан Blue Elephant
- Храма Ват Чалонг
- Смотровая башня Као Кад
- Централ Пхукет или Jungceylon (на выбор)
- Мыс Промтеп
- Саймон кабаре (по желанию)
- Bangla Boxing Stadium (по желанию)
- Бангла Роуд
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на автомобиле для 4 человек
- Вода в автомобиле
Что не входит в цену
- Билеты на шоу
- Обед, ужин в ресторане
- Кофе, шоколад, десерты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас от места проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в первой половине дня.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
- При желании забронировать экскурсию для 5 и более человек
- Просьба заранее согласовать это с организатором
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Као Лака
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга
Погрузитесь в мир тропических лесов и морских приключений в Пханг Нга. Остров Джеймса Бонда и виды с Самет Нанг Ши ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$468
$550 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
В гости к слонам (из Као Лака)
Посетите центр заботы о слонах в Као Лаке, где вы сможете покормить и искупать животных, а также насладиться отдыхом на уединённом пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$129 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
$448
$560 за всё до 4 чел.