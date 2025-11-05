Уникальная экскурсия на Пхукет из Као-Лака: история, культура и панорамные виды ждут вас. Погрузитесь в атмосферу острова и насладитесь гастрономией
Путешествие на Пхукет из Као-Лака подарит возможность познакомиться с культурой и историей острова.
Вы увидите Старый город с его колониальной архитектурой, насладитесь панорамными видами с Као Кад и посетите храмы, такие как Ват Чалонг. Обед в ресторане Blue Elephant позволит насладиться блюдами королевской кухни.
Завершит экскурсию посещение монастыря Промтеп, где можно ощутить духовную атмосферу и прикоснуться к истории Таиланда
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Посещение исторического Старого города
🌄 Панорамные виды с Као Кад
🙏 Храмы и духовные места
🍽️ Обед в ресторане Blue Elephant
🕍 Монастырь Промтеп
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Наилучшее время для экскурсии из Као Лака на Пхукет - с ноября по апрель. В это время погода наиболее комфортная, дожди редки, а температура воздуха оптимальна для прогулок. Май и июнь также подходят, но могут быть дожди. Сентябрь и октябрь - сезон дождей, однако при правильной подготовке можно насладиться менее загруженными туристами местами и более низкими ценами. В остальное время года, несмотря на погодные условия, экскурсия остаётся доступной, но стоит быть готовым к переменчивой погоде.
7:00 — выезд из Као Лака на комфортабельном транспорте. Дорога до Пхукета займёт около 2 часов, по пути — краткий рассказ о регионе.
9:00–9:30 — остановка в стильной кофейне Campus в центре Старого города. Здесь можно выпить кофе (оплачивается дополнительно) и обсудить предстоящий маршрут.
9:30–11:30 — Старый город Пхукета. Здесь на фасадах колониальных домов, в уютных кафе и ремесленных лавках ощущается культурное наследие острова.
11:45–12:15 — панорамные виды с Као Кад. Со смотровой площадки откроются захватывающие виды на бухты, побережья и близлежащие острова. Это одна из лучших точек, чтобы увидеть южный Пхукет во всей его географической полноте.
12:30–13:00 — храмы и духовные места. Посетим храм Ват Чалонг, где хранятся мощи основателя буддизма. Или заедем в Самокатам — менее туристическое, но не менее интересное место с индуистскими статуями и тихой атмосферой.
13:15–14:30 — обед в ресторане Blue Elephant, отмеченном Michelin (оплачивается дополнительно). Это не просто трапеза, а погружение в высокую тайскую кухню. Блюда основаны на древних рецептах и подаются в интерьерах старинного особняка.
14:45–15:30 — монастырь Промтеп на самом юге острова. Здесь — памятники королю Наресуану и его брату, сыгравшим важную роль в истории Таиланда. Это место сочетает силу природы, духовность и уважение к национальному прошлому.
15:30–17:00 — вариативная часть по вашим интересам. Можно зайти в торговый центр, заглянуть на туристический рынок, посетить вечернее шоу (оплачивается дополнительно) или просто неспешно погулять.
17:00–19:00 — обратный путь с возможностью поспать в машине или обсудить увиденное.
Организационные детали
Едем на комфортабельном седане
Дополнительные расходы: кофе — от 100 батов за чашку, обед — от 250 батов за блюдо, билеты на вечернее шоу — 500–1800 батов за чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов в Као Лаке
Провели экскурсии для 963 туристов
Всем привет! Меня зовут Алекс. Я путешествую по Таиланду с 2015 года. Объездил северные, центральные и южные провинции на мотоцикле и автомобиле. Последние 7 лет живу на Пхукете. Изучаю историю читать дальше
Таиланда и буддизм, занимаюсь тайским боксом и дайвингом, играю на гитаре и барабанах. Вместе с командой опытных гидов мы сделаем вашу экскурсию ярким, радостным и замечательным событием! До начала экскурсии обсудим и согласуем с вами маршрут, расставим акценты, если потребуется, добавим новые локации.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
5 ноя 2025
Замечательная получилась поездка, гид был выше всяких похвал. Кладезь информации, грамотно построил маршрут. Много интересных мест показал. Пунктуальность, организация, чуткость к запросам группы, чистый комфортный автомобиль, грамотная красивая речь, юмор - 100 из 100! Однозначно рекомендую!
Артем
15 авг 2025
В этой экскурсии все прекрасно - если коротко - храмы, кофе, шоколад, старый город и множество храмов и смотровых площадок:) ⛩️Храмы - побывали в не туристических местах, где можно почувствовать частичку читать дальше
культуры другой страны. Отдельно отмечу умение Игоря рассказать просто о сложном, очень понравился рассказ о Будде с последующей визуализацией в храме🤓 Завершающий храм был интересен своим спокойствием и гаданием на палочках) ☕ Кофейня - даже, если вы не любители данного напитка, не отказывайте себе в атмосфере и возможности чуть больше узнать об особенностях кофе, попробовать очень вкусный тайский напиток) 🍫 Зашли на шоколадную фабрику - и это восторг, мороженное, горячий шоколад и вкусные конфеты) А еще прогулка по старому городу, обед в ресторане, покупка сувениров) Большой плюс - Игорь делает отличные фотографии, которые очень приятно посмотреть после поездки) Поездка организована на высоком уровне, а также была очень познавательной, с учетом познаний Игоря в истории и философии! Спасибо за прекрасный день!