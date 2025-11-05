Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Наилучшее время для экскурсии из Као Лака на Пхукет - с ноября по апрель. В это время погода наиболее комфортная, дожди редки, а температура воздуха оптимальна для прогулок. Май и июнь также подходят, но могут быть дожди. Сентябрь и октябрь - сезон дождей, однако при правильной подготовке можно насладиться менее загруженными туристами местами и более низкими ценами. В остальное время года, несмотря на погодные условия, экскурсия остаётся доступной, но стоит быть готовым к переменчивой погоде.

Путешествие на Пхукет из Као-Лака подарит возможность познакомиться с культурой и историей острова. Вы увидите Старый город с его колониальной архитектурой, насладитесь панорамными видами с Као Кад и посетите храмы, такие как Ват Чалонг. Обед в ресторане Blue Elephant позволит насладиться блюдами королевской кухни. Завершит экскурсию посещение монастыря Промтеп, где можно ощутить духовную атмосферу и прикоснуться к истории Таиланда

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Као Лака на комфортабельном транспорте. Дорога до Пхукета займёт около 2 часов, по пути — краткий рассказ о регионе.

9:00–9:30 — остановка в стильной кофейне Campus в центре Старого города. Здесь можно выпить кофе (оплачивается дополнительно) и обсудить предстоящий маршрут.

9:30–11:30 — Старый город Пхукета. Здесь на фасадах колониальных домов, в уютных кафе и ремесленных лавках ощущается культурное наследие острова.

11:45–12:15 — панорамные виды с Као Кад. Со смотровой площадки откроются захватывающие виды на бухты, побережья и близлежащие острова. Это одна из лучших точек, чтобы увидеть южный Пхукет во всей его географической полноте.

12:30–13:00 — храмы и духовные места. Посетим храм Ват Чалонг, где хранятся мощи основателя буддизма. Или заедем в Самокатам — менее туристическое, но не менее интересное место с индуистскими статуями и тихой атмосферой.

13:15–14:30 — обед в ресторане Blue Elephant, отмеченном Michelin (оплачивается дополнительно). Это не просто трапеза, а погружение в высокую тайскую кухню. Блюда основаны на древних рецептах и подаются в интерьерах старинного особняка.

14:45–15:30 — монастырь Промтеп на самом юге острова. Здесь — памятники королю Наресуану и его брату, сыгравшим важную роль в истории Таиланда. Это место сочетает силу природы, духовность и уважение к национальному прошлому.

15:30–17:00 — вариативная часть по вашим интересам. Можно зайти в торговый центр, заглянуть на туристический рынок, посетить вечернее шоу (оплачивается дополнительно) или просто неспешно погулять.

17:00–19:00 — обратный путь с возможностью поспать в машине или обсудить увиденное.

Организационные детали