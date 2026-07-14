Индивидуальная
до 5 чел.
Пхукет для осознанных путешественников: авторская экскурсия с журналистом и экспертом ЮВА
Получить объёмное представление об истории, культуре, жизни и природе острова
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $399 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов в джунглях
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као-Лака - на Пхукет
Уникальная экскурсия на Пхукет из Као-Лака: история, культура и панорамные виды ждут вас. Погрузитесь в атмосферу острова и насладитесь гастрономией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $395 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дух провинции Пханг Нга: залив, храмы и водопад
Отправиться из Као Лака туда, где жизнь течёт по законам природы
Начало: На ресепшене вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $480
$600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
Полюбоваться красотой Южного Таиланда и прокатиться на длиннохвостой лодке
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $495 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - в Краби
Южный Таиланд без фильтров: джунгли, храмы, острова и мангровые леса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $440 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Слоны Као Лака: экскурсия по заповеднику на английском языке
Понаблюдать за спасёнными слонами Таиланда как за личностями - без катания и шоу
Начало: У вашего отеля в Као Лаке
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 08:30, во вторник и субботу в 14:00
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$74 за человека
Групповая
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране - из Као Лака
Найти свой рай в Андаманском море на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$117 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пять скал и одно озеро: в нацпарк «Као Сок» из Као Лака (всё включено)
Откройте для себя уникальный мир Као Сока, где вас ждут потрясающие виды, тайны озера Чео Лан и отдых в радоновых источниках
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $700 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Исследовать слоновью пещеру, подняться к Золотой пагоде, покормить обезьян и прокатиться на каноэ
Начало: На ресепшене вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $480
$600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне
Отключиться от мира, чтобы прочувствовать природу парка Кхао Нанай - из Као Лака
Начало: По договорённости
10 авг в 09:30
11 авг в 08:30
от $600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда - из Као Лака
Погрузиться в историю, посетить деревню морских цыган и прокатиться по мангровым зарослям
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $400 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 13 чел.
Чайная церемония у острова Джеймса Бонда
Начало: У вашего отеля или виллы
Расписание: Ежедневно с 4 утра на рассвет и до 11 часов утра.
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
$441
$630 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Открытие Пхукета - веселые приключения для всей семьи
Начало: Гид заберёт вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в первой половине дня.
$460 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер в Као Лак из аэропорта - или обратно
Комфортная и безопасная поездка с русскоязычной поддержкой
Начало: У аэропорта или отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
от $135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Путь к природе: из Као-Лака к озеру Чео Лан
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Каждый день, начало с 7:00 до 10:00, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
$495 за всё до 13 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
День в провинции Пханг Нга - из Као Лака
Водопад Лампи, Старый город, этичный слоновий центр и горячие источники - за 1 день
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $314
$330 за всё до 4 чел.
Групповая
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране - из Као Лака
Морское релакс-путешествие с потрясающими видами, катанием на каяке и обедом (в группе)
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:45
11 авг в 06:45
13 авг в 06:45
$117 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Као-Лака на Пхукет: день больших впечатлений
Начало: Гид заберёт вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в первой половине дня.
$396
$495 за всё до 13 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 13 чел.
Между скалами и морем. Экскурсия из Као Лака в Краби
Начало: У вашего отеля или виллы
Расписание: Ежедневно в первой половине дня.
$448
$560 за всё до 13 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Посетили экскурсию и рекомендуем данную команду на 100%.
Содержательно, без спешки, на любой вопрос получите ответ, по вашему собственному графику и с комфортом!
Мы отлично провели время и получили массу эмоций!
Благодарим за это Елену и Ростислава! Всего Вам самого хорошего!
Содержательно, без спешки, на любой вопрос получите ответ, по вашему собственному графику и с комфортом!
Мы отлично провели время и получили массу эмоций!
Благодарим за это Елену и Ростислава! Всего Вам самого хорошего!
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Это было уникальное, аутентичное, мистическое путешествие с разными локациями, полностью соответствующие описанию маршрута.
Я считаю, что нам очень повезло, что мы
Я считаю, что нам очень повезло, что мы
+2
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С
Огромное спасибо за проведенную экскурсию. Было очень интересно,познавательно. Мы в полном восторге и благодарны за каждый момент. Спасибо за ваше время и усилия! Желаем вам всего наилучшего!
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М
Потрясающая экскурсия, слоны удивительные животные, и само место видно с первых секунд, что к слонам относятся здесь с любовью и
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Н
Выбрали программу, которая находилась достаточно далеко от нашего места проживания, экскурсовод Яков подстроился под нас настолько, что мы того даже
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М
Потрясающая экскурсия, организация на высшем уровне, начиная от комфортного трансфера, заканчивая высоким уровнем профессионализма всей команды. Очень вкусный обед в
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супер экскурсия! и классный экскурсовод! были на всех локациях без толп и очередей, увидели много харамов и Денис рассказал очень много истории Таиланда, легко и без скучной теории) рекомендую Дениса и его экскурсии
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М
Необычный маршрут, все детали продуманы идеально. Если хочется необычных локаций - экскурсия для вас!
Игорь рассказывает много интересных фактов про историю Тайланда и очень классный собеседник. 10 из 10
Игорь рассказывает много интересных фактов про историю Тайланда и очень классный собеседник. 10 из 10
+2
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О
Замечательная экскурсия, мы ездили семьей 4 человека (2 взрослых и 16, 14 лет подростки), машина очень комфортная, больше всего под
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Нам все пронравильсь) за беседой все проходит быстро и легко, люблю индивидуальный формат. Камень бомба! Плюс - Алекс белает классные фото)
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Всего 45 отзывов в Као Лаке
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Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку
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