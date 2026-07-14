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Экскурсии в Као Лаке

Найдено 21 экскурсия в Као Лаке, цены от $74, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пхукет для осознанных путешественников: авторская экскурсия с журналистом и экспертом ЮВА
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пхукет для осознанных путешественников: авторская экскурсия с журналистом и экспертом ЮВА
Получить объёмное представление об истории, культуре, жизни и природе острова
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $399 за всё до 5 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака
На машине
На лодке
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $370 за всё до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов в джунглях
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $430 за всё до 4 чел.
Из Као-Лака - на Пхукет
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као-Лака - на Пхукет
Уникальная экскурсия на Пхукет из Као-Лака: история, культура и панорамные виды ждут вас. Погрузитесь в атмосферу острова и насладитесь гастрономией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $395 за всё до 4 чел.
Дух провинции Пханг Нга: залив, храмы и водопад
На машине
9 часов
-
20%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дух провинции Пханг Нга: залив, храмы и водопад
Отправиться из Као Лака туда, где жизнь течёт по законам природы
Начало: На ресепшене вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $480$600 за всё до 4 чел.
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
На машине
На лодке
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
Полюбоваться красотой Южного Таиланда и прокатиться на длиннохвостой лодке
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $495 за всё до 6 чел.
Из Као Лака - в Краби
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - в Краби
Южный Таиланд без фильтров: джунгли, храмы, острова и мангровые леса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $440 за всё до 4 чел.
Слоны Као Лака: экскурсия по заповеднику на английском языке
На автобусе
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Слоны Као Лака: экскурсия по заповеднику на английском языке
Понаблюдать за спасёнными слонами Таиланда как за личностями - без катания и шоу
Начало: У вашего отеля в Као Лаке
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 08:30, во вторник и субботу в 14:00
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$74 за человека
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране - из Као Лака
На микроавтобусе
На катамаране
10 часов
2 отзыва
Групповая
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране - из Као Лака
Найти свой рай в Андаманском море на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$117 за человека
Пять скал и одно озеро: в нацпарк «Као Сок» из Као Лака (всё включено)
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пять скал и одно озеро: в нацпарк «Као Сок» из Као Лака (всё включено)
Откройте для себя уникальный мир Као Сока, где вас ждут потрясающие виды, тайны озера Чео Лан и отдых в радоновых источниках
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $700 за всё до 4 чел.
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
На машине
Прогулки на каяках
9 часов
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы, пещеры и притчи южного Таиланда (из Као Лака)
Исследовать слоновью пещеру, подняться к Золотой пагоде, покормить обезьян и прокатиться на каноэ
Начало: На ресепшене вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $480$600 за всё до 4 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне
Отключиться от мира, чтобы прочувствовать природу парка Кхао Нанай - из Као Лака
Начало: По договорённости
10 авг в 09:30
11 авг в 08:30
от $600 за всё до 4 чел.
В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда - из Као Лака
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
В стиле агента 007: к острову Джеймса Бонда - из Као Лака
Погрузиться в историю, посетить деревню морских цыган и прокатиться по мангровым зарослям
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $400 за всё до 4 чел.
Чайная церемония у острова Джеймса Бонда
8 часов
-
30%
3 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Чайная церемония у острова Джеймса Бонда
Начало: У вашего отеля или виллы
Расписание: Ежедневно с 4 утра на рассвет и до 11 часов утра.
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
$441$630 за всё до 13 чел.
Открытие Пхукета - веселые приключения для всей семьи
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Открытие Пхукета - веселые приключения для всей семьи
Начало: Гид заберёт вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в первой половине дня.
$460 за всё до 13 чел.
Индивидуальный трансфер в Као Лак из аэропорта - или обратно
На машине
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер в Као Лак из аэропорта - или обратно
Комфортная и безопасная поездка с русскоязычной поддержкой
Начало: У аэропорта или отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
от $135 за всё до 3 чел.
Путь к природе: из Као-Лака к озеру Чео Лан
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Путь к природе: из Као-Лака к озеру Чео Лан
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Каждый день, начало с 7:00 до 10:00, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
$495 за всё до 13 чел.
День в провинции Пханг Нга - из Као Лака
На машине
6 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
День в провинции Пханг Нга - из Као Лака
Водопад Лампи, Старый город, этичный слоновий центр и горячие источники - за 1 день
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $314$330 за всё до 4 чел.
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране - из Као Лака
На катере
Прогулки на каяках
На катамаране
11 часов
Групповая
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране - из Као Лака
Морское релакс-путешествие с потрясающими видами, катанием на каяке и обедом (в группе)
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:45
11 авг в 06:45
13 авг в 06:45
$117 за человека
Из Као-Лака на Пхукет: день больших впечатлений
8 часов
-
20%
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Као-Лака на Пхукет: день больших впечатлений
Начало: Гид заберёт вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в первой половине дня.
$396$495 за всё до 13 чел.
Между скалами и морем. Экскурсия из Као Лака в Краби
10 часов
-
20%
Индивидуальная
до 13 чел.
Между скалами и морем. Экскурсия из Као Лака в Краби
Начало: У вашего отеля или виллы
Расписание: Ежедневно в первой половине дня.
$448$560 за всё до 13 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Пхукет для осознанных путешественников: авторская экскурсия с журналистом и экспертом ЮВА
Посетили экскурсию и рекомендуем данную команду на 100%.
Содержательно, без спешки, на любой вопрос получите ответ, по вашему собственному графику и с комфортом!
Мы отлично провели время и получили массу эмоций!
Благодарим за это Елену и Ростислава! Всего Вам самого хорошего!
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Оксана
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Это было уникальное, аутентичное, мистическое путешествие с разными локациями, полностью соответствующие описанию маршрута.
Я считаю, что нам очень повезло, что мы
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отдыхали в Као Лаке в низкий сезон ближе к концу мая, что позволило нам получить незабываемые впечатления и окунуться в духовные традиции и историю Тайланда.
Экскурсия приватная. Гид Ростислав учитывал наши пожелания💫 Комфортная поездка на авто, прекрасные фотографии, удивительная первозданная природа. Знакомство с Монахом и многое другое.
Благодарю организатора Елену, и гида Ростислава!!!
Желаю творческого вдохновения и новых открытий!!! 💫✨️🫰

Это было уникальное, аутентичное, мистическое путешествие с разными локациями, полностью соответствующие описанию маршрута.
Это было уникальное, аутентичное, мистическое путешествие с разными локациями, полностью соответствующие описанию маршрута.
Это было уникальное, аутентичное, мистическое путешествие с разными локациями, полностью соответствующие описанию маршрута.
Это было уникальное, аутентичное, мистическое путешествие с разными локациями, полностью соответствующие описанию маршрута.+2
Это было уникальное, аутентичное, мистическое путешествие с разными локациями, полностью соответствующие описанию маршрута.
Это было уникальное, аутентичное, мистическое путешествие с разными локациями, полностью соответствующие описанию маршрута.
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С
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Огромное спасибо за проведенную экскурсию. Было очень интересно,познавательно. Мы в полном восторге и благодарны за каждый момент. Спасибо за ваше время и усилия! Желаем вам всего наилучшего!
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М
Слоны Као Лака: экскурсия по заповеднику на английском языке
Потрясающая экскурсия, слоны удивительные животные, и само место видно с первых секунд, что к слонам относятся здесь с любовью и
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заботой и это действительно для них хороший дом. Помимо взаимодействия с животными, в самом начале покажут короткий фильм (адаптированный под язык туристов), также в программе приготовление шарика (еды для слона), можно будет покормить ещё будет корзинка с бананами и тростником, слоны очень контактные, от общения с ними заряжаешься позитивом, нас посетителей также не оставили без лакомств и угощений, всё очень вкусно, много интерактива)) Спасибо организаторам и гиду, будем с теплом вспоминать этот день:)

Потрясающая экскурсия, слоны удивительные животные, и само место видно с первых секунд, что к слонам относятся
Потрясающая экскурсия, слоны удивительные животные, и само место видно с первых секунд, что к слонам относятся
Потрясающая экскурсия, слоны удивительные животные, и само место видно с первых секунд, что к слонам относятся
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Н
Пять скал и одно озеро: в нацпарк «Као Сок» из Као Лака (всё включено)
Выбрали программу, которая находилась достаточно далеко от нашего места проживания, экскурсовод Яков подстроился под нас настолько, что мы того даже
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и не заметили. Заехал вовремя на комфортабельном микроавтобусе,с комфортом доставил нас на все запланированные остановки.
Очень чуткий и мыслящий экскурсовод, ответивший на все наши вопросы с разных точек зрения. Все точки со своих маршрутов, Яков сам очень любит и скрупулезно подбирает, а потому, и восхищается красотами вместе с гостями. Очень рекомендуем Якова как проводника в мир Таиланда!

Выбрали программу, которая находилась достаточно далеко от нашего места проживания, экскурсовод Яков подстроился под нас настолько,
Выбрали программу, которая находилась достаточно далеко от нашего места проживания, экскурсовод Яков подстроился под нас настолько,
Выбрали программу, которая находилась достаточно далеко от нашего места проживания, экскурсовод Яков подстроился под нас настолько,
Выбрали программу, которая находилась достаточно далеко от нашего места проживания, экскурсовод Яков подстроился под нас настолько,
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М
Архипелаг Пхи-Пхи на скоростном катамаране - из Као Лака
Потрясающая экскурсия, организация на высшем уровне, начиная от комфортного трансфера, заканчивая высоким уровнем профессионализма всей команды. Очень вкусный обед в
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симпатичном кафе-столовой в формате шведского стола на берегу моря, на катамаране также было супер комфортно, у нас не было волн, возможно в дни когда море неспокойное может быть качка, но всем предварительно предлагают лекарство от тошноты, что тоже отмечу как плюс:) Касательно заботы и вовлеченности гидов тоже хочу отметить, что работали при полной отдаче, супер артистичные, приятные люди, русскоязычный гид Лео 1 1 в1 Леонардо Ди Каприо, максимальное погружение, так как в программе посещения Майя Бэй место где снимался выше упомянутый актер:) Классная экскурсия, 10 из 10 😊

Потрясающая экскурсия, организация на высшем уровне, начиная от комфортного трансфера, заканчивая высоким уровнем профессионализма всей команды.
Потрясающая экскурсия, организация на высшем уровне, начиная от комфортного трансфера, заканчивая высоким уровнем профессионализма всей команды.
Потрясающая экскурсия, организация на высшем уровне, начиная от комфортного трансфера, заканчивая высоким уровнем профессионализма всей команды.
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Ольга
Дух провинции Пханг Нга: залив, храмы и водопад
супер экскурсия! и классный экскурсовод! были на всех локациях без толп и очередей, увидели много харамов и Денис рассказал очень много истории Таиланда, легко и без скучной теории) рекомендую Дениса и его экскурсии
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М
Из Као Лака - в Краби
Необычный маршрут, все детали продуманы идеально. Если хочется необычных локаций - экскурсия для вас!
Игорь рассказывает много интересных фактов про историю Тайланда и очень классный собеседник. 10 из 10
Необычный маршрут, все детали продуманы идеально. Если хочется необычных локаций - экскурсия для вас!
Необычный маршрут, все детали продуманы идеально. Если хочется необычных локаций - экскурсия для вас!
Необычный маршрут, все детали продуманы идеально. Если хочется необычных локаций - экскурсия для вас!
Необычный маршрут, все детали продуманы идеально. Если хочется необычных локаций - экскурсия для вас!+2
Необычный маршрут, все детали продуманы идеально. Если хочется необычных локаций - экскурсия для вас!
Необычный маршрут, все детали продуманы идеально. Если хочется необычных локаций - экскурсия для вас!
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О
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
Замечательная экскурсия, мы ездили семьей 4 человека (2 взрослых и 16, 14 лет подростки), машина очень комфортная, больше всего под
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впечатлением от озера, хотелось подольше там побыть, поменьше времени на остальное, в следующий раз поедем с ночевкой, много времени в машине, мы проезжали красивые храмы, хотелось дополнить заездом не надолго. . благодарим Алекса за дрон и что организуете индивидуальные туры, подобрал нам хорошего водителя и гида, рекомендую.

Замечательная экскурсия, мы ездили семьей 4 человека (2 взрослых и 16, 14 лет подростки), машина очень
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Natali
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
Нам все пронравильсь) за беседой все проходит быстро и легко, люблю индивидуальный формат. Камень бомба! Плюс - Алекс белает классные фото)
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Всего 45 отзывов в Као Лаке

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Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку

Самые популярные экскурсии в Као Лаке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21:
  1. Пхукет для осознанных путешественников: авторская экскурсия с журналистом и экспертом ЮВА;
  2. Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака;
  3. Небесные висячие пагоды Сурат Тхани;
  4. Из Као-Лака - на Пхукет;
  5. Дух провинции Пханг Нга: залив, храмы и водопад.
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в августе 2026
Сейчас в Као Лаке можно забронировать 21 экскурсию от 74 до 700 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самую интересную из 21 экскурсии в Као Лаке на 2026 год, 45 ⭐ отзывов, цены от $74. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь