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заботой и это действительно для них хороший дом. Помимо взаимодействия с животными, в самом начале покажут короткий фильм (адаптированный под язык туристов), также в программе приготовление шарика (еды для слона), можно будет покормить ещё будет корзинка с бананами и тростником, слоны очень контактные, от общения с ними заряжаешься позитивом, нас посетителей также не оставили без лакомств и угощений, всё очень вкусно, много интерактива)) Спасибо организаторам и гиду, будем с теплом вспоминать этот день:)