М Марина 5

Начну с того что, я в спешке собиралась на отдых и забронировала не ту экскурсию🙈 совершенно в другой части страны) гид Алексей со мной связался предложил на Пхукете аналогичный тур и сам в к переоформил, спасибо огромное) Честно говоря переживала до последнего чтоб все прошло удачно, т. к. никто из друзей не заказывал здесь экскурсии и надежда была только на хорошие отзывы людей. По вотсапу мне скинули всю информацию, куда едем, что одевать, что брать с собой. Единственное пожелание предупреждать, что на рафтинге и на катаниях на слониках нужно давать на чай и плюс слоникам и обезьянкам в пещере обезьян покупать еду. Конечно это логично и бананы можно на месте купить) но лучше заранее планировать сколько брать с собой на корманные расходы. В целом экскурсия очень крутая, особенно рафтинг, столько эмоций нигде не получали ещё)) Ещё раз огромное спасибо за организацию, переоформили проблем, забрали с отеля, обед достаточно не плохой, не шведский стол, но хороший и вкусный сет. И также огромный плюс, что переезды между локациями не большие. Мы получили кучу положительных эмоций и фото)