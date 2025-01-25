Пханг Нга - это место, где природа и приключения сливаются воедино. На экскурсии можно насладиться поездкой на длиннохвостой лодке, посетить знаменитый остров Джеймса Бонда и исследовать мангровые леса на каяках. В деревне морских цыган откроется уникальная культура, а с вершины Самет Нанг Ши откроются потрясающие виды. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием по одному из самых живописных уголков Таиланда

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Описание экскурсии

Провинция Пханг Нга на машине, лодке и пешком!

Вы прокатитесь на рыбацкой длиннохвостой лодке в окружении мангровых лесов! Побываете на острове Джеймса Бонда, где снимался один из эпизодов знаменитой Бондианы, проплывете вдоль пещер на каяках и заглянете в деревню морских цыган. В завершение полюбуетесь шикарными видами с одной из лучших смотровых площадок в Азии — Самет Нанг Ши.

Примерный тайминг

08:00 — Выезд из отеля

08:30 — Остановка у водопада

09:30 — Прибытие на пирс, пересадка на лодку

10:00 — Остров Джеймса Бонда

11:00 — Остров Ко Талу, катание на каяках

12:00 — Остров Ко Пани, прогулка по деревне морских цыган

13:00 — Прибытие на пирс

13:30 — Смотровая площадка Самет Нанг Ши, обед в видовом кафе

16:00 — Возвращение в отель

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер из отеля на Као Лаке на автомобиле с кондиционером Toyota Corolla или аналогичном, катание на лодке, билеты на смотровую площадку, питьевая вода

Оплата гиду на месте в батах или долларах. Также возможно оплатить экскурсию переводом в рублях на российскую карту не позднее, чем за сутки до экскурсии

Возможно провести экскурсию для большего количества участников или/и добавить другие локации в маршрут. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Дополнительные расходы