Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака

Погрузитесь в мир тропических лесов и морских приключений в Пханг Нга. Остров Джеймса Бонда и виды с Самет Нанг Ши ждут вас
Пханг Нга - это место, где природа и приключения сливаются воедино.

На экскурсии можно насладиться поездкой на длиннохвостой лодке, посетить знаменитый остров Джеймса Бонда и исследовать мангровые леса на каяках.

В деревне морских цыган откроется уникальная культура, а с вершины Самет Нанг Ши откроются потрясающие виды. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием по одному из самых живописных уголков Таиланда
5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные морские пейзажи
  • 🏝 Остров Джеймса Бонда
  • 🚣‍♂️ Каякинг среди пещер
  • 🏞 Виды с Самет Нанг Ши
  • 🌿 Мангровые леса
  • 🎣 Деревня морских цыган
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака
Ближайшие даты:
28
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мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Остров Джеймса Бонда
  • Остров Ко Талу
  • Остров Ко Пани
  • Смотровая площадка Самет Нанг Ши

Описание экскурсии

Провинция Пханг Нга на машине, лодке и пешком!

Вы прокатитесь на рыбацкой длиннохвостой лодке в окружении мангровых лесов! Побываете на острове Джеймса Бонда, где снимался один из эпизодов знаменитой Бондианы, проплывете вдоль пещер на каяках и заглянете в деревню морских цыган. В завершение полюбуетесь шикарными видами с одной из лучших смотровых площадок в Азии — Самет Нанг Ши.

Примерный тайминг

08:00 — Выезд из отеля
08:30 — Остановка у водопада
09:30 — Прибытие на пирс, пересадка на лодку
10:00 — Остров Джеймса Бонда
11:00 — Остров Ко Талу, катание на каяках
12:00 — Остров Ко Пани, прогулка по деревне морских цыган
13:00 — Прибытие на пирс
13:30 — Смотровая площадка Самет Нанг Ши, обед в видовом кафе
16:00 — Возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из отеля на Као Лаке на автомобиле с кондиционером Toyota Corolla или аналогичном, катание на лодке, билеты на смотровую площадку, питьевая вода
  • Оплата гиду на месте в батах или долларах. Также возможно оплатить экскурсию переводом в рублях на российскую карту не позднее, чем за сутки до экскурсии
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников или/и добавить другие локации в маршрут. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Дополнительные расходы

  • Катание на каяках — 300 батов/чел.
  • Билет на остров Джеймса Бонда — 300 батов/чел.
  • Обед — 150-300 батов/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
25 янв 2025
Спасибо большое Тимуру за организацию, миновали толпы людей. Отдельное спасибо за подробную и познавательную информацию не только о Тайланде, но и о других странах. Однозначно рекомендуем
Сергей
11 янв 2025
Тимуру благодарность за экскурсию!
Всё соответствует описанию.
Тимур замечательный и разносторонний рассказчик.
Комфортный автомобиль.
На всём пути внимание и чуткость к нам со стороны организатора.
Тимуру благодарность за экскурсию!Тимуру благодарность за экскурсию!Тимуру благодарность за экскурсию!Тимуру благодарность за экскурсию!Тимуру благодарность за экскурсию!Тимуру благодарность за экскурсию!Тимуру благодарность за экскурсию!
Л
5 янв 2025
Экскурсия очень интересная и хорошо организованная! Тимур великолепный рассказчик и приятный человек!

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