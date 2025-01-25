Пханг Нга - это место, где природа и приключения сливаются воедино.
На экскурсии можно насладиться поездкой на длиннохвостой лодке, посетить знаменитый остров Джеймса Бонда и исследовать мангровые леса на каяках.
В деревне морских цыган откроется уникальная культура, а с вершины Самет Нанг Ши откроются потрясающие виды. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием по одному из самых живописных уголков Таиланда
На экскурсии можно насладиться поездкой на длиннохвостой лодке, посетить знаменитый остров Джеймса Бонда и исследовать мангровые леса на каяках.
В деревне морских цыган откроется уникальная культура, а с вершины Самет Нанг Ши откроются потрясающие виды. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием по одному из самых живописных уголков Таиланда
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные морские пейзажи
- 🏝 Остров Джеймса Бонда
- 🚣♂️ Каякинг среди пещер
- 🏞 Виды с Самет Нанг Ши
- 🌿 Мангровые леса
- 🎣 Деревня морских цыган
Что можно увидеть
- Остров Джеймса Бонда
- Остров Ко Талу
- Остров Ко Пани
- Смотровая площадка Самет Нанг Ши
Описание экскурсии
Провинция Пханг Нга на машине, лодке и пешком!
Вы прокатитесь на рыбацкой длиннохвостой лодке в окружении мангровых лесов! Побываете на острове Джеймса Бонда, где снимался один из эпизодов знаменитой Бондианы, проплывете вдоль пещер на каяках и заглянете в деревню морских цыган. В завершение полюбуетесь шикарными видами с одной из лучших смотровых площадок в Азии — Самет Нанг Ши.
Примерный тайминг
08:00 — Выезд из отеля
08:30 — Остановка у водопада
09:30 — Прибытие на пирс, пересадка на лодку
10:00 — Остров Джеймса Бонда
11:00 — Остров Ко Талу, катание на каяках
12:00 — Остров Ко Пани, прогулка по деревне морских цыган
13:00 — Прибытие на пирс
13:30 — Смотровая площадка Самет Нанг Ши, обед в видовом кафе
16:00 — Возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из отеля на Као Лаке на автомобиле с кондиционером Toyota Corolla или аналогичном, катание на лодке, билеты на смотровую площадку, питьевая вода
- Оплата гиду на месте в батах или долларах. Также возможно оплатить экскурсию переводом в рублях на российскую карту не позднее, чем за сутки до экскурсии
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников или/и добавить другие локации в маршрут. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Дополнительные расходы
- Катание на каяках — 300 батов/чел.
- Билет на остров Джеймса Бонда — 300 батов/чел.
- Обед — 150-300 батов/чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Као Лаке
Провели экскурсии для 3685 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
25 янв 2025
Спасибо большое Тимуру за организацию, миновали толпы людей. Отдельное спасибо за подробную и познавательную информацию не только о Тайланде, но и о других странах. Однозначно рекомендуем
Сергей
11 янв 2025
Тимуру благодарность за экскурсию!
Всё соответствует описанию.
Тимур замечательный и разносторонний рассказчик.
Комфортный автомобиль.
На всём пути внимание и чуткость к нам со стороны организатора.
Всё соответствует описанию.
Тимур замечательный и разносторонний рассказчик.
Комфортный автомобиль.
На всём пути внимание и чуткость к нам со стороны организатора.
Л
Людмила
5 янв 2025
Экскурсия очень интересная и хорошо организованная! Тимур великолепный рассказчик и приятный человек!
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