В гости к слонам (из Као Лака)

Помыть и покормить гигантов, а после отдохнуть на диком райском пляже (в мини-группе)
На этой экскурсии мы не будем кататься на слонах! Наоборот: мы поедем в центр заботы, где содержатся спасённые от жестокого обращения животные, покормим их, помоем и обнимем.

Также вас ждёт вкусный обед, который вы сами и приготовите (все ингредиенты уже включены в стоимость!). А завершим экскурсию отдыхом на одном из самых красивых пляжей Таиланда.
В гости к слонам (из Као Лака)
В гости к слонам (из Као Лака)
В гости к слонам (из Као Лака)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Знакомство со слонами

Мы встретим вас у отеля и отправимся в центр заботы, где содержатся слоны, спасённые от издевательств и жестокого обращения. Гид расскажет вам их истории, познакомит с рационом и раскроет любопытные особенности их жизни. Вы сможете внести свой вклад в счастливые будни обитателей: покормить, намазать полезной грязью и помыть, а затем искупаться вместе с ними в озере. Гладить и обнимать слонов — тоже можно и нужно! Также вас ждёт мастер-класс по приготовлению тайских блюд, которые мы потом вместе и съедим.

Возвращение в отели или райский пляж

После экскурсии по центру заботы мы отвезём вас в отель или на один из красивейших пляжей Таиланда с белоснежным песком. Он безымянный и скрытый, вокруг нет ни отелей, ни жилых домов. Здесь вы сможете отдохнуть в тишине, искупаться, позагорать. Наш гид останется с вами и поможет заказать такси обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе из отеля (в одну сторону), услуги русскоговорящего гида, входные билеты, еда
  • Отдельно оплачивается такси с пляжа до вашего отеля (стоимость зависит от маршрута). Наш сотрудник поможет вам вызвать машину по выгодной цене.
  • Вместо посещения пляжа мы можем бесплатно доставить вас обратно в отель (на ваш выбор)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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