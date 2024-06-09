На этой экскурсии мы не будем кататься на слонах! Наоборот: мы поедем в центр заботы, где содержатся спасённые от жестокого обращения животные, покормим их, помоем и обнимем. Также вас ждёт вкусный обед, который вы сами и приготовите (все ингредиенты уже включены в стоимость!). А завершим экскурсию отдыхом на одном из самых красивых пляжей Таиланда.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Знакомство со слонами

Мы встретим вас у отеля и отправимся в центр заботы, где содержатся слоны, спасённые от издевательств и жестокого обращения. Гид расскажет вам их истории, познакомит с рационом и раскроет любопытные особенности их жизни. Вы сможете внести свой вклад в счастливые будни обитателей: покормить, намазать полезной грязью и помыть, а затем искупаться вместе с ними в озере. Гладить и обнимать слонов — тоже можно и нужно! Также вас ждёт мастер-класс по приготовлению тайских блюд, которые мы потом вместе и съедим.

Возвращение в отели или райский пляж

После экскурсии по центру заботы мы отвезём вас в отель или на один из красивейших пляжей Таиланда с белоснежным песком. Он безымянный и скрытый, вокруг нет ни отелей, ни жилых домов. Здесь вы сможете отдохнуть в тишине, искупаться, позагорать. Наш гид останется с вами и поможет заказать такси обратно в отель.

Организационные детали