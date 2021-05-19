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Полезная информация о Кхонкэн

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Местное время в Кхонкэн
01:5820
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаКхонкэн
По-английскиKhon Kaen
Столица регионаКхонкэн является столицей региона
Население города147 579 чел.
АэропортКхонкэн KKC
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота167 м. от уровня моря

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