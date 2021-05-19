Полезная информация о Кхонкэн
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Местное время в Кхонкэн
01:5820
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Кхонкэн
|По-английски
|Khon Kaen
|Столица региона
|Кхонкэн является столицей региона
|Население города
|147 579 чел.
|Аэропорт
|Кхонкэн KKC
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|167 м. от уровня моря
Где находится Кхонкэн на карте
Кхонкэн