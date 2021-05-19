Всё о Лампанге

Полезная информация о Лампанге

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Местное время в Лампанге
01:5832
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаЛампанг
По-английскиLampang
Столица регионаЛампанг является столицей региона
Население города156 139 чел.
АэропортЛампанг LPT
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота238 м. от уровня моря

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