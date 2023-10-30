Поднимитесь в небо над ПаттайейЛетая на мотопараплане, вы ощутите адреналин и свободу в одном флаконе. На этой экскурсии вы будете парить над бескрайним пляжем Джомтьен, над омывающим его морским заливом, а также над самой Паттайей, насладитесь потрясающими видами, созданными специально для тех, кто ищет незабываемые впечатления.

Наши инструкторы — сертифицированные профессионалы, умеющие создать безопасное и незабываемое воздушное приключение над Паттайей. Все инструкторы обладают богатым опытом и специализируются на полетах на мотопараплане. Вам не придется волноваться о вашей безопасности, потому что они тщательно следят за состоянием оборудования и принимают меры для того, чтобы каждый полет был максимально безопасным и приятным.

Важно знатьДоступны как одиночные, так и групповые полёты.