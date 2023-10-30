Если вы решитесь лететь с нами, вам откроются захватывающие дух панорамные виды на Паттайю и ее потрясающие окрестности. С высоты птичьего полета вы сможете посмотреть на город, береговую линию и пышную зелень внизу. Вас ждет увлекательный полет на мотопараплане в компании опытного сертифицированного инструктора.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поднимитесь в небо над ПаттайейЛетая на мотопараплане, вы ощутите адреналин и свободу в одном флаконе. На этой экскурсии вы будете парить над бескрайним пляжем Джомтьен, над омывающим его морским заливом, а также над самой Паттайей, насладитесь потрясающими видами, созданными специально для тех, кто ищет незабываемые впечатления.
Наши инструкторы — сертифицированные профессионалы, умеющие создать безопасное и незабываемое воздушное приключение над Паттайей. Все инструкторы обладают богатым опытом и специализируются на полетах на мотопараплане. Вам не придется волноваться о вашей безопасности, потому что они тщательно следят за состоянием оборудования и принимают меры для того, чтобы каждый полет был максимально безопасным и приятным.
Важно знатьДоступны как одиночные, так и групповые полёты.
Возможно изменение времени по согласованию с туристом. Возможны случаи переноса времени из-за погодных условий.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Трансфер
- Что не входит
- Доплата за вес (96-110 кг) — 100 бат/кг
- Доплата за вес (110-120кг) — 1500 бат/человека
- Доплата за трансфер — 200 бат/человека для тех, кто не полетит (друзья, семья и т. д.)
- GoPro Камера 1080 HD — 500 бат
- GoPro Камера 4К — 1000 бат
- Место начала и завершения?
- Paramotor & Flying Activity by TSA Thailand
- Когда и сколько длится?
- Когда: Возможно изменение времени по согласованию с туристом. Возможны случаи переноса времени из-за погодных условий.Экскурсия длится около 25 минут 48 секундБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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