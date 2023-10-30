Полёт на мотопараплане над Паттайей

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Если вы решитесь лететь с нами, вам откроются захватывающие дух панорамные виды на Паттайю и ее потрясающие окрестности. С высоты птичьего полета вы сможете посмотреть на город, береговую линию и пышную зелень внизу. Вас ждет увлекательный полет на мотопараплане в компании опытного сертифицированного инструктора.
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Поднимитесь в небо над ПаттайейЛетая на мотопараплане, вы ощутите адреналин и свободу в одном флаконе. На этой экскурсии вы будете парить над бескрайним пляжем Джомтьен, над омывающим его морским заливом, а также над самой Паттайей, насладитесь потрясающими видами, созданными специально для тех, кто ищет незабываемые впечатления.
Наши инструкторы — сертифицированные профессионалы, умеющие создать безопасное и незабываемое воздушное приключение над Паттайей. Все инструкторы обладают богатым опытом и специализируются на полетах на мотопараплане. Вам не придется волноваться о вашей безопасности, потому что они тщательно следят за состоянием оборудования и принимают меры для того, чтобы каждый полет был максимально безопасным и приятным.
Важно знатьДоступны как одиночные, так и групповые полёты.

Возможно изменение времени по согласованию с туристом. Возможны случаи переноса времени из-за погодных условий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Трансфер
Что не входит
  • Доплата за вес (96-110 кг) — 100 бат/кг
  • Доплата за вес (110-120кг) — 1500 бат/человека
  • Доплата за трансфер — 200 бат/человека для тех, кто не полетит (друзья, семья и т. д.)
  • GoPro Камера 1080 HD — 500 бат
  • GoPro Камера 4К — 1000 бат
Место начала и завершения?
Paramotor & Flying Activity by TSA Thailand
Когда и сколько длится?
Когда: Возможно изменение времени по согласованию с туристом. Возможны случаи переноса времени из-за погодных условий.
Экскурсия длится около 25 минут 48 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Паттайи

Из Паттайи в контрастный Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Паттайи в контрастный Бангкок
Авторский тур по известным местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
от $400 за всё до 12 чел.
8 в 1: лучшие места Паттайи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
8 в 1: лучшие места Паттайи
Посетить исторические и современные достопримечательности курорта на групповой экскурсии
в вашем отеле
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
$58 за человека
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Покормить жирафов, увидеть ленивцев, потрогать бегемотов
от вашего отеля
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
$35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Паттайе
ХОРОШО
🧭
ТАМ