Полёт на мотопараплане над Паттайей

Подняться в небо и полюбоваться курортом с высоты 300 метров в мини-группе

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Во время полёта на мотопараплане вы ощутите адреналин и свободу в одном флаконе.

Вы будете парить над бескрайним пляжем Джомтьен, над омывающим его морским заливом, а также над самой Паттайей. Насладитесь потрясающими видами, созданными специально для тех, кто ищет незабываемые впечатления.
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Ближайшие даты:
28
окт
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окт
30
окт
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Перед стартом вам выдадут необходимую экипировку и расскажут, как правильно вести себя в воздухе. Наши пилоты — сертифицированные профессионалы, которые устроят для вас безопасное воздушное приключение. После инструктажа вас ждут незабываемые полчаса в небе над Паттайей. Вы полюбуетесь курортом, морским заливом и бескрайним пляжем Джомтьен с высоты птичьего полёта, получите заряд адреналина и ярких эмоций.

Организационные детали

  • Обратите внимание: бывают случаи, когда погода резко меняется, и полёт становится невозможным. В таких случаях бронь переносится на другое время или день.
  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле (туда-обратно) для тех, кто живёт в пределах Паттайи, и страховка (для оформления нам потребуется ваши паспортные данные)

Особенности формата

  • Вы проведёте в воздухе 20-25 мин. Маршрут зависит от направления ветра и решения пилота.
  • Подойдёт любая удобная одежда, кроме платьев и юбок
  • Распитие спиртных напитков и полёт в состоянии алкогольного опьянения не допускаются
  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 10 лет. Максимальный вес участников (без доплат) — 95 кг

Возможные дополнительные расходы

  • Доплата за вес (96-110 кг) — 100 бат/кг
  • Доплата за вес (110-120 кг) — 1500 бат/чел.
  • Доплата за трансфер — 200 бат/чел. для тех, кто не полетит (друзья, семья)

ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
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