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это погружение в мир невероятных ощущений и впечатляющих видов.



Ваше приключение начнётся с подробного инструктажа от опытных пилотов, которые обеспечат вашу безопасность и комфорт во время полёта.



Вас ожидает 20-25 минут воздушного путешествия, где каждая минута будет наполнена восторгом и радостью от увиденного. Вам предоставят всю необходимую экипировку, а также страховку для беззаботного наслаждения моментом.



Полёт на мотопараплане - это уникальный шанс увидеть Паттайю с высоты птичьего полёта и зарядиться энергией величественной природы. Подарите себе этот незабываемый опыт, который останется в вашей памяти на всю жизнь