Подняться в небо и полюбоваться курортом с высоты 300 метров в мини-группе
Во время полёта на мотопараплане вы ощутите адреналин и свободу в одном флаконе.
Вы будете парить над бескрайним пляжем Джомтьен, над омывающим его морским заливом, а также над самой Паттайей. Насладитесь потрясающими видами, созданными специально для тех, кто ищет незабываемые впечатления.
Вы будете парить над бескрайним пляжем Джомтьен, над омывающим его морским заливом, а также над самой Паттайей. Насладитесь потрясающими видами, созданными специально для тех, кто ищет незабываемые впечатления.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Перед стартом вам выдадут необходимую экипировку и расскажут, как правильно вести себя в воздухе. Наши пилоты — сертифицированные профессионалы, которые устроят для вас безопасное воздушное приключение. После инструктажа вас ждут незабываемые полчаса в небе над Паттайей. Вы полюбуетесь курортом, морским заливом и бескрайним пляжем Джомтьен с высоты птичьего полёта, получите заряд адреналина и ярких эмоций.
Организационные детали
- Обратите внимание: бывают случаи, когда погода резко меняется, и полёт становится невозможным. В таких случаях бронь переносится на другое время или день.
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле (туда-обратно) для тех, кто живёт в пределах Паттайи, и страховка (для оформления нам потребуется ваши паспортные данные)
Особенности формата
- Вы проведёте в воздухе 20-25 мин. Маршрут зависит от направления ветра и решения пилота.
- Подойдёт любая удобная одежда, кроме платьев и юбок
- Распитие спиртных напитков и полёт в состоянии алкогольного опьянения не допускаются
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 10 лет. Максимальный вес участников (без доплат) — 95 кг
Возможные дополнительные расходы
- Доплата за вес (96-110 кг) — 100 бат/кг
- Доплата за вес (110-120 кг) — 1500 бат/чел.
- Доплата за трансфер — 200 бат/чел. для тех, кто не полетит (друзья, семья)
ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от восточного аэропорта Паттайи
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00Экскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Паттайе
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям экстремального и активного отдыха в Таиланде. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны!
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Летние
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