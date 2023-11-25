Представьте себе, как вы парите высоко в небе, и под вами расстилается великолепный пляж Джомтьен и кристально чистые воды тайского залива.
Экскурсия на мотопараплане в Паттайе - это не просто полёт,
Экскурсия на мотопараплане в Паттайе - это не просто полёт,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Потрясающие виды на Паттайю и пляж Джомтьен
- 💨 Заряд адреналина и ярких эмоций
- 🛡️ Безопасность и профессионализм пилотов
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🌍 Ощущение свободы и полёта
Что можно увидеть
- Паттайя
- Пляж Джомтьен
- Морской залив
Описание экскурсии
Перед стартом вам выдадут необходимую экипировку и расскажут, как правильно вести себя в воздухе. Наши пилоты — сертифицированные профессионалы, которые устроят для вас безопасное воздушное приключение. После инструктажа вас ждут незабываемые полчаса в небе над Паттайей. Вы полюбуетесь курортом, морским заливом и бескрайним пляжем Джомтьен с высоты птичьего полёта, получите заряд адреналина и ярких эмоций.
Организационные детали
- Обратите внимание: бывают случаи, когда погода резко меняется, и полёт становится невозможным. В таких случаях бронь переносится на другое время или день.
- В стоимость включено: полёт и страховка (для оформления нам потребуется ваши паспортные данные)
- Начать программу можно ежедневно с 06:00 до 08:00 и с 16:00 до 18:30. Если в расписании не указано удобное для вас время, напишите нам об этом при бронировании.
Особенности формата
- Вы проведёте в воздухе 20-25 мин. Маршрут зависит от направления ветра и решения пилота.
- Подойдёт любая удобная одежда, кроме платьев и юбок
- Распитие спиртных напитков и полёт в состоянии алкогольного опьянения не допускаются
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 10 лет. Максимальный вес участников (без доплат) — 95 кг
Возможные дополнительные расходы
- Доплата за вес (96-110 кг) — 100 батов/кг
- Доплата за вес (110-120 кг) — 1500 батов за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Без видео
|$182
|Полёт с камерой GoPro
|$199
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 165 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны! Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍 Андрею отдельное спасибо за организацию, всё четко, рекомендую 👍
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O
Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось.
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Р
Замечательно полетали, очень красиво видеть город с высоты. В дождливый сезон погода в Паттайе конечно нестабильная, но к счастью, окно было. Спасибо команде, что помогли с трансфером до аэродрома и в целом за подсказки во время поездки к Паттайе!
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