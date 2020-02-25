Отзыв на: Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг O Oleg 5 Экскурсия очень понравилась. Везде сводили, все показали. И храмы и обзорные площадки. На пляже было человек 10, за лежаки платить не надо. Если сможете арендовать мопед то еще что то, говорит, сможет показать, но мы с детьми были. Цены на еду бат на 20 дороже чем на материке. Людей вообще никого, обязательно ехать в будний день. Пляж не лучше чем на колане, но народу мало, глубина входа нормальная, был сильный ветер и были волны большие, ребенок на круге накатался.

Отзыв на: Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг Д Дмитрий 5 Очень понравилась экскурсия с Сергеем. Очень легко и комфортно общаться. Перемещались по локациям в удобном для нас темпе. Узнали новые интересные факты, посмотрели красивые места, провели свободное время. Мы остались довольны.

Отзыв на: Удивительный и древний Муанг Боран А Алексей 4 Вцелом нормально. Идеально то, что это индивидуальная экскурсия для компании до 4 человек. Очень красивые места

Отзыв на: Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда Н Наталья 5 Хорршая, содержательная экскурсия. . Рекомендую.

Отзыв на: Мир кораллов Паттайи А Александр 5 В нашем случае, ввиду некоторых обстоятельств, мероприятие прошло не совсем по плану. Однако хуже от этого не стало абсолютно. Особый интерес вызвали не сами кораллы и достопримечательности, а люди с которыми удалось пообщаться. А вообще, провести день в нетуристическом формате само по себе весьма интересно и познавательно. Удалось понырять с маской в особенном месте, послушать истории, понять кое-что из жизни местного населения… Доброжелательная атмосфера и искреннее желание показать максимум интересного, делают день насыщенным и запоминающимся.

Отзыв на: Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда А Анна 5 Очень интересно, комфортно и красиво! Я уже была здесь ранее с группой, но индивидуальная экскурсия-совсем другое дело! Огромная благодарность Сергею: очень приятный, грамотный и интересный гид и человек! Время пролетело незаметно, узнала много нового, Сергей очень хорошо знает Тайланд, любит его и слушать его доставляет большое удовольствие! Спасибо, очень познавательно и красиво!

Отзыв на: Мир кораллов Паттайи В Виктор 4 Нетуристическое место-главный плюс. Посещение храма и рассказ гида о религиозных привычках и практиках тайцев-познавательно, плавание в море, неограниченное ничем (ни проносящихся рядом гидроциклов или бананов с отдыхающими, ни ограждений), приятный обед в местном кафе. Интересно проведенный день!