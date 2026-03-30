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экскурсии - ну как бы есть. Команду из 12 участников экскурсии собирали по городу ровно час. Уровень транспорта - уставший Тойота айс, на котором ощущаются все стыки дорог в Паттайе, а дороги в городе разные. Плантация ананасов - скорее показали на паре растений, как они растут. Немного неухоженное место. Гид и его уровень - рассказывать тоже можно по разному. В других группах мы это видели. В нашей - нет, достаточно слабое речевое сопровождение, робкое поведение, тут есть над чем работать. При всем при этом гид хорошо ориентируется в парке и хорошо навигирует группу. Настоятельно пообещали в конце экскурсии завезти на косметическую фабрику, но, спасибо, нас услышали и никуда не повезли. В общем и целом, если бы не все эти шероховатости, но зоопарк все скрашивает. Общение с животными - погружение в природу. Лемуры - это впечатление на всю жизнь! Ну и где вы еще сможете погладить носорога?)