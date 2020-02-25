Экскурсии Паттайи

Все экскурсии в Паттайе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Паттайе – доступно 16 экскурсий на 2021 год, 22 ⭐ отзыва, цены от $23, посетите достопримечательности: Ват Ян, Золотой Будда, Аюттайя, Муанг Боран, Сичанг, Ко Пай. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Паттайе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Таиланде на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Тайский бокс
Индивидуальная экскурсия
$23
за 1 чел.
Тайский бокс
Ежедневно в 13:00, 14:30, 16:00, 17:30
Трансфер из / в аэропорт Паттайи
Индивидуальный трансфер
$66
за 1-4 чел.
Трансфер из / в аэропорт Паттайи
Отправляясь в путешествие, нужно позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля (или наоборот)...
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
$52
за 1 чел.
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
Покормить бегемота в зоопарке, увидеть шоу животных, съесть устриц и посетить тайский Китайский храм
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Шоу Каан
$42
за 1 чел.
Шоу Каан
Ежедневно, кроме понедельника, в 16:00, 18:30
Неизведанные окрестности Паттайи
Индивидуальная экскурсия
5
3
$113
за 1-4 чел.
Неизведанные окрестности Паттайи
Секретные пещеры, заброшенный храм и живописный водопад на авто-пешеходной экскурсии
Инстаграм тур: Паттайя
Индивидуальный тур
$54
за 1 чел.
Инстаграм тур: Паттайя
Предлагаю вам отправится в путешествие по самым красивым локациям острова - в Инстаграм тур по Паттайе...
По вторникам и пятницам с 9:30 - 18:30
Из Паттайи на три чудо-острова
$58
за 1 чел.
Из Паттайи на три чудо-острова
Развлекательная и красивая поездка на Ко Крок, Ко Сак и Ко Лан
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Автобусная экскурсия из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
13ч
$117
за 1 чел.
Автобусная экскурсия из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
Водопад, пещеры, «альпийские» луга, милые животные, каньон и целебные источники за один день
в понедельник и пятницу в 06:00
Из Паттайи в контрастный Бангкок!
Индивидуальная экскурсия
10ч
$300
за 1-12 чел.
Из Паттайи в контрастный Бангкок!
Авторский тур по известным местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока
Мир кораллов Паттайи
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
$125
за 1-4 чел.
Мир кораллов Паттайи
Снорклинг с фотосъемкой и место силы в храме Черного монаха
Морские развлечения на необитаемом острове Ко Пай
$70
за 1 чел.
Морские развлечения на необитаемом острове Ко Пай
Отправиться на прогулку на скоростной лодке и посвятить день снорклингу, рыбалке и пляжному веселью!
в среду и субботу в 08:00
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
Индивидуальная экскурсия
4.6
10
$87
за 1-4 чел.
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
Насладиться природой и аутентичным наследием острова в умиротворенной атмосфере
Удивительный и древний Муанг Боран
Индивидуальная экскурсия
4
1
$123
за 1-4 чел.
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Индивидуальная экскурсия
10ч
$194
за 1-4 чел.
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Погулять по местам обитания царственных особ и лучше узнать историю Таиланда
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
$160
за 1-4 чел.
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Храмы божеств, песочные скульптуры и парк попугаев — все самое интересное недалеко от Паттайи
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
Индивидуальная экскурсия
3.8
5
$58
за 1-4 чел.
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
Погружение в культуру и религию: храмы разных времен, коллекции королевского дворца и след Будды

Последние отзывы «Экскурсии Паттайи»

  • Отзыв на: Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
    O
    Oleg
    25 февраля 2020
    5
    Экскурсия очень понравилась. Везде сводили, все показали. И храмы и обзорные площадки. На пляже было человек 10, за лежаки платить не надо. Если сможете арендовать мопед то еще что то, говорит, сможет показать, но мы с детьми были. Цены на еду бат на 20 дороже чем на материке. Людей вообще никого, обязательно ехать в будний день. Пляж не лучше чем на колане, но народу мало, глубина входа нормальная, был сильный ветер и были волны большие, ребенок на круге накатался.
  • Отзыв на: Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
    Д
    Дмитрий
    31 января 2020
    5
    Очень понравилась экскурсия с Сергеем. Очень легко и комфортно общаться. Перемещались по локациям в удобном для нас темпе. Узнали новые интересные факты, посмотрели красивые места, провели свободное время. Мы остались довольны.
  • Отзыв на: Удивительный и древний Муанг Боран
    А
    Алексей
    14 января 2020
    4
    Вцелом нормально. Идеально то, что это индивидуальная экскурсия для компании до 4 человек. Очень красивые места
  • Отзыв на: Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
    Н
    Наталья
    28 ноября 2019
    5
    Хорршая, содержательная экскурсия. . Рекомендую.
  • Отзыв на: Мир кораллов Паттайи
    А
    Александр
    10 ноября 2019
    5
    В нашем случае, ввиду некоторых обстоятельств, мероприятие прошло не совсем по плану. Однако хуже от этого не стало абсолютно. Особый интерес вызвали не сами кораллы и достопримечательности, а люди с которыми удалось пообщаться. А вообще, провести день в нетуристическом формате само по себе весьма интересно и познавательно. Удалось понырять с маской в особенном месте, послушать истории, понять кое-что из жизни местного населения… Доброжелательная атмосфера и искреннее желание показать максимум интересного, делают день насыщенным и запоминающимся.
  • Отзыв на: Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
    А
    Анна
    30 августа 2019
    5
    Очень интересно, комфортно и красиво! Я уже была здесь ранее с группой, но индивидуальная экскурсия-совсем другое дело! Огромная благодарность Сергею: очень приятный, грамотный и интересный гид и человек! Время пролетело незаметно, узнала много нового, Сергей очень хорошо знает Тайланд, любит его и слушать его доставляет большое удовольствие! Спасибо, очень познавательно и красиво!
  • Отзыв на: Мир кораллов Паттайи
    В
    Виктор
    30 января 2019
    4
    Нетуристическое место-главный плюс. Посещение храма и рассказ гида о религиозных привычках и практиках тайцев-познавательно, плавание в море, неограниченное ничем (ни проносящихся рядом гидроциклов или бананов с отдыхающими, ни ограждений), приятный обед в местном кафе. Интересно проведенный день!
  • Отзыв на: Путешествие в провинцию Чачоенгсао
    Е
    Елена
    22 декабря 2017
    5
    Спасибо большое Вашей команде и гиду Сергею за массу ярких впечатлений. Все очень понравилось и маршрут, и экскурсия, и индивидуальный подход к туристам. Желаем Вашей команде успехов в Новом году. Надеемся, что Вы подготовите для нас много интересного. Такую экскурсию можно порекомендовать и новичкам, кто в Тайланде впервые, и искушенным путешественникам. Преимущество индивидуальной поездки в том, что ты имеешь возможность уделить внимание тем объектам и фактам, которые тебя заинтересовали.
🇹🇭