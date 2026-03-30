Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
Окунуться в мир тропической природы и уникальных ландшафтных дизайнов
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$25 за человека
Билеты
Тропический сад «Нонг Нуч»
Посетить крупнейший ботанический сад в Юго-Восточной Азии и самый красивый парк Таиланда
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$40 за билет
Индивидуальная
На гидроциклах - по островам
С ветерком прокатиться по Сиамскому заливу, исследовать несколько островов, поснорклить и искупаться
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $241 за человека
Групповая
до 28 чел.
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$84 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места вокруг Северной Паттайи
Стеклянный мост, храм Ада и Рая, зоопарк Кхао Кхео - за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$37 за человека
Групповая
до 24 чел.
Путешествие по храмам Аюттайи из Паттайи
Путешествие в формате «всё включено» к руинам одного из самых загадочных городов мира
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
10 авг в 06:30
15 авг в 06:30
$97 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - на остров Самет
Провести день на тихом уединённом пляже Ао Пхай с мелким белоснежным песком
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
$58 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Паттайе
Сохранить красивые места на профессиональных снимках и в своём сердце
Начало: В вашем отеле в Паттайе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $125 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Покормить жирафов, поздороваться с ленивцем и потрогать носорогов
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$35 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Исторический парк Аюттайя - из Паттайи
Исследовать руины древней столицы и рассмотреть лик Будды в корнях дерева
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:45
10 авг в 06:45
12 авг в 06:45
$77 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в мир дикой природы
Побывать в первобытных джунглях, забраться в пещерный монастырь и покормить обезьян
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$97 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
Посетить исторические и современные достопримечательности курорта на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$58 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз по реке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
$65 за человека
Индивидуальная
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $182 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
Дворец, прогулка по каналам и обед на вершине небоскрёба - за 1 день
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 авг в 06:30
22 сен в 06:30
$62 за человека
Индивидуальная
Аренда гидроциклов в Паттайе
Самостоятельно погонять по волнам рядом с пляжем Джомтьен
Начало: На пляже Джомтьен
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от $58 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
$65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Как у Анджелины Джоли: поездка к мастеру тайских татуировок
Путешествие в глубинку Таиланда к мастеру Сак Янт. Уникальная возможность сделать татуировку с глубоким смыслом и узнать её историю
Завтра в 05:30
10 авг в 05:00
от $200 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 06:15
11 авг в 06:15
15 авг в 06:15
$129 за человека
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$129 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Увидеть настоящий Таиланд на экскурсии из Паттайи
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$77 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пляж танцующей девушки: уголок спокойствия в шумной Паттайе
Насладитесь спокойствием на пляже Хат Нанг Рам в Паттайе. Идеальное место для отдыха с белоснежным песком и чистой водой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $92 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в зоопарк Кхао Кхео
Понаблюдать за носорогами и львами, увидеть парад пингвинов и купание слонов
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$18 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
5 чудес Таиланда: дракон, пещеры, рынки и магия Ампхавы
Из Паттайи - в исторические провинции Ратчабури, Накхон Патхом и Самут Сонгкрам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
$128 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места в окрестностях Бангкока - из Паттайи
Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
12 авг в 06:30
14 авг в 06:30
$97 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Древний Сиам - из Паттайи
Путешествие по Таиланду в миниатюре: от древних храмов до плавучего рынка
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
$200 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспедиция «Следопыт» - из Паттайи (всё включено)
Захватывающее приключение в сердце тайских джунглей вдали от туристических маршрутов
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Из Паттайи в контрастный Бангкок
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $400 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
На винтажном самолёте - над Паттайей
Полетайте на WILGA HS-LOW и насладитесь видами Паттайи с высоты 300 метров. Пляжи, отели и храм Истины откроются в новом свете
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
от $490 за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Легенды королевства Сиам: из Паттайи в Чаченгсао (всё включено)
Увидеть сакральный Таиланд среди необычных храмов, парков и тихих рек
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:30
12 авг в 09:30
14 авг в 09:30
$95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 22 мар 2026
Александра. Большое спасибо! Поездка Супер! И Банкок посмотрел, и главное татуировку сделал) которую давно хотел. Спасибо за поддержку в дороге! Всем рекомендую Вас!
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Очень интересная экскурсия, супер шоу, гид Раиса-выше всяких похвал!!!
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Отличная экскурсия…. гиды просто молодцы Олег и Денис. Море и пляж,да и остров в целом просто удивительный
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В целом экскурсия насыщенная. Много информации. Но хотелось бы поменьше ТЦ, если есть возможность заменить на что-то другое, будет супер.
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Л
Максим - хороший, спокойный гид 👌
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Л
все прошло отлично👌
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А
Вопросов к самому зоопарку и уровню погружения в него - нет. Отличный зоопарк, великолепные звери, удивительное место. Вопросы по организации
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26 июля побывали на этой экскурсии. Гидом была Дарья. Она много рассказывала о местах, которые посещали, историю Тайланда, отвечала на
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E
Вчера посетили данную экскурсию. Спасибо гиду Аркадию, интересно, с большим позитивом проделал свою работу. Отлично отдохнули. Завершение экскурсии на круизном лайнере с вкуснейшей едой и шоу программой это 🔥🔥🔥. Советую.
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Ю
Отличная экскурсия, опытные гиды, живописные места - все это помогает узнать историю страны и сделать хорошие фото.
Экскурсию не рекомендую только
Экскурсию не рекомендую только
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Всего 874 отзыва в Паттайе
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Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе
Самые популярные экскурсии в Паттайе
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Сейчас в Паттайе можно забронировать 195 экскурсий и билетов от 18 до 24 000 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 874 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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