Все экскурсии в Паттайе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Паттайе – доступно 16 экскурсий на 2021 год, 22 ⭐ отзыва, цены от $23, посетите достопримечательности: Ват Ян, Золотой Будда, Аюттайя, Муанг Боран, Сичанг, Ко Пай. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Паттайе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Таиланде на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
1ч
$23
за 1 чел.
Ежедневно в 13:00, 14:30, 16:00, 17:30
Индивидуальный трансфер
1ч
$66
за 1-4 чел.
Трансфер из / в аэропорт Паттайи
Отправляясь в путешествие, нужно позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля (или наоборот)...
8ч
$52
за 1 чел.
День открытий в Паттайе: сафари-парк, плантации и храмы
Покормить бегемота в зоопарке, увидеть шоу животных, съесть устриц и посетить тайский Китайский храм
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
3ч
$42
за 1 чел.
Ежедневно, кроме понедельника, в 16:00, 18:30
Индивидуальная экскурсия
9ч
$113
за 1-4 чел.
Неизведанные окрестности Паттайи
Секретные пещеры, заброшенный храм и живописный водопад на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальный тур
9ч
$54
за 1 чел.
Инстаграм тур: Паттайя
Предлагаю вам отправится в путешествие по самым красивым локациям острова - в Инстаграм тур по Паттайе...
По вторникам и пятницам с 9:30 - 18:30
7ч
$58
за 1 чел.
Из Паттайи на три чудо-острова
Развлекательная и красивая поездка на Ко Крок, Ко Сак и Ко Лан
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
13ч
$117
за 1 чел.
Автобусная экскурсия из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
Водопад, пещеры, «альпийские» луга, милые животные, каньон и целебные источники за один день
в понедельник и пятницу в 06:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
$300
за 1-12 чел.
Из Паттайи в контрастный Бангкок!
Авторский тур по известным местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока
Индивидуальная экскурсия
6ч
$125
за 1-4 чел.
Мир кораллов Паттайи
Снорклинг с фотосъемкой и место силы в храме Черного монаха
8ч
$70
за 1 чел.
Морские развлечения на необитаемом острове Ко Пай
Отправиться на прогулку на скоростной лодке и посвятить день снорклингу, рыбалке и пляжному веселью!
в среду и субботу в 08:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
$87
за 1-4 чел.
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
Насладиться природой и аутентичным наследием острова в умиротворенной атмосфере
Индивидуальная экскурсия
8ч
$123
за 1-4 чел.
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
Индивидуальная экскурсия
10ч
$194
за 1-4 чел.
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Погулять по местам обитания царственных особ и лучше узнать историю Таиланда
Индивидуальная экскурсия
10ч
$160
за 1-4 чел.
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Храмы божеств, песочные скульптуры и парк попугаев — все самое интересное недалеко от Паттайи
Индивидуальная экскурсия
3ч
$58
за 1-4 чел.
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
Погружение в культуру и религию: храмы разных времен, коллекции королевского дворца и след Будды
Последние отзывы «Экскурсии Паттайи»
- OOleg25 февраля 2020Экскурсия очень понравилась. Везде сводили, все показали. И храмы и обзорные площадки. На пляже было человек 10, за лежаки платить не надо. Если сможете арендовать мопед то еще что то, говорит, сможет показать, но мы с детьми были. Цены на еду бат на 20 дороже чем на материке. Людей вообще никого, обязательно ехать в будний день. Пляж не лучше чем на колане, но народу мало, глубина входа нормальная, был сильный ветер и были волны большие, ребенок на круге накатался.
- ДДмитрий31 января 2020Очень понравилась экскурсия с Сергеем. Очень легко и комфортно общаться. Перемещались по локациям в удобном для нас темпе. Узнали новые интересные факты, посмотрели красивые места, провели свободное время. Мы остались довольны.
- Отзыв на: Удивительный и древний Муанг БоранААлексей14 января 2020Вцелом нормально. Идеально то, что это индивидуальная экскурсия для компании до 4 человек. Очень красивые места
- ННаталья28 ноября 2019Хорршая, содержательная экскурсия. . Рекомендую.
- Отзыв на: Мир кораллов ПаттайиААлександр10 ноября 2019В нашем случае, ввиду некоторых обстоятельств, мероприятие прошло не совсем по плану. Однако хуже от этого не стало абсолютно. Особый интерес вызвали не сами кораллы и достопримечательности, а люди с которыми удалось пообщаться. А вообще, провести день в нетуристическом формате само по себе весьма интересно и познавательно. Удалось понырять с маской в особенном месте, послушать истории, понять кое-что из жизни местного населения… Доброжелательная атмосфера и искреннее желание показать максимум интересного, делают день насыщенным и запоминающимся.
- ААнна30 августа 2019Очень интересно, комфортно и красиво! Я уже была здесь ранее с группой, но индивидуальная экскурсия-совсем другое дело! Огромная благодарность Сергею: очень приятный, грамотный и интересный гид и человек! Время пролетело незаметно, узнала много нового, Сергей очень хорошо знает Тайланд, любит его и слушать его доставляет большое удовольствие! Спасибо, очень познавательно и красиво!
- Отзыв на: Мир кораллов ПаттайиВВиктор30 января 2019Нетуристическое место-главный плюс. Посещение храма и рассказ гида о религиозных привычках и практиках тайцев-познавательно, плавание в море, неограниченное ничем (ни проносящихся рядом гидроциклов или бананов с отдыхающими, ни ограждений), приятный обед в местном кафе. Интересно проведенный день!
- Отзыв на: Путешествие в провинцию ЧачоенгсаоЕЕлена22 декабря 2017Спасибо большое Вашей команде и гиду Сергею за массу ярких впечатлений. Все очень понравилось и маршрут, и экскурсия, и индивидуальный подход к туристам. Желаем Вашей команде успехов в Новом году. Надеемся, что Вы подготовите для нас много интересного. Такую экскурсию можно порекомендовать и новичкам, кто в Тайланде впервые, и искушенным путешественникам. Преимущество индивидуальной поездки в том, что ты имеешь возможность уделить внимание тем объектам и фактам, которые тебя заинтересовали.