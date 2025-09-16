Мои заказы

Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи

Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Приглашаем вас в волшебный мир, который словно отгорожен от цивилизации невидимой стеной! Из Паттайи мы отправимся в джунгли — дикие и красивые. Вы пройдёте по тропам, где не ступала нога человека. Посетите пещеры с огромными сталактитами и сталагмитами, среди которых летают летучие мыши. Отдохнёте у водопада и искупаетесь в природных бассейнах с кристально чистой водой.
5
12 отзывов
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

6:30–7:30 — сбор по отелям и выезд из Паттайи
9:00–9:30 — прибытие в национальный парк Кхао Вонг. Мы посетим небольшой храм в скале и исследуем сеть карстовых пещер с подземными залами, сталактитами, сталагмитами и стаями летучих мышей. Дороги между пещерами проходят через естественные джунгли
12:00 — переезд к ресторану и обед (30–40 мин). Затем вас ждёт путешествие вдоль многокаскадного водопада через джунгли по тропам лёгкой и умеренной сложности. По пути вы сделаете фото в самых красивых локациях. Также мы устроим длительный привал-отдых, чтобы искупаться в естественном водном бассейне
16:30–17:00 — завершение программы и отправление обратно
18:30–19:00 — возвращение в отели Паттайи

Программа не подразумевает подробного информационного сопровождения. Но по пути гид расскажет о наиболее интересных объектах на маршруте.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, услуги русскоговорящего сопровождающего, обед (тайские блюда)
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в парк — 200 батов с чел., прокат резиновых сапог (по желанию) ~40 батов
  • Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 14 лет. Не подойдёт людям с проблемами опорно-двигательного аппарата
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности программы

  • Доплата за экскурсию осуществляется только в тайских батах
  • Программа может быть частично изменена организатором в связи с погодными условиями
  • Часть пещер и водоёмов закрываются для доступа во время сезона дождей (с июня по ноябрь). В зависимости от погодных условий гид определяет, какие именно пещеры и водоёмы будут посещаться во время программы

Стоимость экскурсии

Леонид
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 772 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
и английском языках, знают и могут рассказать о нём на уровне местных жителей. Также мы организовываем индивидуальные экскурсии по вашему запросу и интересу и предоставляем услуги сопровождающего-переводчика для посещения различных мест и уголков Таиланда.

И
Илья
16 сен 2025
Экскурсия полностью понравилась)
А
Артем
24 авг 2025
Наверное, лучшая программа в этот приезд. Константину респект, очень интересно и познавательно, по больше бы таких гидов. Для любителей активного отдыха обязательна к посещению. Спасибо
Н
Наталья
31 июл 2025
Фантастическая программа, великолепный гид Дэн. Очень красивые места. Рекомендую всем любителям пеших походов.
А
Андрей
15 июл 2025
Незабываемая экскурсия, невероятно красивые места в джунглях. Гид Александр рассказал много интересного про Таиланд. Очень круто и не похоже ни на одну другую экскурсию, из числа посещенных мной в Таиланде. Спасибо.
Юлия
Юлия
24 июн 2025
Отличная поездка по джунглям, водопадам и пещерам. Гидом был у нас Дмитрий. Веселый, интересно рассказывающий и легкий в общении! Поездка прошла в мини-группе (4 человека), в машине всех ждала вода.
По
приезду (ехать 2 часа от Паттайи) мы пошли в пещеры и джунгли. Если вам гиды рекомендуют надеть резиновые сапоги - не пожалейте 40 бат, возьмите! В некоторых местах воды было по колено. Мы приехали в кроссовках и хорошо сразу их сняли. По таким лужам комфортно ходить только в кроксах (у нас в группе ходили). Сапоги нормальные, не изношенные, чистые.
Пещеры чудесны, везде летучие мыши. Нам встретились черепаха, лягушка, крабик, геккон, куча многолапых гадостей типа пауков 🫢. В некоторых местах лезли на корточках. Надевайте удобную одежду. Джунгли встретили нас множеством лиан, обилием зелени, где-то небольшими речками, лужами и поющими цикадами и птицами. Любителям посмотреть природу, полазать по трудным местам точно зайдет. Эта экскурсия не для тех, кто боится запачкать ногти или промочить ноги 👌🏻после похода по пещерам проехали мимо храма с макаками (не останавливались просто мимо проехали) и отправились на водопады. На водопадах нас ждал обед. Очень вкусный том ям!!! Рекомендую заказать (размерами знаете на 3 литровую кастрюлю наверно, не шучу. Ели его вместе в итоге), к нему же принесли рис не могу передать размеры тарелки. Очень много в супе креветок, осьминогов, не 1-2 шт, а реально много. Кто то заказал рис с морепродуктами. Все очень вкусно и сытно. Далее нас ждал подьем на водопады. Всего 7 уровней. Лично я дошла до 3 уровня, вся была мокрая и потому осталась купаться. На 3 уровне самое глубокое и большое место для купания. Мы были в сезон дождей, влажность очень большая поэтому физически подняться было тяжеловато. Дмитрий с одним человеком поднялись на 7 уровень.
Час мы точно купались и отправились в обратную дорогу. Спасибо огромное! Рекомендую любителям природы!!!

М
Марина
20 июн 2025
Прекрасная поездка в глубинку страны. Джунгли, горы, пещеры. Удовольствие не испортил даже тропический ливень, наоборот усилил впечатление. Вкусная курочка на обед.
Юлия
Юлия
20 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, тут нужно понимать, что многое зависит от погоды. У нас была солнечная погода без дождя. Удалось добраться до 6 ступени водопада. Вид потрясающий. В плане программы, всё очень четко спланировано, гид у нас был Ден. Рекомендую к посещению данную экскурсию несмотря на то, что в основном нужно ходить пешком. Много ножками и с припятствиями
а
андрей
18 мая 2025
Великолепный тур! Гид Валерий (well). Умный. Обходительный. Внимательный! Рекомендую всем!
Л
Людмила
4 мая 2025
Все понравилось несмотря на сильную жару. Для программы важна обувь, которая хорошо сидит на ноге, по пути встречаются высокие ступеньки и, иногда, большие камни. Рекомендую эту экскурсию к посещению для любителей природы, которым не чужды умеренные физические нагрузки.
А
Артём
24 апр 2025
Надо сказать, что это не совсем экскурсия в базовом её понимании. Гид - это скорее водитель-сопровождающий. Он рассказывает интересные вещи, но не стоит ждать полноценного экскурсионного сопровождения
Сама поездка комфортная, интересная,
предназначена для любителей активного отдыха.
Вы сможете познакомиться с пещерами, полными летучих мышей (они абсолютно безобидны),с густыми джунглями, любопытными обезьянами, местным колоритом и т. д
Нам не повезло с погодой и по приезду на водопады удалось узнать, что такое тайский дождь. Но нас это не остановило!
Впечатлений масса, день явно прожит не зря, а главное - все организовано с максимальным комфортом для туриста

К
Константин
20 апр 2025
Потрясающая экскурсия, динамичная, интересная, красивые джунгли, пещеры и водопады. Программа стоит своих денег, однозначно рекомендую!
В
Виктория
27 мар 2025
Отличная экскурсия. Удивительные по природной красоте места. Гид Александр рассказал много интересного и уделил персональное внимание каждому участнику группы. Невероятно красивая дикая природа, огромные деревья, причудливые фигуры в пещерах, кристально чистая вода в водопаде. рекомендую посетить всю эту красоту!

