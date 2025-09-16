Описание экскурсии
6:30–7:30 — сбор по отелям и выезд из Паттайи
9:00–9:30 — прибытие в национальный парк Кхао Вонг. Мы посетим небольшой храм в скале и исследуем сеть карстовых пещер с подземными залами, сталактитами, сталагмитами и стаями летучих мышей. Дороги между пещерами проходят через естественные джунгли
12:00 — переезд к ресторану и обед (30–40 мин). Затем вас ждёт путешествие вдоль многокаскадного водопада через джунгли по тропам лёгкой и умеренной сложности. По пути вы сделаете фото в самых красивых локациях. Также мы устроим длительный привал-отдых, чтобы искупаться в естественном водном бассейне
16:30–17:00 — завершение программы и отправление обратно
18:30–19:00 — возвращение в отели Паттайи
Программа не подразумевает подробного информационного сопровождения. Но по пути гид расскажет о наиболее интересных объектах на маршруте.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, услуги русскоговорящего сопровождающего, обед (тайские блюда)
- Отдельно оплачиваются входные билеты в парк — 200 батов с чел., прокат резиновых сапог (по желанию) ~40 батов
- Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
- Программа подойдёт взрослым и детям с 14 лет. Не подойдёт людям с проблемами опорно-двигательного аппарата
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности программы
- Программа может быть частично изменена организатором в связи с погодными условиями
- Часть пещер и водоёмов закрываются для доступа во время сезона дождей (с июня по ноябрь). В зависимости от погодных условий гид определяет, какие именно пещеры и водоёмы будут посещаться во время программы
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$66
