приезду (ехать 2 часа от Паттайи) мы пошли в пещеры и джунгли. Если вам гиды рекомендуют надеть резиновые сапоги - не пожалейте 40 бат, возьмите! В некоторых местах воды было по колено. Мы приехали в кроссовках и хорошо сразу их сняли. По таким лужам комфортно ходить только в кроксах (у нас в группе ходили). Сапоги нормальные, не изношенные, чистые.

Пещеры чудесны, везде летучие мыши. Нам встретились черепаха, лягушка, крабик, геккон, куча многолапых гадостей типа пауков 🫢. В некоторых местах лезли на корточках. Надевайте удобную одежду. Джунгли встретили нас множеством лиан, обилием зелени, где-то небольшими речками, лужами и поющими цикадами и птицами. Любителям посмотреть природу, полазать по трудным местам точно зайдет. Эта экскурсия не для тех, кто боится запачкать ногти или промочить ноги 👌🏻после похода по пещерам проехали мимо храма с макаками (не останавливались просто мимо проехали) и отправились на водопады. На водопадах нас ждал обед. Очень вкусный том ям!!! Рекомендую заказать (размерами знаете на 3 литровую кастрюлю наверно, не шучу. Ели его вместе в итоге), к нему же принесли рис не могу передать размеры тарелки. Очень много в супе креветок, осьминогов, не 1-2 шт, а реально много. Кто то заказал рис с морепродуктами. Все очень вкусно и сытно. Далее нас ждал подьем на водопады. Всего 7 уровней. Лично я дошла до 3 уровня, вся была мокрая и потому осталась купаться. На 3 уровне самое глубокое и большое место для купания. Мы были в сезон дождей, влажность очень большая поэтому физически подняться было тяжеловато. Дмитрий с одним человеком поднялись на 7 уровень.

Час мы точно купались и отправились в обратную дорогу. Спасибо огромное! Рекомендую любителям природы!!!