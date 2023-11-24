Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе

Отдохнуть на сказочном острове со светлым песком и прозрачной бирюзовой водой

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Ко Кхам — необитаемый остров неподалёку от Паттайи. Здесь нет толп людей, чистый песок и пологий вход в воду без ила и камней. Это идеальное место для спокойного семейного отдыха. Вы проведёте на острове 5 часов: позагораете, искупаетесь и отведаете лёгкий обед в тайском стиле. Желающим мы выдадим каяки, а также всё для снорклинга и рыбалки.
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам в мини-группе
Ближайшие даты:
24
ноя
25
ноя
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ноя
27
ноя
28
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$75
Дети 90-130 см $60
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

08:00 Сбор по отелям и трансфер к пирсу на полуострове Саттахип
09:30 Отправление на лодке на остров Ко Кхам
10:00 Свободное время на острове: отдых, снорклинг, рыбалка, каякинг, прогулка по джунглям, обед в тайском стиле
15:00 Отплытие с острова
15:30 Обратный путь в Паттайю. По дороге небольшие остановки на черепашьей ферме и в музее военной техники под открытым небом «Станция 311».
18:00 Возвращение в отели

Организационные детали

В стоимость всё включено: полное транспортное обслуживание, работа русскоговорящего гида, обед в тайском стиле, коврики или пластиковые шезлонги, каяки, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга и рыбалки.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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