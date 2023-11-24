Отдохнуть на сказочном острове со светлым песком и прозрачной бирюзовой водой
Ко Кхам — необитаемый остров неподалёку от Паттайи. Здесь нет толп людей, чистый песок и пологий вход в воду без ила и камней. Это идеальное место для спокойного семейного отдыха. Вы проведёте на острове 5 часов: позагораете, искупаетесь и отведаете лёгкий обед в тайском стиле. Желающим мы выдадим каяки, а также всё для снорклинга и рыбалки.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$75
|Дети 90-130 см
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
08:00 Сбор по отелям и трансфер к пирсу на полуострове Саттахип
09:30 Отправление на лодке на остров Ко Кхам
10:00 Свободное время на острове: отдых, снорклинг, рыбалка, каякинг, прогулка по джунглям, обед в тайском стиле
15:00 Отплытие с острова
15:30 Обратный путь в Паттайю. По дороге небольшие остановки на черепашьей ферме и в музее военной техники под открытым небом «Станция 311».
18:00 Возвращение в отели
Организационные детали
В стоимость всё включено: полное транспортное обслуживание, работа русскоговорящего гида, обед в тайском стиле, коврики или пластиковые шезлонги, каяки, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга и рыбалки.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 393 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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