Ко Кхам — необитаемый остров неподалёку от Паттайи. Здесь нет толп людей, чистый песок и пологий вход в воду без ила и камней. Это идеальное место для спокойного семейного отдыха. Вы проведёте на острове 5 часов: позагораете, искупаетесь и отведаете лёгкий обед в тайском стиле. Желающим мы выдадим каяки, а также всё для снорклинга и рыбалки.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

08:00 Сбор по отелям и трансфер к пирсу на полуострове Саттахип

09:30 Отправление на лодке на остров Ко Кхам

10:00 Свободное время на острове: отдых, снорклинг, рыбалка, каякинг, прогулка по джунглям, обед в тайском стиле

15:00 Отплытие с острова

15:30 Обратный путь в Паттайю. По дороге небольшие остановки на черепашьей ферме и в музее военной техники под открытым небом «Станция 311».

18:00 Возвращение в отели

Организационные детали

В стоимость всё включено: полное транспортное обслуживание, работа русскоговорящего гида, обед в тайском стиле, коврики или пластиковые шезлонги, каяки, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга и рыбалки.