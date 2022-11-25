Согласно расписанию в календаре

Что вас ожидает:

Раскройте секреты морской экосистемы Таиланда.

Наслаждайтесь семейным днем, изучая жизнь под водой с этим билетом в океанариум Underwater World Pattaya в Паттайе. Шагните в красочный подводный мир, пройдя 105-метровый прозрачный акриловый туннель, полный морских обитателей. Предъявите свой ваучер на стойке регистрации/

В аквариуме обитает множество морских обитателей, а также красочные кораллы, которые вы можете увидеть через морской туннель, который дает вам обзор на 180 градусов.

Прогуляйтесь среди морских обитателей, увидев зону коралловых рифов, зону акул и скатов и зону сиамских гигантов. Отправляйтесь в величественную Зону медуз, чтобы безопасно увидеть этих ярких существ. Подойдите поближе и пообщайтесь с морской жизнью безопасным способом в зоне Touch Pool.

Важная информация: