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Описание
Что вас ожидает:
Раскройте секреты морской экосистемы Таиланда.
Наслаждайтесь семейным днем, изучая жизнь под водой с этим билетом в океанариум Underwater World Pattaya в Паттайе. Шагните в красочный подводный мир, пройдя 105-метровый прозрачный акриловый туннель, полный морских обитателей. Предъявите свой ваучер на стойке регистрации/
В аквариуме обитает множество морских обитателей, а также красочные кораллы, которые вы можете увидеть через морской туннель, который дает вам обзор на 180 градусов.
Прогуляйтесь среди морских обитателей, увидев зону коралловых рифов, зону акул и скатов и зону сиамских гигантов. Отправляйтесь в величественную Зону медуз, чтобы безопасно увидеть этих ярких существ. Подойдите поближе и пообщайтесь с морской жизнью безопасным способом в зоне Touch Pool.
Важная информация:
Для посещения в тот же день, пожалуйста, резервируйте по крайней мере за 1 час (последний вход в 17:30).
Этот аттракцион работает ежедневно с 9:00 до 18:00.
Дети ростом менее 90 сантиметров могут пройти бесплатно.
Ребенок ростом 90-130 сантиметров может получить детский тариф.
Этот ваучер действителен на дату вашего визита.
Этот ваучер только для иностранцев.
Билеты не подлежат передаче и обмену, а в случае неявки возврат средств не производится.
Возьмите с собой: Паспорт или удостоверение личности.
Подходит для людей на инвалидных креслах.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Подводный мир Паттайи
Что не входит
Трансфер от/до места назначения
Где начинаем и завершаем?
Начало: 22 22 หมู่ 11 Sukhumvit Road, ตำบล หนองปรือ Bang
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Для посещения в тот же день, пожалуйста, резервируйте по крайней мере за 1 час (последний вход в 17:30)
Этот аттракцион работает ежедневно с 9:00 до 18:00
Дети ростом менее 90 сантиметров могут пройти бесплатно
Ребенок ростом 90-130 сантиметров может получить детский тариф
Этот ваучер действителен на дату вашего визита
Этот ваучер только для иностранцев
Билеты не подлежат передаче и обмену, а в случае неявки возврат средств не производится.
Возьмите с собой: Паспорт или удостоверение личности
Подходит для людей на инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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З
Зара
25 ноя 2022
Очень впечатляющий подводный мир. Определенно стоит посмотреть
В
Владислав
14 окт 2022
Отличный морской и не только мир. Там есть отдел рептилий (пауки, змеи, ящерицы) но самое красивое это подводный туннель в несколько отделов, где плавают акулы и скаты. Коридор медуз, с удачной подсветкой оставят у вас прекрасные впечатления. Множество красивых мест для фото с местными обитателями, аквариумы, террариумы и подводные окна.
С
Сергей
16 мар 2020
Тут стоит побывать, очень много разных тварей и рыб! Удобно идти с детьми, внутри прохладно, можно с коляской или без нее, и так и так удобно. Можно покормить золотых рыбок с соски!
D
Dmitriy
15 мар 2020
Интересное место! Стоит посетить с детьми. Много различных представителей морской фауны. Модно потрогать акул, морских звёзд, покормить карпов. Есть также рыбы пресноводноводных озёр. Арапайма, алигаторовая щука и т. д.
Ю
Юлия
22 ноя 2019
Вашему вниманию представлено множество аквариумов с разнообразными экзотическими морскими рыбками от крошечных до огромных размеров. Также есть дендрариумы с игуаной, гигантскими крабами, черепахами, змеями, пауками, ящерицами, лягушками. Есть аквариумы с морскими медузами. В подводном туннеле за стеклом Вы увидите огромных скатов, акул и т. д. В определенные часы проводится подводное шоу с аквалангистами. В качестве дополнительного развлечения за отдельную плату можно покормить рыб с бутылочек. В течение путешествия по подводному миру профессиональные фотографы предложат Вам сделать красочные семейные фотографии. На территории комплекса есть кафе. На выходе с Подводного мира располагается магазин с сувенирами на морскую тематику для детей и взрослых. В ходе посещения Подводного мира Вам гарантировано множество ярких впечатлений и прекрасное настроение.
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