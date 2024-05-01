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первый раз экскурсию, не знает базовых фраз на английском, чтобы объяснять водителю шаттла, что делать. Про животных при этом рассказывает интересно, без "воды", показывает только самых интересных, составляет маршрут так, чтобы увидеть всё по максимуму. В конце экскурсии завезли на прикормленную "парфюмерную фабрику" (в описании этого не было), где местный гид не слишком охотно рассказала о ней и продукции. Благо были мы там недолго.