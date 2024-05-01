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5 часов
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Отправьтесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео с русскоязычным гидом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$29 за человека
Групповая
7 часов
Визит в зоопарк Као-Кео: незабываемое приключение в Паттайе
Проведите день среди диких животных в просторном зоопарке Као-Кео. Идеальное развлечение для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
950฿ за человека
Билеты
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе
Мечтаете побывать в мире любимых фильмов? Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе подарит вам незабываемые впечатления
Начало: 888 หมู่ 8 Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Sattahip
«Почувствуйте острые ощущения от аттракционов, таких как «Люди в черном» и «Охотники за привидениями»»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
1 379฿ за билет
Групповая
8 часов
Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Территория парка развлечений поделена на 11 тематических зон, в каждой из которой проводятся шоу и расположены водные горки и аттракционы»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$57 за человека
Групповая
13 часов
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 500฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 мая 2024Очень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общением с животными не меньше,чем дети! А лемурчики вне конкуренции!!! Только из-за них стоит поехать! Спасибо за все!
- ААлександр10 апреля 2024Экскурсия на 4, за лемуров плюс балл
- ССветлана24 марта 2024Посещали зоопарк Као Кео. Забрали вовремя, гид выдавала информацию по пути и конечно в самом зоопарке, умело расходясь с другими
- ССергей29 февраля 2024Зоопарк и взаимодействия с животными, особенно лемурамии - огонь. Но автобус был с еле-еле работавшим кондиционером, а гид, проводя не
- ГГорячев13 сентября 2023Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»Были второй раз в этом зоопарке. Честно говоря это то, ради чего я туда ехал. Гид интересно подавал информацию -
- ЮЮрий12 сентября 2023Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»Спасибо организаторам экскурсии. Очень понравилось, животные ручные, людей не боятся, можно покормить, что тоже здорово. Если детьми, то они вообще описаются от счастья) не понравилось, что было очень жарко
- ЗЗара25 ноября 2022Входной билет в Underwater World - океанариум ПаттайиОчень впечатляющий подводный мир. Определенно стоит посмотреть
- ВВладислав14 октября 2022Входной билет в Underwater World - океанариум ПаттайиОтличный морской и не только мир. Там есть отдел рептилий (пауки, змеи, ящерицы) но самое красивое это подводный туннель в
- ССергей16 марта 2020Входной билет в Underwater World - океанариум ПаттайиТут стоит побывать, очень много разных тварей и рыб! Удобно идти с детьми, внутри прохладно, можно с коляской или без нее, и так и так удобно. Можно покормить золотых рыбок с соски!
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Развлечения»
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