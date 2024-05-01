Развлечения в Паттайе

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Паттайе, цены от $29. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
20 отзывов
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Отправьтесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео с русскоязычным гидом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$29 за человека
Открытый зоопарк «Као-Кео»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
13 отзывов
Визит в зоопарк Као-Кео: незабываемое приключение в Паттайе
Проведите день среди диких животных в просторном зоопарке Као-Кео. Идеальное развлечение для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
950฿ за человека
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Билеты
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе
Мечтаете побывать в мире любимых фильмов? Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе подарит вам незабываемые впечатления
Начало: 888 หมู่ 8 Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Sattahip
«Почувствуйте острые ощущения от аттракционов, таких как «Люди в черном» и «Охотники за привидениями»»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
1 379฿ за билет
Трансфер в развлекательный комплекс Columbia Pictures Aquaverse + билет
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Территория парка развлечений поделена на 11 тематических зон, в каждой из которой проводятся шоу и расположены водные горки и аттракционы»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$57 за человека
Новый вечерний Бангкок
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 500฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Очень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общением с животными не меньше,чем дети! А лемурчики вне конкуренции!!! Только из-за них стоит поехать! Спасибо за все!
    Очень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общением
  • А
    Александр
    10 апреля 2024
    Открытый зоопарк «Као-Кео»
    Экскурсия на 4, за лемуров плюс балл
  • С
    Светлана
    24 марта 2024
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Посещали зоопарк Као Кео. Забрали вовремя, гид выдавала информацию по пути и конечно в самом зоопарке, умело расходясь с другими
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    группами. Остались довольны выбором -качество экскурсии достойное при разумной цене. Зоопарк хорош даже очень. Минус групповых экскурсий это попутчики, но тут дело случая или надо брать индивидуальную экскурсию. Друзьям уже порекомендовали. Спасибо!

    Посещали зоопарк Као Кео. Забрали вовремя, гид выдавала информацию по пути и конечно в самом зоопаркеПосещали зоопарк Као Кео. Забрали вовремя, гид выдавала информацию по пути и конечно в самом зоопаркеПосещали зоопарк Као Кео. Забрали вовремя, гид выдавала информацию по пути и конечно в самом зоопарке
  • С
    Сергей
    29 февраля 2024
    Открытый зоопарк «Као-Кео»
    Зоопарк и взаимодействия с животными, особенно лемурамии - огонь. Но автобус был с еле-еле работавшим кондиционером, а гид, проводя не
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    первый раз экскурсию, не знает базовых фраз на английском, чтобы объяснять водителю шаттла, что делать. Про животных при этом рассказывает интересно, без "воды", показывает только самых интересных, составляет маршрут так, чтобы увидеть всё по максимуму. В конце экскурсии завезли на прикормленную "парфюмерную фабрику" (в описании этого не было), где местный гид не слишком охотно рассказала о ней и продукции. Благо были мы там недолго.

  • Г
    Горячев
    13 сентября 2023
    Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
    Были второй раз в этом зоопарке. Честно говоря это то, ради чего я туда ехал. Гид интересно подавал информацию -
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    дозировано, не перегружая. Если хоте потрепать за щеку носорога, покормить и погладить слона и много других тактильных ощущения от общения с дикими животными - то это сюда. Трансфер был комфортный, организация отличная. Было удобно оплатить из Москвы и на отдыхе уже просто жить по сформированной программе.

  • Ю
    Юрий
    12 сентября 2023
    Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
    Спасибо организаторам экскурсии. Очень понравилось, животные ручные, людей не боятся, можно покормить, что тоже здорово. Если детьми, то они вообще описаются от счастья) не понравилось, что было очень жарко
  • З
    Зара
    25 ноября 2022
    Входной билет в Underwater World - океанариум Паттайи
    Очень впечатляющий подводный мир. Определенно стоит посмотреть
  • В
    Владислав
    14 октября 2022
    Входной билет в Underwater World - океанариум Паттайи
    Отличный морской и не только мир. Там есть отдел рептилий (пауки, змеи, ящерицы) но самое красивое это подводный туннель в
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    несколько отделов, где плавают акулы и скаты. Коридор медуз, с удачной подсветкой оставят у вас прекрасные впечатления. Множество красивых мест для фото с местными обитателями, аквариумы, террариумы и подводные окна.

  • С
    Сергей
    16 марта 2020
    Входной билет в Underwater World - океанариум Паттайи
    Тут стоит побывать, очень много разных тварей и рыб! Удобно идти с детьми, внутри прохладно, можно с коляской или без нее, и так и так удобно. Можно покормить золотых рыбок с соски!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Развлечения»

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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 29 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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