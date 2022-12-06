10 часов
Билеты
Парк Siam Amazing Park (с трансфером)
Начало: Холл отеля
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
от 4 900฿ за билет
10 часов
Билеты
Мир мечты Dream World (с трансфером)
Начало: Холл отеля
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
от 5 100฿ за билет
10 часов
Билеты
Открытый зоопарк Safari World (с трансфером)
Начало: Холл отеля
24 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
от 5 700฿ за билет
Билеты
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе
Мечтаете побывать в мире любимых фильмов? Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе подарит вам незабываемые впечатления
Начало: 888 หมู่ 8 Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Sattahip
«Что вас ожидает: Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе Войдите в аквапарк с этим входным билетом»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
24 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
1 379฿ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена6 декабря 2022Входной билет со скидкой в кабаре AlcazarПрекрасно проведенное время. Шоу проходит динамично. Так что, кажется что пролетело за один миг
- ЮЮлия6 декабря 2022«Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабареХорошее шоу, но фотографировать нельзя. После этого вы сможете сфотографироваться с исполнителями, но правда за доп. плату
- ММарта1 декабря 2022«Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабареВы должны увидеть это
- AAlexey1 декабря 2022Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в ПаттайеОчень прикольное место! Если у вас есть чувство юмора и хорошая фантазия - это для вас! Сотни бесподобных фоток с дополненной реальностью вам обеспечены!
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