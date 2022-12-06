Билеты онлайн без очередей в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «Билеты» в Паттайе, цены от 1 379 ฿. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Парк Siam Amazing Park (с трансфером)
10 часов
Билеты
Парк Siam Amazing Park (с трансфером)
Начало: Холл отеля
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
от 4 900฿ за билет
Мир мечты Dream World (с трансфером)
10 часов
Билеты
Мир мечты Dream World (с трансфером)
Начало: Холл отеля
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
от 5 100฿ за билет
Открытый зоопарк Safari World (с трансфером)
10 часов
Билеты
Открытый зоопарк Safari World (с трансфером)
Начало: Холл отеля
24 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
от 5 700฿ за билет
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Билеты
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе
Мечтаете побывать в мире любимых фильмов? Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе подарит вам незабываемые впечатления
Начало: 888 หมู่ 8 Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Sattahip
«Что вас ожидает: Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе Войдите в аквапарк с этим входным билетом»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
24 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
1 379฿ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лена
    6 декабря 2022
    Входной билет со скидкой в кабаре Alcazar
    Прекрасно проведенное время. Шоу проходит динамично. Так что, кажется что пролетело за один миг
  • Ю
    Юлия
    6 декабря 2022
    «Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабаре
    Хорошее шоу, но фотографировать нельзя. После этого вы сможете сфотографироваться с исполнителями, но правда за доп. плату
  • М
    Марта
    1 декабря 2022
    «Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабаре
    Вы должны увидеть это
  • A
    Alexey
    1 декабря 2022
    Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в Паттайе
    Очень прикольное место! Если у вас есть чувство юмора и хорошая фантазия - это для вас! Сотни бесподобных фоток с дополненной реальностью вам обеспечены!
  • З
    Зара
    25 ноября 2022
    Входной билет в Underwater World - океанариум Паттайи
    Очень впечатляющий подводный мир. Определенно стоит посмотреть
  • К
    КанЦлер
    11 ноября 2022
    Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в Паттайе
    Берите с собой бахилы, придется ходить босиком! Правило музея. Спрей - антисептик для ног и аромасалфетки были так же обещанны,
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    но не выданы нам на выходе. Персонал отморозился. Из плюсов, есть кафетерий с вкусным мороженым и кофе, залы огромные, просторно. Экспозиции конечно, весьма впечатлили. Интересно.

  • Ж
    Жанна
    1 ноября 2022
    Входной билет со скидкой в кабаре Alcazar
    Это потрясающее шоу… действительно мирового класса. .
  • В
    Владислав
    14 октября 2022
    Входной билет в Underwater World - океанариум Паттайи
    Отличный морской и не только мир. Там есть отдел рептилий (пауки, змеи, ящерицы) но самое красивое это подводный туннель в
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    несколько отделов, где плавают акулы и скаты. Коридор медуз, с удачной подсветкой оставят у вас прекрасные впечатления. Множество красивых мест для фото с местными обитателями, аквариумы, террариумы и подводные окна.

  • А
    Андрей
    12 июля 2022
    Паттайя: билет со скидкой в храм Истины
    Впечатляющий, гид на английском
  • L
    Lokesh
    30 июня 2022
    Паттайя: билет со скидкой в храм Истины
    Невероятно красивое архитектурное решение при смешивании 3-4 культур.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Парк Siam Amazing Park (с трансфером)
  2. Мир мечты Dream World (с трансфером)
  3. Открытый зоопарк Safari World (с трансфером)
  4. Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в ноябре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Билеты" можно забронировать 4 экскурсии от 1 379 до 5 700.
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