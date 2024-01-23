Завтрак в отеле подаётся с 07:00 до 09:00.

Сегодня мы отправимся в увлекательные водные приключения по реке — 3-километровый сплав на плоту против течения и обратный сплав в спасательных жилетах вниз по течению. Абсолютно безопасно, всё проходит под контролем инструкторов.

В 10:30 выселяемся из отеля и направляемся к водопаду Саи Йок Нои (или Кхао Пханг), одной из самых популярных достопримечательностей одноимённого национального парка. Посетим монумент с японским паровозом, который сохранился со времён строительства тайско-бирманской «Дороги Смерти». Это железная дорога между Бангкоком и Рангуном, использовавшаяся для снабжения японских войск в «Бирманской кампании».

В 12:15 нас ждут в гости очаровательные слоники. Пообщаемся с животными, которые не против покатать нас на своих сильных спинах. Желающие смогут искупаться со слонами (за доплату).

Обед пройдёт в традиционном стиле (13:30). После чего заедем в знаменитый храм Тигровой пещеры, исполняющий желания. Расположен он на горе, откуда открываются потрясающие виды на окрестности.

Наш тур завершится в Паттайе. По дороге остановимся на окраине Бангкока, откуда проще и быстрее добраться до отеля на такси.