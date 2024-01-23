Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Наше путешествие сосредоточено на отдыхе — мы проведём много времени у 7-уровневого водопада, пройдём 3 км по реке на плоту в спокойном темпе, покатаемся на традиционных лодках по каналам, расслабимся в термальных источниках и вдоволь наобщаемся с очаровательными слонами. Попробуем травяные настойки по древним тайским рецептам и местные блюда.
Посетим знаменитый храм Тигровой пещеры, сплавимся в спасательных жилетах вниз по течению и увидим «Дорогу Смерти».
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$115
Описание
Организационные детали
Важно взять с собой закрытую одежду для посещения храма (обязательно закрытые плечи и колени), полотенце, завтрак в дорогу из вашего отеля, копию загранпаспорта и наличные деньги.
Некоторые остановки в программе могут меняться местами. Тур может быть дополнен посещением домашней фермы по переработке кокосов и шоколадной фабрики (по согласованию). Решение о посещении дополнительных мест принимает гид в зависимости от загруженности дорог и/или задержек в программе.
Тур проведёт один из гидов нашей команды.
Программа тура по дням
Катание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустация
В тур можно отправиться из Паттайи и Бангкока — как вам удобно. Точное место сбора группы в каждом городе сообщит организатор после бронирования. Выезжаем рано, чтобы без спешки посмотреть все локации и провести максимум времени у водопада.
В 08:00 пересаживаемся в традиционные лодки и отправляемся в водное путешествие по каналам. Наша первая локация — плавучий рынок. После обеда (12:00) посетим 7-уровневый водопад Эраван, высота которого более 800 метров. Проведём здесь 3-3,5 часа, не будем никуда торопиться. Далее отправимся релаксировать на термальные источники под открытым небом (16:30).
В 18:00 заселимся в отель. Вечер посвятим дегустации травяных настоек, изготовленных по древним тайским рецептам, и попробуем местные блюда (шведский стол). Желающие смогут отдохнуть в бассейне и сходить на массаж (за доплату).
Сплав на плоту и в спасжилетах, водопад, «Дорога Смерти», слоны и храм
Завтрак в отеле подаётся с 07:00 до 09:00.
Сегодня мы отправимся в увлекательные водные приключения по реке — 3-километровый сплав на плоту против течения и обратный сплав в спасательных жилетах вниз по течению. Абсолютно безопасно, всё проходит под контролем инструкторов.
В 10:30 выселяемся из отеля и направляемся к водопаду Саи Йок Нои (или Кхао Пханг), одной из самых популярных достопримечательностей одноимённого национального парка. Посетим монумент с японским паровозом, который сохранился со времён строительства тайско-бирманской «Дороги Смерти». Это железная дорога между Бангкоком и Рангуном, использовавшаяся для снабжения японских войск в «Бирманской кампании».
В 12:15 нас ждут в гости очаровательные слоники. Пообщаемся с животными, которые не против покатать нас на своих сильных спинах. Желающие смогут искупаться со слонами (за доплату).
Обед пройдёт в традиционном стиле (13:30). После чего заедем в знаменитый храм Тигровой пещеры, исполняющий желания. Расположен он на горе, откуда открываются потрясающие виды на окрестности.
Наш тур завершится в Паттайе. По дороге остановимся на окраине Бангкока, откуда проще и быстрее добраться до отеля на такси.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 05:30-06:30 (сбора группы в районе Bang Khun Thain Interchange, точную точку сообщит организатор после бронирования)Завершение: Бангкок, 18:30-19:30 / Паттайя, 20:00-21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.