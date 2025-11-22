Погрузитесь в захватывающее приключение, исследуя величественный архитектурный комплекс Ангкор Ват и его легендарные храмы.
Узнайте о таинственной истории Кхмерской империи, её обычаях и традициях, а также о жизни великих королей. Встречайте закат в древних руинах и откройте для себя магию Камбоджи!
Описание тура

Откройте для себя Камбоджу за 2 дня

Эта удивительная программа позволяет вам полноценно охватить архитектурный комплекс Ангкор Ват — древнюю столицу загадочного королевства Камбоджа. Вы встретите закат солнца в одном из древних храмов и посетите самые культовые постройки Великой Кхмерской империи.

В ходе программы вы узнаете историю возникновения и расцвета древне кхмерской империи, которая занимала территорию практически всей Юго-Восточной Азии, а также интригующую историю ее гибели. Непременно вызовет неподдельный интерес рассказ об обычаях, традициях и суевериях древних кхмеров, а также о жизни самых знаковых кхмерских королей и связанных с ними легендах и проклятиях.

Вы посетите один из древних храмовых комплексов, сохранившихся в джунглях на протяжении веков — величественный Ангкор Ват, находящийся в самом сердце этой невероятно интересной страны. Величественные Ангкор, Терраса Слонов, Байон, Та Пром, Та Кео и Терраса прокаженного короля — это лишь некоторые частицы древней цивилизации, которые откроются вашему взору.

Окунитесь в мир неведомых чудес и древней магии и почувствуйте, что такое настоящее приключение!
Вт., чт., сб. в 06:15-07:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главный храмовый комплекс Angkor Wat
- Древняя столица Кхмерской империи Angkor Thom
- Терраса слонов и прокажённого короля Bayon Temple
- Храм Ta Prohm Temple, где снимался фильм «Лара Крофт» с А. Джоли
- Храм Prasat Ta Keo
- Индуистский храм Prasat Kravan или королевская купальня Srah Srang на выбор, а если позволит время, посетим обе локации
- Памятник жертвам геноцида
- Кофейная фабрика
- Национально-фольклорное шоу «Апсара»
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Виза в Камбоджу
- Входные билеты в Ангхор Ват
- Полное обслуживание по программе
- Проживание в двухместном номере в отеле 4* с бассейном и WiFi
- Питание
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение - 800 батов
- По желанию, доплата за посещение озера Тонлесап - $20 (оплата только наличными на месте). Включает в себя круиз по озеру и встречу заката/n
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вт., чт., сб. в 06:15-07:15
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
- Допускается выезд на программу из Паттайи, а завершение в Бангкоке или наоборот. В этом случае у вас будет доплата за трансфер между Бангкоком и границей с Камбоджей, для заказов на 1-4 чел. трансфер в одну сторону стоит 3000-3400 бат
- Мы оставляем за собой право менять порядок посещения мест в программе
- Мы не несём ответственности за частичное невыполнение программы из-за плохих погодных условий, задержек на границе или пробок в праздничные дни
- Иммиграционные правила для поездки
- Паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, в котором есть не менее двух чистых страниц
- Обратный билет на вылет из Таиланда (в телефоне или распечатка)
- Для держателей безвизового штампа - одна фотография формата 3,5 на 4,5 см или оплата штрафа 100 бат на границе
- Для держателей визы - две фотографии или оплата штрафа 200 бат на границе
- Для тех, кто въехал в страну наземным путем, иммиграционная карточка или оплата штрафа 100 бат на границе
- Гости из стран, которым запрещён въезд в Таиланд наземным путём, не могут посетить данную программу
- Программа не доступна для посещения резидентам Тайланда (тем кто постоянно проживает в стране), а также тем у кого ранее был оверстей в Таиланде
- Те, кто въехал в Таиланд по штампу, должны поехать на программу не позднее чем за 15 дней до его окончания
- Те, кто въехал в Таиланд по визе, должны оформить за свой счёт в иммиграционной службе в Паттайе или на границе разрешение на повторный въезд в Таиланд, ориентировочно 1300 бат
- Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Паттайи
