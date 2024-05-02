Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Наше путешествие сосредоточено на отдыхе — мы проведём много времени у 7-уровневого водопада, пройдём 3 км по реке на плоту в спокойном темпе, покатаемся на традиционных лодках по каналам, расслабимся в термальных источниках и вдоволь наобщаемся с очаровательными слонами. Попробуем травяные настойки по древним тайским рецептам и местные блюда.
Посетим знаменитый храм Тигровой пещеры, сплавимся в спасательных жилетах вниз по течению и увидим «Дорогу Смерти».
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$122
Описание
Организационные детали
Важно взять с собой закрытую одежду для посещения храма (обязательно закрытые плечи и колени), полотенце, завтрак в дорогу из вашего отеля, копию загранпаспорта и наличные деньги.
Некоторые остановки в программе могут меняться местами. Тур может быть дополнен посещением домашней фермы по переработке кокосов и шоколадной фабрики (по согласованию). Решение о посещении дополнительных мест принимает гид в зависимости от загруженности дорог и/или задержек в программе.
Тур проведёт один из гидов нашей команды.
Проживание. В отеле с бассейном в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. Есть кондиционер, фен.
Питание. Включено в стоимость с обеда 1-го дня по обед 2-го дня. Продегустируем травяные настойки, попробуем местные блюда.
Дети. Рекомендуем от 4-6 лет. Стоимость для детей со скидкой — 90 долларов.
Виза. Для граждан РФ не требуется.
Программа тура по дням
Катание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустация
В тур можно отправиться из Паттайи и Бангкока — как вам удобно. Точное место сбора группы в каждом городе сообщит организатор после бронирования. Выезжаем рано, чтобы без спешки посмотреть все локации и провести максимум времени у водопада.
В 08:00 пересаживаемся в традиционные лодки и отправляемся в водное путешествие по каналам. Наша первая локация — плавучий рынок. После обеда (12:00) посетим 7-уровневый водопад Эраван, высота которого более 800 метров. Проведём здесь 3-3,5 часа, не будем никуда торопиться. Далее отправимся релаксировать на термальные источники под открытым небом (16:30).
В 18:00 заселимся в отель. Вечер посвятим дегустации травяных настоек, изготовленных по древним тайским рецептам, и попробуем местные блюда (шведский стол). Желающие смогут отдохнуть в бассейне и сходить на массаж (за доплату).
Сплав на плоту и в спасжилетах, водопад, «Дорога Смерти», слоны и храм
Завтрак в отеле подаётся с 07:00 до 09:00.
Сегодня мы отправимся в увлекательные водные приключения по реке — 3-километровый сплав на плоту против течения и обратный сплав в спасательных жилетах вниз по течению. Абсолютно безопасно, всё проходит под контролем инструкторов.
В 10:30 выселяемся из отеля и направляемся к водопаду Саи Йок Нои (или Кхао Пханг), одной из самых популярных достопримечательностей одноимённого национального парка. Посетим монумент с японским паровозом, который сохранился со времён строительства тайско-бирманской «Дороги Смерти». Это железная дорога между Бангкоком и Рангуном, использовавшаяся для снабжения японских войск в «Бирманской кампании».
В 12:15 нас ждут в гости очаровательные слоники. Пообщаемся с животными, которые не против покатать нас на своих сильных спинах. Желающие смогут искупаться со слонами (за доплату).
Обед пройдёт в традиционном стиле (13:30). После чего заедем в знаменитый храм Тигровой пещеры, исполняющий желания. Расположен он на горе, откуда открываются потрясающие виды на окрестности.
Наш тур завершится в Паттайе. По дороге остановимся на окраине Бангкока, откуда проще и быстрее добраться до отеля на такси.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все переезды по программе на комфортабельном автобусе/микроавтобусе
- Работа русскоговорящего гида
- Все входные билеты на объекты по программе и специальные сборы
- Катание на слонах
- Катание на традиционной лодке по каналам
- Сплав по реке на плоту
- Термальные источники
Что не входит в цену
- Билеты до Паттайи или Бангкока и обратно
- Одноместное размещение - доплата 500 бат
- Для гостей из Бангкока такси от отеля до точки сбора и от точки окончания программы до отеля - около 150-200 бат в одну сторону
- Купание со слонами - 800 бат
- Массаж в отеле - 300 бат за час