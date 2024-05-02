Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Авторский тур в Паттайе

Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада

Тур-перезагрузка с выездом из Паттайи и Бангкока в провинцию Канчанабури.

Наше путешествие сосредоточено на отдыхе — мы проведём много времени у 7-уровневого водопада, пройдём 3 км по реке на плоту в спокойном темпе, покатаемся на традиционных лодках по каналам, расслабимся в термальных источниках и вдоволь наобщаемся с очаровательными слонами. Попробуем травяные настойки по древним тайским рецептам и местные блюда.

Посетим знаменитый храм Тигровой пещеры, сплавимся в спасательных жилетах вниз по течению и увидим «Дорогу Смерти».
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
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мая
5
мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$122
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Важно взять с собой закрытую одежду для посещения храма (обязательно закрытые плечи и колени), полотенце, завтрак в дорогу из вашего отеля, копию загранпаспорта и наличные деньги.

Некоторые остановки в программе могут меняться местами. Тур может быть дополнен посещением домашней фермы по переработке кокосов и шоколадной фабрики (по согласованию). Решение о посещении дополнительных мест принимает гид в зависимости от загруженности дорог и/или задержек в программе.

Тур проведёт один из гидов нашей команды.

Проживание. В отеле с бассейном в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. Есть кондиционер, фен.

Питание. Включено в стоимость с обеда 1-го дня по обед 2-го дня. Продегустируем травяные настойки, попробуем местные блюда.

Дети. Рекомендуем от 4-6 лет. Стоимость для детей со скидкой — 90 долларов.

Виза. Для граждан РФ не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Катание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустация

В тур можно отправиться из Паттайи и Бангкока — как вам удобно. Точное место сбора группы в каждом городе сообщит организатор после бронирования. Выезжаем рано, чтобы без спешки посмотреть все локации и провести максимум времени у водопада.

В 08:00 пересаживаемся в традиционные лодки и отправляемся в водное путешествие по каналам. Наша первая локация — плавучий рынок. После обеда (12:00) посетим 7-уровневый водопад Эраван, высота которого более 800 метров. Проведём здесь 3-3,5 часа, не будем никуда торопиться. Далее отправимся релаксировать на термальные источники под открытым небом (16:30).

В 18:00 заселимся в отель. Вечер посвятим дегустации травяных настоек, изготовленных по древним тайским рецептам, и попробуем местные блюда (шведский стол). Желающие смогут отдохнуть в бассейне и сходить на массаж (за доплату).

Катание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустацияКатание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустацияКатание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустацияКатание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустацияКатание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустацияКатание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустацияКатание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустацияКатание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустацияКатание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустацияКатание на лодке по каналам, релакс у водопада, термальные источники и дегустация
2 день

Сплав на плоту и в спасжилетах, водопад, «Дорога Смерти», слоны и храм

Завтрак в отеле подаётся с 07:00 до 09:00.

Сегодня мы отправимся в увлекательные водные приключения по реке — 3-километровый сплав на плоту против течения и обратный сплав в спасательных жилетах вниз по течению. Абсолютно безопасно, всё проходит под контролем инструкторов.

В 10:30 выселяемся из отеля и направляемся к водопаду Саи Йок Нои (или Кхао Пханг), одной из самых популярных достопримечательностей одноимённого национального парка. Посетим монумент с японским паровозом, который сохранился со времён строительства тайско-бирманской «Дороги Смерти». Это железная дорога между Бангкоком и Рангуном, использовавшаяся для снабжения японских войск в «Бирманской кампании».

В 12:15 нас ждут в гости очаровательные слоники. Пообщаемся с животными, которые не против покатать нас на своих сильных спинах. Желающие смогут искупаться со слонами (за доплату).

Обед пройдёт в традиционном стиле (13:30). После чего заедем в знаменитый храм Тигровой пещеры, исполняющий желания. Расположен он на горе, откуда открываются потрясающие виды на окрестности.

Наш тур завершится в Паттайе. По дороге остановимся на окраине Бангкока, откуда проще и быстрее добраться до отеля на такси.

Сплав на плоту и в спасжилетах, водопад, «Дорога Смерти», слоны и храмСплав на плоту и в спасжилетах, водопад, «Дорога Смерти», слоны и храмСплав на плоту и в спасжилетах, водопад, «Дорога Смерти», слоны и храмСплав на плоту и в спасжилетах, водопад, «Дорога Смерти», слоны и храмСплав на плоту и в спасжилетах, водопад, «Дорога Смерти», слоны и храмСплав на плоту и в спасжилетах, водопад, «Дорога Смерти», слоны и храмСплав на плоту и в спасжилетах, водопад, «Дорога Смерти», слоны и храм

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды по программе на комфортабельном автобусе/микроавтобусе
  • Работа русскоговорящего гида
  • Все входные билеты на объекты по программе и специальные сборы
  • Катание на слонах
  • Катание на традиционной лодке по каналам
  • Сплав по реке на плоту
  • Термальные источники
Что не входит в цену
  • Билеты до Паттайи или Бангкока и обратно
  • Одноместное размещение - доплата 500 бат
  • Для гостей из Бангкока такси от отеля до точки сбора и от точки окончания программы до отеля - около 150-200 бат в одну сторону
  • Купание со слонами - 800 бат
  • Массаж в отеле - 300 бат за час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора группы в районе Bang Khun Thain Interchange, точную точку сообщит организатор после бронирования)
Завершение: Бангкок, 18:30-19:30 / Паттайя, 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Паттайи

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономические2-дневные турыВсе турыЖивотныеБангкокВыездныеСлоныТаиландПрирода и пейзажиВодопадыТермальные источники

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