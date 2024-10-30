Приглашаем вас провести два дня на реке Квай — мы подготовили насыщенную программу, за время которой вы успеете посетить плавучий рынок, побываете на нескольких водопадах и искупаетесь в горячих источниках под открытым небом. Также вы сможете покататься на слонах в Деревне слонов и загадать желание в храме Пещеры Тигра.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание тураПредставляем вас легендарную экскурсию, которая славится множеством красивейших природных ландшафтов. Среди них — густые, живописные тропические джунгли, крутые горы с расположенными на вершинах величественными храмами, пересекающиеся реки, ручейки и чарующие водопады с водой изумрудного цвета. Мы сделали эту программу таким образом, чтобы вы смогли провести максимум времени в единении с природой в этих удивительных местах, — самое длительное пребывание на водопаде Эраван и максимально длинный сплав, все, чтобы вы получили максимум наслаждения от посещения этих мест. Организационные детали• Возьмите с собой копию загранпаспорта, полотенце, купальные принадлежности, сухой завтрак из отеля и деньги на личные расходы.
- Некоторые остановки в программе могут меняться местами.
- Как правило, программа проводится на минибасе, но иногда на большом автобусе, уточняйте информацию о транспортном средстве на выбранную вами дату, если это для вас важно.
- Программа также может быть дополнена посещением домашней фермы по переработке кокосов и шоколадной фабрики. Посещение проводится только по просьбе туристов. Решение о посещении или не посещении дополнительных мест принимает гид в зависимости от загруженности дорог и/или задержек в программе.
- При посещении храма нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
- Номера в отеле оборудованы кондиционером, есть горячая вода, фен.
- На территории отеля есть бассейн.
- Купаться в реке можно лишь в светлое время суток.
ежедневно в 05:00
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4 250 ฿
|Детский (рост от 90 до 120 см)
|3 300 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плавучий рынок
- Водопад Эраван
- Термальные источники
- Водопад Са Йок Нои
- Дорога смерти
- Деревня слонов
- Храм Пещеры Тигра
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- 4-разовое питание (в 1-й день - обед и ужин, во 2-й день - завтрак и обед)
- Проживание в отеле
- Катание на слонах
- Прогулка по реке на плоту и сплав
Что не входит в цену
- Купание со слонами - 800 бат
- Массаж в отеле - 300 бат в час
- Доплата за одноместное размещение в отеле - 500 бат
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии. Пожалуйста будьте на связи в это время
- Взять с собой:
- Копию загранпаспорта
- Полотенце
- Купальные принадлежности
- Сухой завтрак из отеля
- Деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сания
30 окт 2024
Экскурсия хорошо организована, гид Торри молодец, все подробно объясняла по организации и интересно рассказывала о стране. Но был минус у всего этого мероприятия- поскольку мы с подругой были с маленькими
Тур входит в следующие категории Паттайи
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