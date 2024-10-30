Река Квай - максимальный релакс из Паттайи

Приглашаем вас провести два дня на реке Квай — мы подготовили насыщенную программу, за время которой вы успеете посетить плавучий рынок, побываете на нескольких водопадах и искупаетесь в горячих источниках под открытым небом. Также вы сможете покататься на слонах в Деревне слонов и загадать желание в храме Пещеры Тигра.
Река Квай - максимальный релакс из Паттайи
Река Квай - максимальный релакс из Паттайи
Река Квай - максимальный релакс из Паттайи
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Описание тура

Представляем вас легендарную экскурсию, которая славится множеством красивейших природных ландшафтов. Среди них — густые, живописные тропические джунгли, крутые горы с расположенными на вершинах величественными храмами, пересекающиеся реки, ручейки и чарующие водопады с водой изумрудного цвета. Мы сделали эту программу таким образом, чтобы вы смогли провести максимум времени в единении с природой в этих удивительных местах, — самое длительное пребывание на водопаде Эраван и максимально длинный сплав, все, чтобы вы получили максимум наслаждения от посещения этих мест. Организационные детали• Возьмите с собой копию загранпаспорта, полотенце, купальные принадлежности, сухой завтрак из отеля и деньги на личные расходы.
  • Некоторые остановки в программе могут меняться местами.
  • Как правило, программа проводится на минибасе, но иногда на большом автобусе, уточняйте информацию о транспортном средстве на выбранную вами дату, если это для вас важно.
  • Программа также может быть дополнена посещением домашней фермы по переработке кокосов и шоколадной фабрики. Посещение проводится только по просьбе туристов. Решение о посещении или не посещении дополнительных мест принимает гид в зависимости от загруженности дорог и/или задержек в программе.
  • При посещении храма нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
  • Номера в отеле оборудованы кондиционером, есть горячая вода, фен.
  • На территории отеля есть бассейн.
  • Купаться в реке можно лишь в светлое время суток.

ежедневно в 05:00

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый4 250 ฿
Детский (рост от 90 до 120 см)3 300 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плавучий рынок
  • Водопад Эраван
  • Термальные источники
  • Водопад Са Йок Нои
  • Дорога смерти
  • Деревня слонов
  • Храм Пещеры Тигра
Что включено
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • 4-разовое питание (в 1-й день - обед и ужин, во 2-й день - завтрак и обед)
  • Проживание в отеле
  • Катание на слонах
  • Прогулка по реке на плоту и сплав
Что не входит в цену
  • Купание со слонами - 800 бат
  • Массаж в отеле - 300 бат в час
  • Доплата за одноместное размещение в отеле - 500 бат
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии. Пожалуйста будьте на связи в это время
  • Взять с собой:
  • Копию загранпаспорта
  • Полотенце
  • Купальные принадлежности
  • Сухой завтрак из отеля
  • Деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
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2
1
С
30 окт 2024
Экскурсия хорошо организована, гид Торри молодец, все подробно объясняла по организации и интересно рассказывала о стране. Но был минус у всего этого мероприятия- поскольку мы с подругой были с маленькими
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чемоданами, т. к. выселились из отеля, то вынуждены были оставлять их в автобусе (в багажном отделении), забирая чемодан перед ночевкой, я с удивлением обнаружила, что в нем шарились, чехол был надет как попало второпях, чемодан был не закрыт. После еще одна девушка из нашей группы сказала, что в ее чемодане шарились и все внутри было перевернуто. В закрытом автобусе оставался водитель и его жена. Вот и есть подозрение, что они не отдыхали, а шарились в поисках ценностей. Вроде ничего не пропало, но было очень неприятно. Утром мы сказали про эту ситуацию гиду, но она поулыбалась и вопрос замяла. Осадок остался, в общем.

Тур входит в следующие категории Паттайи

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