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чемоданами, т. к. выселились из отеля, то вынуждены были оставлять их в автобусе (в багажном отделении), забирая чемодан перед ночевкой, я с удивлением обнаружила, что в нем шарились, чехол был надет как попало второпях, чемодан был не закрыт. После еще одна девушка из нашей группы сказала, что в ее чемодане шарились и все внутри было перевернуто. В закрытом автобусе оставался водитель и его жена. Вот и есть подозрение, что они не отдыхали, а шарились в поисках ценностей. Вроде ничего не пропало, но было очень неприятно. Утром мы сказали про эту ситуацию гиду, но она поулыбалась и вопрос замяла. Осадок остался, в общем.