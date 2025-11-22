Яркое, двухдневное, познавательное приключение в колоритных локациях провинции Канчанабури (Таиланд), с ночевкой в уникальном отеле Sweet Garden River Kwai Resort.
Общительные, харизматичные гиды знакомят гостей программы с бытом, менталитетом, религией и историей Таиланда. Экскурсия идеальна для тех, кто никуда не спешит.
Описание тураВ ярком, познавательном приключении в колоритных локациях провинции Канчанабури (Таиланд), с ночевкой в уникальном отеле Sweet Garden River Kwai Resort, наши общительные, харизматичные гиды знакомят гостей программы с бытом, менталитетом, религией и историей Таиланда. Экскурсия идеальна для тех, кто никуда не спешит. Наших гостей ожидает: - Знакомство с традиционной формой тайской торговли - Плавучим рынком. Гости совершают прогулку по каналам рынка на аутентичном "лонгтэйле" (традиционной длиннохвостой лодке). - Увлекательное времяпрепровождение на каскадах знаменитого Семиуровневого Водопада в национальном природном парке "Эраван" - Необычный сплав по реке на плоту и (или) в жилетах по реке (6 км, продолжительность 1,5 часа). - Отдых в расслабляющих, восстанавливающих, омолаживающих природных горячих минеральных источниках. - Посещение слоновьей деревни с шоу и катанием на слонах. - Отдых у водопада в природном парке Сайок Ной. - Посещение достопримечательности Дорога смерти, с японским паровозом военных лет. - Визит в величественный Храм "Пещера Тигра", построенного в честь невероятной истории, связанной с Королевской семьей Таиланда. А также ночлег в аутентичном отеле SWEET GARDEN RIVER KWAI RESORT, в домиках на воде или в бунгало на берегу (на выбор). Обратите внимание! Наша экскурсия является авторской. Все возможные совпадения названия "Рай на реке Квай" у других организаторов являются либо случайными, либо элементами недобросовестной конкуренции! В отеле к услугам гостей вечерняя программа, включающая: - Уникальную сибирскую дровяную баню из ценного тикового дерева, с каменкой из "короля банных печей" - бирманского жадеита. - Удивительный хамам с ароматным паром. - Купели с ледяной минеральной водой. - Красивый панорамный бассейн с видом на реку Квай. - Восстанавливающий "монский" массаж (традиционная массажная школа малой народности Таиланда - Мон). - Оздоровительная процедура "Саундхилинг". А так же,Wi-Fi, гамаки, бар и великолепная кухня из 15-ти блюд на выбор (европейская и тайская кухня, шведский стол) Важная информация: Дни проведения тура: Ежедневно. Трансферный транспорт: минивэн, большой туристический автобус. Язык экскурсии: русский. С собой рекомендуется взять: репелленты от комаров, теплую одежду (вечером у реки бывает прохладно), фото и видео принадлежности, телефоны и зарядные устройства, удобную для ходьбы обувь, закрытую одежду для посещения храма. Накануне перед поездкой, можно заказать "ланч-бокс" в дорогу на стойке "рецепшн" вашего отеля. Если у гостей есть предпочтения для путешествия в минивэне или в "биг басе" необходимо сообщить об этом заранее (не менее чем за 24 часа до начала тура). Дополнительные услуги в отеле Sweet Garden River Kwai Resort (вечернюю программу) гость может приобрести на месте: - Русская баня, хамам, купели с минеральной водой, панорамный бассейн - 300 Бат; - Восстанавливающий "монский" массаж - 300 Бат; - Процедура "Саундхилинг" - 500 Бат
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В лобби отеля, в назначенное время
Завершение: В лобби отеля туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Дни проведения тура: Ежедневно
- Трансферный транспорт: минивэн, большой туристический автобус
- Язык экскурсии: русский
- С собой рекомендуется взять: репелленты от комаров, теплую одежду (вечером у реки бывает прохладно), фото и видео принадлежности, телефоны и зарядные устройства, удобную для ходьбы обувь, закрытую одежду для посещения храма
- Накануне перед поездкой, можно заказать "ланч-бокс" в дорогу на стойке "рецепшн" вашего отеля
- Если у гостей есть предпочтения для путешествия в минивэне или в «биг басе» необходимо сообщить об этом заранее (не менее чем за 24 часа до начала тура)
- Дополнительные услуги в отеле Sweet Garden River Kwai Resort (вечернюю программу) гость может приобрести на месте:
- Русская баня, хамам, купели с минеральной водой, панорамный бассейн - 300 Бат
- Восстанавливающий «монский» массаж - 300 Бат
- Процедура «Саундхилинг» - 500 Бат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
