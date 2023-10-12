Путешествие на реку Квай — это незабываемое приключение, которое окунет вас в атмосферу исторического наследия, позволит насладиться живописной природой и прикоснуться к уникальной культуре Тайланда.
Каждый момент этого путешествия наполнен яркими впечатлениями и новыми открытиями, от осмотра древних храмов до расслабляющих купаний в горячих источниках.
Каждый момент этого путешествия наполнен яркими впечатлениями и новыми открытиями, от осмотра древних храмов до расслабляющих купаний в горячих источниках.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30
Описание тураЧто вас ожидает: День 1: Заряжаем душу и тело • 4.30 Выезд из отелей Паттайи.
- Посещение плавучего рынка, катание по каналам на длиннохвостой лодке. Экзотические фрукты и сувениры.
- Храм "Пещера Тигра" с нетленным телом монаха. Храм, где можно загадать заветное желание.
- Обед.
- Водопад Эраван (3 часа на посещение). Освежающие купания и живописные пейзажи.
- Вечернее купание в горячих минеральных источниках — идеальное время, когда мало людей, что делает это место особенно спокойным и приятным. Релакс и оздоровление в природных бассейнах.
- Заселение в отель The Sweet Garden: выбор номера на воде или бунгало на берегу, доступ к Wi-Fi, бассейн, зона релакса с гамаками, бар. Рыбалка доступна по желанию.
- Ужин.
- Массаж в отеле по желанию (300 ฿). День 2: Сплав по реке, Слоновья деревня, обезьяны и водопад • 07.30 — Завтрак в отеле • Сплав по реке на большом плоту в жилетах, общая продолжительность — 6 км. (1,5 часа) • Экскурсия по фруктовому саду • Чайный дом, дегустация целебных чаев • Визит к местной травнице: дегустация традиционной настойки «Дед поднимает слона» • Слоновья деревня: шоу и катание на слонах - включено. (купание дополнительно 500-800 бат) • Водопад Сайок Ной, если есть вода • «Дорога смерти». Станция монумент — японский паровоз с военных времен знаменитой «Дороги смерти» • Вкусный обед в тайском стиле (не острый) • Кормление обезьян в храме. Обряд защиты, который проведет монах • Дегустация домашних фруктовых вин и рисовой водки, шоколадная фабрика по желанию туристов Важная информация: Взять с собой на двухдневные экскурсии: копии паспортов (также можно фото паспорта на телефоне), удобная обувь, сменная одежда, предметы личной гигиены, кофточка для кондиционированного автобуса, головные уборы, купальники и полотенца, целлофановый пакет для мокрых купальников, деньги на сувениры. Накануне заказать коробочку с завтраком (Breakfast Box) в отеле, заказать утренний звонок (Morning Call). 500 ฿ одноместное размещение. Приятный бонус: Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур.
Ежедневно
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (по росту выше 120 см)
|4 000 ฿
|Детский (по росту 90-120 см)
|3 100 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бангкок
- Тонбури
- Канчанабури
- Водопад Эраван
Что включено
- 4 питания: 2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин
- Страховка
- Русский опытный гид
- Отель
- Трансфер
- Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Массаж
- Сувениры
- Личные расходы
- Купание со слоном в реке
- 500 ฿ одноместное размещение.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 дня 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами - напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Andrey
12 окт 2023
В целом экскурсия очень понравилась, хороший гид. Но программа была не полной относительно описания на сайте.
Тур входит в следующие категории Паттайи
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