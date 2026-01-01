6-дневный тур по Малайзии сочетает мегаполис Куала-Лумпур, горный курорт Гентинг Хайлендс и отдых на острове Лангкави с полным сопровождением и включённой логистикой из Таиланда.
Za odnu poyezdku vy uvidite bashni Petronas,
Описание тура
Путешествие, в котором Малайзия раскрывается полностью
Этот тур — не просто поездка, а продуманный маршрут «всё и сразу». За 6 дней вы увидите разные стороны Малайзии: энергию мегаполиса, прохладу гор и абсолютный релакс на тропическом острове. Без спешки, с комфортом и полным сопровождением от выезда из отеля в Таиланде до возвращения обратно.
Куала-Лумпур — город, который впечатляет с первого взгляда
Современные небоскрёбы здесь соседствуют с храмами и колониальной архитектурой. Вы прогуляетесь по историческому центру, увидите легендарные башни Петронас, побываете на площади Мердека и подниметесь к священным пещерам Бату — одному из главных символов страны.
Гентинг Хайлендс — свежий воздух и виды над облаками
Горный курорт Гентинг — это другая Малайзия. Здесь прохладнее, тише и невероятно красиво: панорамные дороги, зелёные склоны и современные развлекательные комплексы. По желанию можно прокатиться на канатной дороге, посетить аттракционы или казино.
Лангкави — остров, где время замедляется
Три дня на Лангкави созданы для отдыха и удовольствия. Пляжи, море, закаты и свобода выбора: ничего не делать или добавить в программу морские прогулки, снорклинг, спа, канатную дорогу и экскурсии по острову. Это идеальный баланс между активным путешествием и настоящим отпуском.
Комфорт с первого дня
Вам не нужно думать о логистике — все перелёты, трансферы и размещение уже включены. Мы забираем вас из отеля и сопровождаем на протяжении всего маршрута.
Почему этот тур выбирают снова и снова• За одну поездку — 3 формата отдыха • Оптимален для первого знакомства с Малайзией • Подходит для пар и семей с детьми • Проверенные отели и понятная программа • Свободное время + экскурсии по желанию • Честная цена без скрытых доплат Отличный вариант для семей
Маршрут комфортный, без переездов «на износ», с возможностью подстроить отдых под детей. Действуют специальные семейные цены и акции. Кому подойдёт этот тур• Тем, кто хочет увидеть максимум за короткое время • Любителям красивых видов и моря • Тем, кто ценит комфорт и сопровождение • Тем, кто путешествует из Таиланда Это путешествие про эмоции, контрасты и ощущение, что вы действительно побывали в Малайзии, а не просто «заехали». Бронируйте заранее — места в группе ограничены. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой • Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
- Купальник, полотенце, сменную одежду;
- Солнцезащитный крем, головной убор, очки;
- Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
- Репеллент от комаров (желательно);
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- Наличные на сувениры и личные расходы. На связи • В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куала-Лумпур
- Башни Петронас - главный символ Малайзии
- Площадь Мердека - исторический центр столицы
- Центр Куала-Лумпура - современная и колониальная архитектура
- Пещеры Бату - индуистский храмовый комплекс в скалах
- Гентинг Хайлендс
- Горный курорт Гентинг
- Панорамные горные виды и смотровые площадки
- Канатная дорога SkyWay (по желанию)
- Развлекательный комплекс и казино (по желанию)
- Остров Лангкави
- Пляжи Лангкави с белым песком
- Андаманское море
- Морские острова вокруг Лангкави (при выборе экскурсии)
- Снорклинг-зоны с кораллами и рыбами (по желанию)
- Канатная дорога Лангкави и Sky Bridge (по желанию)
- Природные смотровые площадки и закаты
- Дополнительно
- Международные и внутренние перелёты по Малайзии
- Путешествие по стране с гидом и комфортными трансферами
Что включено
- Забор и возвращение в отели Таиланда
- Все трансферы по маршруту в Малайзии
- Авиаперелеты: Таиланд → Куала-Лумпур, Куала-Лумпур → Лангкави, Лангкави → Куала-Лумпур → Таиланд
- Проживание 5 ночей: ibis KL (Куала-Лумпур, Гентинг), Bella Vista Waterfront Resort (Лангкави)
- Завтраки
- Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру и пещеры Бату с гидом
- Экскурсия на Гентинг с гидом
- Страховка на время тура
Что не входит в цену
- Обеды и ужины вне программы
- Морская прогулка с островами и снорклинг ~ 2.500 бат/чел
- Спа-процедуры ~ 2.000 бат/чел
- Канатная дорога и смотровая площадка на горе Мат Чинчанг ~ 1.500 бат/чел
- Вечерняя прогулка по пляжу с фото ~ 1.000 бат/чел
- Казино и аттракционы на Гентинг ~ 2.000 бат/чел
- SkyWay (канатная дорога на Гентинг) ~ 500 бат/чел
- Личные расходы, сувениры, чаевые гиду и водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
35 000 ฿ за человека