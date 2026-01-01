Путешествие, в котором Малайзия раскрывается полностью

Этот тур — не просто поездка, а продуманный маршрут «всё и сразу». За 6 дней вы увидите разные стороны Малайзии: энергию мегаполиса, прохладу гор и абсолютный релакс на тропическом острове. Без спешки, с комфортом и полным сопровождением от выезда из отеля в Таиланде до возвращения обратно.

Куала-Лумпур — город, который впечатляет с первого взгляда

Современные небоскрёбы здесь соседствуют с храмами и колониальной архитектурой. Вы прогуляетесь по историческому центру, увидите легендарные башни Петронас, побываете на площади Мердека и подниметесь к священным пещерам Бату — одному из главных символов страны.

Гентинг Хайлендс — свежий воздух и виды над облаками

Горный курорт Гентинг — это другая Малайзия. Здесь прохладнее, тише и невероятно красиво: панорамные дороги, зелёные склоны и современные развлекательные комплексы. По желанию можно прокатиться на канатной дороге, посетить аттракционы или казино.

Лангкави — остров, где время замедляется

Три дня на Лангкави созданы для отдыха и удовольствия. Пляжи, море, закаты и свобода выбора: ничего не делать или добавить в программу морские прогулки, снорклинг, спа, канатную дорогу и экскурсии по острову. Это идеальный баланс между активным путешествием и настоящим отпуском.

Комфорт с первого дня

Вам не нужно думать о логистике — все перелёты, трансферы и размещение уже включены. Мы забираем вас из отеля и сопровождаем на протяжении всего маршрута.

Почему этот тур выбирают снова и снова• За одну поездку — 3 формата отдыха • Оптимален для первого знакомства с Малайзией • Подходит для пар и семей с детьми • Проверенные отели и понятная программа • Свободное время + экскурсии по желанию • Честная цена без скрытых доплат Отличный вариант для семей

Маршрут комфортный, без переездов «на износ», с возможностью подстроить отдых под детей. Действуют специальные семейные цены и акции. Кому подойдёт этот тур• Тем, кто хочет увидеть максимум за короткое время • Любителям красивых видов и моря • Тем, кто ценит комфорт и сопровождение • Тем, кто путешествует из Таиланда Это путешествие про эмоции, контрасты и ощущение, что вы действительно побывали в Малайзии, а не просто «заехали». Бронируйте заранее — места в группе ограничены. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой • Паспорт (или фото паспорта в телефоне);