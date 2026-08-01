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«Пообедаем, сделаем фотостоп на обзорной площадке и покормим обезьян»
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Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Обзорные»
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