Найдено 2 тура в категории « Обзорные » в Паттайе, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Прогулки на каяках 2 дня Мини-группой по провинции Районг с проживанием на острове Самет. Всё включено Встретиться со слонами и обезьянами, погулять по джунглям, покататься на каяке и посмотреть фаер-шоу Начало: Ваше место проживания в Паттайе, 7:00 «Пообедаем, сделаем фотостоп на обзорной площадке и покормим обезьян» 35 000 ₽ за человека 5 дней 5 часов Вся Малайзия за 6 дней: Куала-Лумпур, Гентинг и Лангкави Начало: Паттайя, ваш отель «Программа оптимальна для первого знакомства со страной, подходит для пар и семей и сочетает насыщенную часть маршрута с комфортным пляжным отдыхом» 35 000 ฿ за человека Все туры Паттайи

Изучение достопримечательностей города Паттайи нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Паттайе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026