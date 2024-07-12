Туры выходного дня в Паттайе

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Паттайе, цены от $200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
3 дня
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
12 июля в 06:30
13 июля в 06:30
$200 за человека
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
🚌 На автобусе
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
13 июля в 04:30
20 июля в 04:30
$267 за человека
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
🚌 На автобусе
2 дня
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
13 июля в 06:30
20 июля в 06:30
$340 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
  2. Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
  3. Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Сколько стоит тур в Паттайе в июле 2024
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