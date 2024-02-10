1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
9 500฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
8 000฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
8 500฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Рай на реке Квай
Начало: Ваш отель в Паттайе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 36 400฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 05:30
4 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
$163 за человека
Авторский тур
2 дня
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$122 за человека
Авторский тур
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
15 июня в 04:30
22 июня в 04:30
$267 за человека
Авторский тур
2 дня
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$340 за человека
Авторский тур
2 дня
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
15 500฿ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья10 февраля 2024Отличная экскурсия! Организация 5/5! Очень понравилось, что все соответствовало заявленным требованиям, даже тайминга придерживались почти идеально)) интересно, информативно! Отдельная благодарность
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «2-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Паттайе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
Сколько стоит тур в Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "2-дневные туры" можно забронировать 9 авторских туров от 122 до 36 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 9 туров в Паттайе на 2024 год по теме «2-дневные туры», 2 ⭐ отзыва, цены от 122฿. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август