Полезная информация о Пхрае
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Местное время в Пхрае
03:0259
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Пхрае
|По-английски
|Phrae
|Столица региона
|Пхрае является столицей региона
|Население города
|38 538 чел.
|Аэропорт
|Пхрэ PRH
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|162 м. от уровня моря
Где находится Пхрае на карте
Пхрае