Полезная информация о Пхрае

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Местное время в Пхрае
03:0259
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаПхрае
По-английскиPhrae
Столица регионаПхрае является столицей региона
Население города38 538 чел.
АэропортПхрэ PRH
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота162 м. от уровня моря

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