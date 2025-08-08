Не упустите возможность отправиться в захватывающее и вдохновляющее путешествие по живописным островам на комфортабельном катере.
Вас ждет уйма ярких впечатлений, кинематографичные места, аутентичная рыбацкая деревня, прогулка на каноэ, снорклинг, отдых на пляже с белоснежным песком и бирюзовой водой, общение с представителями местной фауны, и не только!
Описание водной прогулкиМы предлагаем вам возможность выбора пирса отправления и соответствующей программы. Программа № 1 (отправление с пирса Чалонг) Проводится по понедельникам, средам и пятницам с 5:00 до 18:30. Включает обзор знаменитого Острова Джеймса Бонда, осмотр горных пород (сталактитов и сталагмитов) вокруг острова Панак, катание на каноэ у острова Хонг, посещение пещеры Прананг, снорклинг и купание у бухты Тонсай, посещение Пляжа обезьян, осмотр Пещеры викингов, купание вблизи коралловых рифов, посещение бухты Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж», свободное время на острове Бамбу и снорклинг у острова Майтон. Программа № 2 (отправление с пирса Яму) Проводится по вторникам и субботам с 6:00 до 19:20. Включает обзор Ко Панак — острова в заливе Пханг Нга, остановку на острове Джеймса Бонда, посещение деревни Паньи и рынка морских цыган, сплав на каноэ возле острова Талу, отдых на пляже Хонг, обзор острова Пхи-Пхи Дон, посещение Пляжа обезьян и Пещеры викингов, купание в лагуне Пиле (во время прилива), осмотр бухты Лох Сама и посещение пляжа Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж». Программа № 3 (отправление с люкс пирса Royal Phuket) Проводится по вторникам, четвергам и субботам с 6:30 до 18:30. Включает обзор острова Панак, который известен своей пещерой, сталактитами и лагунами, прогулку на каноэ возле острова Хонг, обзор острова Джеймса Бонда, посещение рыбацкой деревни Паньи и местный обед, отдых на пляже и снорклинг с пляжа на острове Бамбу, посещение острова с обезьянами, обзор острова Пхи Пхи Ле и Пхи Пхи Дон, который изобилует красочными коралловыми рифами и морскими обитателями, обзор Пещеры викингов, плавание и прыжки с лодки в лагуне Пиле, посещение пляжа Майя Бэй. С подробной программой можно ознакомиться ниже, под расписанием. Важная информация:
- Программа экскурсии может быть изменена в зависимости от погодных условий. Решение об изменении программы принимает компания, проводящая экскурсию, исходя из соображений безопасности.
- На экскурсию не допускаются беременные женщины.
Вторник, четверг, суббота в 6:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Программа № 1
- Залив Пханг Нга
- Остров Джемса Бонда (место, где снимался фильм «Человек с золотым пистолетом»)
- Обзор острова Панак
- Остров Хонг
- Пещера Прананг
- Пляж Райлей
- Острова Пхи-Пхи
- Бухта Тонсай
- Пляж обезьян
- Пещера викингов
- Лагуна Пиле
- Бухта Ло Сама
- Бухта Майя Бей
- Остров Бамбу
- Остров Майтон
- Программа № 2
- Бухта Пханг Нга
- Остров Ко Панак в заливе Пханг Нга
- Остров Джеймса Бонда (Кхао Пинг Кан)
- Вид на остров Тапу
- Рынок морских цыган
- Остров Талу
- Деревня Паньи
- Остров Ко Хонг
- Остров Пхи-Пхи
- Остров Пхи-Пхи Дон
- Пляж обезьян в заливе Йонг Касем
- Бухта Лох Сама
- Пляж Майя
- Программа № 3
- Остров Панак
- Остров Джеймса Бонда
- Остров Паньи
- Остров с обезьянами
- Пхи Пхи Дон
- Остров Пхи Пхи Ле
- Остров Пхи Пхи
- Майя Бэй
Что включено
- Групповой трансфер (все отели Пхукета)
- Услуги русскоязычного гида
- Страховка
- Обед
- Прохладительные напитки и фрукты на катере
- Маски и трубки для снорклинга
- Сбор национального парка.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
8 авг 2025
Насыщенная и очень интересная экскурсия. Гиды Ваня и Федя очень подробно всё рассказали, за что им отдельная благодарность! Много разнообразных и красивых локаций успеваешь посетить за один день.
О
Ольга
4 авг 2025
Шикарное морское путешествие! На каждой локации достаточно времени на фото, отдых, шопинг. Новый спитбод, внимательный персонал начиная от менеджера на пирсе заканчивая помощником капитана. Очень довольны! Отдельное спасибо фотографу Ксюше и гиду Йо-йо!)
Н
Наталья
28 мая 2025
Экскурсия была организована профессионально. Заранее предупредили о возможных рисках на воде и под водой и все прошло благополучно. Посмотрели все 11 островов, так как был "низкий" сезон, очередей на осмотр
Е
Елена
9 апр 2025
Увидели все, что заявлено в программе. Организовано и проведено отлично, обеспечили водой, едой и фруктами. Гиды вежливые, инструкции четкие, сбоев не было, никто не опаздывал и не терялся, а это важно если вместе оказалось 25-30 человек.
