Эта прогулка создана для тех, кто хочет начать день красиво. Она идеально подходит для первого знакомства с Андаманским морем. По пути к живописному острову Коралл вас ждут морские виды с бирюзовой водой, мягкий бриз и лёгкий фруктовый завтрак — всё для того, чтобы почувствовать вкус Пхукета и зарядиться энергией с самого утра.

Описание водной прогулки

Обратите внимание: это не экскурсия с историческими фактами, а лёгкое знакомство с морем, его ритмом и душой.

7:30 — регистрация у пирса

8:00 — приветствие на борту, лёгкий тропический завтрак — сезонные фрукты и освежающие напитки

8:50 — прибытие к острову Коралл. Он известен белоснежными пляжами и богатым подводным миром. Здесь вы сможете искупаться в кристально чистой воде, заняться снорклингом, рыбалкой или просто отдохнуть на берегу и сделать эффектные фото

11:50 — отплытие с острова, круиз обратно

13:00 — прибытие к пирсу

На чём плывём

На катамаране Lagoon 500 — просторном и устойчивом судне с безопасными поручнями и спасательными жилетами для всех пассажиров. Наш катамаран современного класса, оборудован кондиционером, просторной палубой для отдыха и безопасными зонами для активностей.

Организационные детали