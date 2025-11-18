Утренняя прогулка на катамаране к острову Коралл - из Пхукета
Встретить начало дня в Андаманском море, отдохнуть на тихом пляже или заняться снорклингом
Эта прогулка создана для тех, кто хочет начать день красиво. Она идеально подходит для первого знакомства с Андаманским морем.
По пути к живописному острову Коралл вас ждут морские виды с бирюзовой водой, мягкий бриз и лёгкий фруктовый завтрак — всё для того, чтобы почувствовать вкус Пхукета и зарядиться энергией с самого утра.
Описание водной прогулки
Обратите внимание: это не экскурсия с историческими фактами, а лёгкое знакомство с морем, его ритмом и душой.
7:30 — регистрация у пирса 8:00 — приветствие на борту, лёгкий тропический завтрак — сезонные фрукты и освежающие напитки 8:50 — прибытие к острову Коралл. Он известен белоснежными пляжами и богатым подводным миром. Здесь вы сможете искупаться в кристально чистой воде, заняться снорклингом, рыбалкой или просто отдохнуть на берегу и сделать эффектные фото 11:50 — отплытие с острова, круиз обратно 13:00 — прибытие к пирсу
На чём плывём
На катамаране Lagoon 500 — просторном и устойчивом судне с безопасными поручнями и спасательными жилетами для всех пассажиров. Наш катамаран современного класса, оборудован кондиционером, просторной палубой для отдыха и безопасными зонами для активностей.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены: прогулка на катамаране, фруктовый завтрак и приветственный напиток, безалкогольные прохладительные напитки, маски для снорклинга, оборудование для рыбалки, полотенца, входной билет на остров и страховка
Трансфер от отеля до пирса и обратно по всем районам Пхукета включён в стоимость
За дополнительную плату вы можете заказать питание: выбрать блюда из меню до начала поездки
С вами будет опытный капитан и его команда
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От пирса по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор на Пхукете
Я живу на Пхукете с 2023 года и искренне влюблена в этот остров. Мой муж — таец, поэтому я хорошо понимаю местную культуру и особенности этого удивительного места.
Пхукет — это читать дальше
природа, море, красивые утра и ощущение лёгкости. Мне хочется, чтобы как можно больше людей прочувствовали это сами.
Я со своей командой с удовольствием подберу вам подходящую программу, подскажу детали, отвечу на вопросы и сделаю процесс бронирования простым и приятным.
Я здесь, чтобы ваше путешествие началось красиво и без лишней суеты — с заботой, вниманием и любовью к острову.