Гидроцикл — это возможность объединить активный отдых и знакомство с островами Пхукета. Ощутить адреналин от скорости — и позволить себе замедлиться, чтобы насладиться нетронутой природой. Вы научитесь управлять гидроциклом и попадёте в уголки, недоступные большинству путешественников. Почувствуйте себя покорителем моря!
Описание водной прогулки
За 4 часа вы увидите 6 островов:
- Кхай Най. Пляж с белым песком, где приятно понежиться на солнце.
- Кхай Нок. На остров приезжают за живописной картинкой и подводным плаванием.
- Ранг Яй. Тихое место с кокосовыми пальмами и локациями для фотографий.
- Кхай Нуй. Рекомендуем для снорклинга — подводный мир удивляет разнообразием.
- Липе. Остров называют одним из самых красивых в регионе.
- Май. Уединённые пляжи и впечатляющие виды.
А ещё вы:
- познакомитесь с местными легендами об островах.
- узнаете о культуре и быте островитян, о рифах и мангровых лесах.
- ощутите свободу, управляя гидроциклом.
Безопасность:
- Путешественникам предоставляются спасательные жилеты.
- Управлять гидроциклом разрешается путешественникам от 16 лет. Дети до 16 лет могут быть только пассажирами в сопровождении взрослых.
- Поездка не рекомендуется для детей младше 7 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья.
- Умение плавать — обязательно! .
Организационные детали
- Бесплатный трансфер из районов Патонг, Ката, Карон, Камала. Для других районов: 1300 батов за группу до 3 человек, 1500 батов за группу из 4 и более человек.
- В стоимость поездки включено: ланч, лежаки, маски для снорклинга, страховка.
- В поездке вас сопровождают русскоязычный гид-инструктор и 1–2 гида-инструктора тайца.
- Цена указана за аренду одного скоростного гидроцикла (он рассчитан на 1–2 человек).
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|6 островов (4 часа)
|$310
|6 островов (4 часа) скоростной гидроцикл
|$450
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!Задать вопрос
