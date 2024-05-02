Отправляемся в воздушное приключение на частном самолёте. Вы сможете выбрать один из двух вариантов маршрута и продолжительность полёта. А затем будете наслаждаться бирюзовыми водами Андаманского моря и зелёными островами. Густые тропические леса, прекрасные песчаные пляжи и живописные бухты — с нового ракурса. Полетели?
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
У нас есть 2 стандартных маршрута, которые могут корректироваться в зависимости от выбранной длительности полёта и погодных условий:
- Rang Noi Island — Rang Yai Island — Coconut Island — Boat Lagoon Yachting — Phuket Town — Big Buddha
- Rang Noi Island — Rang Yai Island — Coconut Island — Boat Lagoon Yachting — Phuket Town — Cape Panwa — Hey Island (Banana Beach)
Названия указаны на английском, чтобы вам легче было найти объекты в картах и посмотреть подробную информацию о них.
Организационные детали
- Требований к одежде или к подготовке перед полётом нет
- Полёт проходит на 2- или 4-местном самолёте
- Страховка включена в стоимость программы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|20 мин для 1 человека
|$216
|30 мин для 1 человека
|$288
|20 мин для 2х или 3х человек
|$324
|30 мин для 2х или 3х человек
|$428
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на аэродроме Phuket Flying Adventure
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 16 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям экстремального и активного отдыха в Таиланде. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
2 мая 2024
Если все водные развлечения на Пхукете вы уже попробовали, вам сюда) Дадут порулить и в целом красивые виды за окном.
А
Алиби
24 апр 2024
Море впечатлений! Спасибо большое вам!
Обязательно расскажем друзьям и будем вас рекомендовать
Обязательно расскажем друзьям и будем вас рекомендовать
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Лучшее на Пхукете за 1 день
Захватывающее автопутешествие по самым интересным местам острова
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
295$236 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$1 500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Сделать фото с пролетающим над головой лайнером, побывать в заповедном лесу и искупаться в водопаде
Начало: На парковке вашего отеля
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
$300 за всё до 4 чел.