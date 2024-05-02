Отправляемся в воздушное приключение на частном самолёте. Вы сможете выбрать один из двух вариантов маршрута и продолжительность полёта. А затем будете наслаждаться бирюзовыми водами Андаманского моря и зелёными островами. Густые тропические леса, прекрасные песчаные пляжи и живописные бухты — с нового ракурса. Полетели?

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

У нас есть 2 стандартных маршрута, которые могут корректироваться в зависимости от выбранной длительности полёта и погодных условий:

Rang Noi Island — Rang Yai Island — Coconut Island — Boat Lagoon Yachting — Phuket Town — Big Buddha

Rang Noi Island — Rang Yai Island — Coconut Island — Boat Lagoon Yachting — Phuket Town — Cape Panwa — Hey Island (Banana Beach)

Названия указаны на английском, чтобы вам легче было найти объекты в картах и посмотреть подробную информацию о них.

Организационные детали