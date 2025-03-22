Активное путешествие в Краби: каяки, снорклинг и релакс
Поплавать среди мангровых зарослей, посетить живописные острова и расслабиться на пляжах
Приглашаем в незабываемое путешествие по мангровым зарослям, каньонам и райским пляжам Краби! Вы проплывёте по живописным лагунам на каяках, отдохнёте на секретном пляже и пересядете на длиннохвостую лодку, чтобы отправиться к двум островам.
На одном вас будут ждать захватывающие панорамы, на другом — снорклинг в бухте и релакс на белоснежном песке.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 961 туриста
Всем привет! Меня зовут Алекс. Я путешествую по Таиланду с 2015 года. Объездил северные, центральные и южные провинции на мотоцикле и автомобиле. Последние 7 лет живу на Пхукете. Изучаю историю читать дальше
Таиланда и буддизм, занимаюсь тайским боксом и дайвингом, играю на гитаре и барабанах. Вместе с командой опытных гидов мы сделаем вашу экскурсию ярким, радостным и замечательным событием! До начала экскурсии обсудим и согласуем с вами маршрут, расставим акценты, если потребуется, добавим новые локации.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
22 мар 2025
Идеально сбалансированное путешествие — в плане дистанции от Пхукета, эмоций, спортивной нагрузки, отдыха и разноплановости мест. Очень понравились рассказы Андрея про Пхукет — он также подробно и интересно отвечал на читать дальше
все вопросы по стране, интересным местам и развлечениям. Обед был сытный и вкусный, но по дороге назад мы уже были голодны, так что советуем взять с собой снеки.
Мы специально выбирали уединённую экскурсию в нестандартное место — и не пожалели. С женой рекомендуем!