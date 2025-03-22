Приглашаем в незабываемое путешествие по мангровым зарослям, каньонам и райским пляжам Краби! Вы проплывёте по живописным лагунам на каяках, отдохнёте на секретном пляже и пересядете на длиннохвостую лодку, чтобы отправиться к двум островам. На одном вас будут ждать захватывающие панорамы, на другом — снорклинг в бухте и релакс на белоснежном песке.

Время начала: 07:00

Описание водной прогулки

Каяки и секретный пляж

Из вашего отеля мы отправимся к пирсу, где после короткого инструктажа займём места в каяках и поплывём исследовать мангровые заросли.

Вас ждёт удивительное путешествие по живописным лагунам и каньонам в окружении нетронутой природы. Шум ветра, пение птиц и звон цикад создадут идеальную расслабляющую атмосферу.

Конечной точкой маршрута станет секретный пляж Monkey Beach, где вы искупаетесь в бирюзовых водах и отдохнёте перед путём назад. Прогулка займёт чуть больше 2 часов, после чего вас ждёт вкусный обед.

Два острова и снорклинг

Затем мы пересядем на традиционную тайскую длиннохвостую лодку и отправимся к жемчужинам Краби — островам Hong и Lao Lading.

На острове Hong поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются захватывающие виды на окружающие пейзажи.

Остров Lao Lading порадует уютными бухтами и белоснежными пляжами, где можно искупаться или исследовать подводный мир с маской — оборудование для снорклинга мы предоставим.

Организационные детали