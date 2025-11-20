Отправьтесь в путешествие по живописным островам Краби! В программе — купание в бирюзовой воде, снорклинг у коралловых рифов, прогулка по морскому лабиринту и встреча заката на песчаной косе. Фото, игры, обед у моря, ретрит в тропическом раю — всё включено!
Описание водной прогулки
9:00 — прибытие на пирс
10:00 — отправление
10:30 — остров Нака Яй
- атмосфера тропического рая
- водные активности
- волейбол и бадминтон
- просторный пляж для купания и отдыха
- фото в стиле «Баунти» (гид может помочь вам подобрать выгодный ракурс)
12:40 — остров Пакбия
- купание в чистой воде
- фото на фоне скал и песчаных кос
- прогулка по морскому лабиринту во время отлива
- коктейль в кокосе
13:30 — остров Хонг
- подъём на смотровую площадку
- снорклинг в бирюзовой лагуне
- отдых на просторном пляже
- обед на острове с видом на море
- локация фильма «Джунгли» с В. Брежневой и С. Светлаковым
15:40 — снорклинг возле острова Хонг
16:20 — остров Лао Ладинг + снорклинг
17:50 — закат на песчаной косе
18:30 — отправление на пирс
Программа может незначительно корректироваться в зависимости от сезонности и времени заката.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 22% стоимости. Оставшуюся часть — рублёвым переводом на карту банка РФ по курсу на день оплаты. Мы пришлём реквизиты в переписке. Оплатить нужно не позднее 48 часов до начала экскурсии
- Обратите внимание: эта прогулка без информационного сопровождения
- В стоимость включено: трансфер (автобус и лодка), входные билеты в нацпарки, прохладительные безалкогольные напитки, алкогольный коктейль в кокосе (для детей — безалкогольный), угощение фруктами на борту, обед, страховка, спасательные жилеты, маски, трубки
- Программа подходит участникам с 1 до 70 лет. Не подходит беременным женщинам
- С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$89
|Дети до 10 лет
|$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 2495 туристов
С безграничным вдохновением создаём уникальные экскурсии по волшебному Таиланду, раскрывая его богатую культуру, захватывающие дух пейзажи и скрытые сокровища. Каждая программа — это настоящее произведение искусства, тщательно спланированное приключение, которое
Отзывы и рейтинг
5
Н
Николай
20 ноя 2025
Наша экскурсия состоялась 19.11, поехали вместе с ребенком 3 года. Все остались максимально довольны гидом, командой и обслуживанием! Завтрак, обед, различные напитки, все было круто, но главное не это.
К концу
К концу
М
Мария
22 окт 2025
Отличная экскурсия! Подходит для посещения даже с маленькими детьми. Все локации удобные и доступные. Мы со старшей дочкой поднимались на смотровую - вид невероятный! Был обед на острове - дети
