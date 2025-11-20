Мои заказы

Лучшие острова Краби за один день - с Пхукета

Отдых, снорклинг, коктейль в кокосе, фото в стиле «Баунти» и закат в раю
Отправьтесь в путешествие по живописным островам Краби! В программе — купание в бирюзовой воде, снорклинг у коралловых рифов, прогулка по морскому лабиринту и встреча заката на песчаной косе. Фото, игры, обед у моря, ретрит в тропическом раю — всё включено!
5
2 отзыва
Лучшие острова Краби за один день - с Пхукета© Оксана
Лучшие острова Краби за один день - с Пхукета© Оксана
Лучшие острова Краби за один день - с Пхукета© Оксана

Описание водной прогулки

9:00 — прибытие на пирс

10:00 — отправление

10:30 — остров Нака Яй

  • атмосфера тропического рая
  • водные активности
  • волейбол и бадминтон
  • просторный пляж для купания и отдыха
  • фото в стиле «Баунти» (гид может помочь вам подобрать выгодный ракурс)

12:40 — остров Пакбия

  • купание в чистой воде
  • фото на фоне скал и песчаных кос
  • прогулка по морскому лабиринту во время отлива
  • коктейль в кокосе

13:30 — остров Хонг

  • подъём на смотровую площадку
  • снорклинг в бирюзовой лагуне
  • отдых на просторном пляже
  • обед на острове с видом на море
  • локация фильма «Джунгли» с В. Брежневой и С. Светлаковым

15:40 — снорклинг возле острова Хонг

16:20 — остров Лао Ладинг + снорклинг

17:50 — закат на песчаной косе

18:30 — отправление на пирс

Программа может незначительно корректироваться в зависимости от сезонности и времени заката.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 22% стоимости. Оставшуюся часть — рублёвым переводом на карту банка РФ по курсу на день оплаты. Мы пришлём реквизиты в переписке. Оплатить нужно не позднее 48 часов до начала экскурсии
  • Обратите внимание: эта прогулка без информационного сопровождения
  • В стоимость включено: трансфер (автобус и лодка), входные билеты в нацпарки, прохладительные безалкогольные напитки, алкогольный коктейль в кокосе (для детей — безалкогольный), угощение фруктами на борту, обед, страховка, спасательные жилеты, маски, трубки
  • Программа подходит участникам с 1 до 70 лет. Не подходит беременным женщинам
  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$89
Дети до 10 лет$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 2495 туристов
С безграничным вдохновением создаём уникальные экскурсии по волшебному Таиланду, раскрывая его богатую культуру, захватывающие дух пейзажи и скрытые сокровища. Каждая программа — это настоящее произведение искусства, тщательно спланированное приключение, которое
читать дальше

не имеет аналогов. Продумываем всё: от диких троп в джунглях и уединённых пляжей до посещения древних храмов, где оживает история, встреч с местными жителями, чьи традиции и гостеприимство трогают сердце. Наши экскурсии — это гармония ярких эмоций, комфорта и безопасности. Предлагаем как динамичные программы для искателей приключений, так и спокойные маршруты для тех, кто хочет насладиться красотой и умиротворением. Берём на себя ответственность за то, чтобы ваше путешествие стало не просто поездкой, а яркой главой в личной истории. Позвольте показать Таиланд таким, каким он видится нам: страной, где каждый уголок дышит магией, а каждое мгновение превращается в воспоминание на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Николай
20 ноя 2025
Наша экскурсия состоялась 19.11, поехали вместе с ребенком 3 года. Все остались максимально довольны гидом, командой и обслуживанием! Завтрак, обед, различные напитки, все было круто, но главное не это.
К концу
читать дальше

поездки у нас разрядился телефон и мы не заметили как добрали до отеля без него, когда в номере поняли что его нет, началась паника и подумали что уже его не найдем, обратились с Оксане, и уже утром телефон нашли в маршрутке и (!) привезли в наш отель. В общем это люди которым точно стоит доверять, спасибо вам большое🙏

М
Мария
22 окт 2025
Отличная экскурсия! Подходит для посещения даже с маленькими детьми. Все локации удобные и доступные. Мы со старшей дочкой поднимались на смотровую - вид невероятный! Был обед на острове - дети
читать дальше

впечатлились! И все места не заполнены туристами - просторно и комфортно погулять и сделать отличные фото👍 экскурсию порекомендовала Оксана - в этой поездке мы дважды ездили с ее организацией поездок 👌

Отличная экскурсия! Подходит для посещения даже с маленькими детьми. Все локации удобные и доступные. Мы соОтличная экскурсия! Подходит для посещения даже с маленькими детьми. Все локации удобные и доступные. Мы соОтличная экскурсия! Подходит для посещения даже с маленькими детьми. Все локации удобные и доступные. Мы соОтличная экскурсия! Подходит для посещения даже с маленькими детьми. Все локации удобные и доступные. Мы соОтличная экскурсия! Подходит для посещения даже с маленькими детьми. Все локации удобные и доступные. Мы со

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии из Пхукета

Такой разный Пхукет: слоны, снорклинг и пляжный отдых
3.5 часа
11 отзывов
Водная прогулка
Такой разный Пхукет: слоны, снорклинг и пляжный отдых
Покормить слонов, побывать на уединенном острове и полюбоваться подводным миром
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
23 ноя в 08:00
$84 за человека
На гидроцикле - по островам вокруг Пхукета
На гидроцикле
4.5 часа
7 отзывов
Водная прогулка
На гидроцикле - по островам вокруг Пхукета
Водное приключение со снорклингом, дикими местами и красивыми видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
23 ноя в 08:30
$244 за человека
Снорклинг с рыбками на необитаемом острове возле Пхукета
2.5 часа
8 отзывов
Водная прогулка
Снорклинг с рыбками на необитаемом острове возле Пхукета
Прокатиться на традиционной тайской лодке и рассмотреть морских обитателей возле берега
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$90 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете