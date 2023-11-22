Активное путешествие в провинцию Краби

Рафтинг на бамбуковых плотах, снорклинг на райском пляже и сплав на каяке к пещерам за 1 день

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Ответы на вопросы
Краби — идеальное место для любителей активного досуга в окружение фантастических пейзажей.

Вы сплавитесь по реке на бамбуковых плотах, посетите на каяках труднодоступные пещеры, прокатитесь на длиннохвостой лодке и поплаваете с маской.

Не обойдётся и без релакса! Вы отдохнёте на пляже с белоснежным песком и полюбуетесь открыточным видом на причудливую скалу.
Активное путешествие в провинцию Краби
Активное путешествие в провинцию Краби
Активное путешествие в провинцию Краби
Активное путешествие в провинцию Краби
Активное путешествие в провинцию Краби
Активное путешествие в провинцию Краби
Активное путешествие в провинцию Краби
Активное путешествие в провинцию Краби
Активное путешествие в провинцию Краби
Активное путешествие в провинцию Краби
Активное путешествие в провинцию Краби
Ближайшие даты:
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Буддистский храм. Вы посетите храм Mahathat Laem Sak. Впечатлитесь его богатым убранством и раскроете особенности древней религиозной традиции «тхеровады». А также подниметесь на смотровую площадку с великолепным видом на бухту и острова.

Сафари-парк. Вы покормите слонов, прокатитесь на бамбуковых плотах по реке и прогуляетесь по джунглям.

Сплав на каяках к пещерам. На каяках вы отправитесь к пещерам Pee Hua Toh и Lod Cave. Приготовьтесь увидеть сталактиты, сталагмиты и сталагнаты! А также хижины рыбаков и мангровые заросли по пути.

Снорклинг на острове Ко Кай. Вы прокатитесь на длиннохвостой тайской лодке к острову Ко Кай. На нём можно поснорклить и прогуляться по песчаной косе до соседнего острова Thale Waek.

Райский пляж Ко Пода. Мы посетим пляж с белоснежным песком, чистой бирюзовой водой и потрясающим видом на скалу Ma Tang Ming.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В зависимости от количества путешественников экскурсия проходит на джипе Toyota Veloz или на микроавтобусе
  • Дополнительные расходы: сафари-парк с рафтингом — 600 бат/чел, прогулка на каяках и ланч — 1800 бат/чел, национальный парк 200 бат/чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Краби
Джунгли
Пляжи
Пещеры
Слоны
Сплавы и рафтинг
Сафари-парк
Популярные места
Прогулки на каяках
Буддистские храмы
Смотровые площадки
Сноркелинг
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