Краби — идеальное место для любителей активного досуга в окружение фантастических пейзажей. Вы сплавитесь по реке на бамбуковых плотах, посетите на каяках труднодоступные пещеры, прокатитесь на длиннохвостой лодке и поплаваете с маской. Не обойдётся и без релакса! Вы отдохнёте на пляже с белоснежным песком и полюбуетесь открыточным видом на причудливую скалу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Буддистский храм. Вы посетите храм Mahathat Laem Sak. Впечатлитесь его богатым убранством и раскроете особенности древней религиозной традиции Тхеровады. А также подниметесь на смотровую площадку с великолепным видом на бухту и острова.

Сафари-парк. Вы покормите слонов, прокатитесь на бамбуковых плотах по реке и прогуляетесь по джунглям.

Сплав на каяках к пещерам. На каяках вы отправитесь к пещерам Pee Hua Toh и Lod Cave. Приготовьтесь увидеть сталактиты, сталагмиты и сталагнаты! А также хижины рыбаков и мангровые заросли по пути.

Снорклинг на острове Ко Кай. Вы прокатитесь на длиннохвостой тайской лодке к острову Ко Кай. На нём можно поснорклить и прогуляться по песчаной косе до соседнего острова Thale Waek.

Райский пляж Ко Пода. Мы посетим пляж с белоснежным песком, чистой бирюзовой водой и потрясающим видом на скалу Ma Tang Ming.

Организационные детали