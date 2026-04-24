Буддистский храм. Вы посетите храм Mahathat Laem Sak. Впечатлитесь его богатым убранством и раскроете особенности древней религиозной традиции Тхеровады. А также подниметесь на смотровую площадку с великолепным видом на бухту и острова.
Сафари-парк. Вы покормите слонов, прокатитесь на бамбуковых плотах по реке и прогуляетесь по джунглям.
Сплав на каяках к пещерам. На каяках вы отправитесь к пещерам Pee Hua Toh и Lod Cave. Приготовьтесь увидеть сталактиты, сталагмиты и сталагнаты! А также хижины рыбаков и мангровые заросли по пути.
Снорклинг на острове Ко Кай. Вы прокатитесь на длиннохвостой тайской лодке к острову Ко Кай. На нём можно поснорклить и прогуляться по песчаной косе до соседнего острова Thale Waek.
Райский пляж Ко Пода. Мы посетим пляж с белоснежным песком, чистой бирюзовой водой и потрясающим видом на скалу Ma Tang Ming.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В зависимости от количества путешественников экскурсия проходит на джипе Toyota Veloz или на микроавтобусе
Дополнительные расходы: сафари-парк с рафтингом — 600 батов за чел., прогулка на каяках и ланч — 1800 батов за чел., национальный парк 200 батов за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1305 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет.
Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай, читать дальшеуменьшить
Вьетнам, Чампа и Таиланд были связаны с Индией, арабским миром и Европой. Это наследие живёт и сегодня — в архитектуре, кухне, традициях и повседневной жизни людей.
Приезжая в новое место, я стараюсь понять его культурный код и поделиться своими открытиями с путешественниками. Так рождаются мои авторские маршруты — не только о достопримечательностях, но и о смыслах, которые за ними скрываются. Я не перегружаю гостей датами и фактами, оставляя время для собственных впечатлений и неспешного знакомства с местом.
Вместе со мной работает команда гидов, которых объединяют схожий подход к путешествиям и внимательное отношение к гостям. Все программы создаю я сам, поэтому независимо от того, кто будет вашим проводником, маршрут сохранит свой авторский характер.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олег
Большое спасибо Игорю (Алексу) за экскурсию! Мы получили огромное удовольствие и от красот Краби, разнообразия активностей и приятной беседы. Всего за один день мы катались и кормили слонов - у читать дальшеуменьшить
них такой чуткий хобот с ноздрями для захвата сахарного тростника и бананов! Затем буддистский храм с великолепным видом - бег по раскаленной лестнице вверх и вниз босиком может рассматриваться как отдельная активность!). Сходили в поход на каяках по мангровым зарослям, заплывали в уединенные "комнаты", исследовали пещеры с наскальной живописью. А еще мы поснорклили с длиннохвостой тайской лодки рядом с великолепными островами на коралловом рифе с рыбками Немо и подводными угрями. Игорь рассказал нам очень много интересного про Тайланд, в том числе с точки зрения человека, живущего в стране. Уехали на рассвете, а вернулись домой глубоко после заката! Очень рекомендуем эту экскурсию для активных путешественников
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Марк
Мероприятие стоит своих денег до последнего цента, рекомендуется выезжать пораньше, чтобы не застигнуть закат в самый неподходящий момент. Мероприятие для физически крепких людей, но даже если что-то пойдёт не так, читать дальшеуменьшить
всегда можно положиться на помощь! Билеты в национальный парк полностью себя окупают, все очень Рады и приветливы, дерзайте, очень хороший тур, аналогов которому нет. Маршруты дорабатываются и улучшаются в этом заинтересован гид. Сам же гид прекрасный, умный, эрудированный человек, который изучает историю Юго-Восточной Азии, многие интересные моменты вы узнаете только у него.
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СВЕТЛАНА
Были на экскурсии 18.11.24г. большой компанией. Начиная со встречи у отеля чувствовали заботу, теплоту и внимание гида Akexa. Экскурсия насыщенная, включает в себя посещение необыкновенно красивых мест. Катание на слонах читать дальшеуменьшить
вернуло нас в детство. Сплав на каяках к пещерам был захватывающий по эмоциям, а острова с бирюзовым морем привели в полный восторг. Экскурсия спланирована грамотно и четко. 👌 учитывались все наши пожелания на протяжении всего пути. Необыкновенно порадовал обед с блюдами тайской кухни. Алех исключительно интересный человек, с ним легко и просто общаться. Профессионально относится к своему делу. Приятным бонусом стала профессиональная фото и видеосъёмка. Настоятельно Рекомендуем эту экскурсию!!! Незабываемые впечатления вам обеспечены!!! СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО, АЛЕХ!
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Ирина
Нашей семье поездка очень понравилась! Нас сопровождал гид Андрей, очень спокойный и тактичный, много всего интересного рассказал по ходу экскурсии. Мы были впервые в Тайланде и не любим шумные, многолюдные читать дальшеуменьшить
места. С этим нам повезло, т. к. все пункты назначения были вполне уединенными. Удобно, что вас забирают прямо из отеля и возвращают туда же. Единственное неудобство, которое хотелось бы отметить, это автомобиль: нас было 5 человек, а авто было с 3-им откидным рядом сидений. Неудобно 12 часов кому-то ездить на том тесном 3-м ряду. В остальном все супер, спасибо организаторам, экскурсию рекомендуем!
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Люба
Были в поездке с Игорем 04.05.2024, двое взрослых Каяки и пещеры – просто пушка! Кто сомневается – обязательно берите каяки, это впечатления круче, чем на островах (тем более, что острова читать дальшеуменьшить
в программе тоже есть).
Будете плавать по мангровым зарослям, поплаваете в пещере, потом еще в пещеру залезете, увидите джунгли, в общем, почувствуете себя как в приключенческом фильме. А еще это возможность понаблюдать за мангровыми лесами, мы видели и обезьян, и крабов, и прыгающих рыб и сами мангровые заросли в «высокой» воде и на отливе. Игорь отличный гид, много рассказывает и гибко подстраивает программу под запрос
Из советов: - лучше брать две смены одежды, купальники и полотенца - детей младше семи лучше не брать, все-таки длинные переезды
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А
Александр
Хочу поделиться своими впечатлениями о незабываемой экскурсии, которая оставила в моей душе глубокий след и массу положительных эмоций. Виды, которые открывались перед нами, захватывали дух и заставляли забыть обо всем на свете. Мы оказались в самых живописных уголках природы. Рекомендую всем, кто хочет окунуться в мир удивительных историй и потрясающих пейзажей, отправиться в это путешествие!
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