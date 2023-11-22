Рафтинг на бамбуковых плотах, снорклинг на райском пляже и сплав на каяке к пещерам за 1 день
Вы сплавитесь по реке на бамбуковых плотах, посетите на каяках труднодоступные пещеры, прокатитесь на длиннохвостой лодке и поплаваете с маской.
Не обойдётся и без релакса! Вы отдохнёте на пляже с белоснежным песком и полюбуетесь открыточным видом на причудливую скалу.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Буддистский храм. Вы посетите храм Mahathat Laem Sak. Впечатлитесь его богатым убранством и раскроете особенности древней религиозной традиции «тхеровады». А также подниметесь на смотровую площадку с великолепным видом на бухту и острова.
Сафари-парк. Вы покормите слонов, прокатитесь на бамбуковых плотах по реке и прогуляетесь по джунглям.
Сплав на каяках к пещерам. На каяках вы отправитесь к пещерам Pee Hua Toh и Lod Cave. Приготовьтесь увидеть сталактиты, сталагмиты и сталагнаты! А также хижины рыбаков и мангровые заросли по пути.
Снорклинг на острове Ко Кай. Вы прокатитесь на длиннохвостой тайской лодке к острову Ко Кай. На нём можно поснорклить и прогуляться по песчаной косе до соседнего острова Thale Waek.
Райский пляж Ко Пода. Мы посетим пляж с белоснежным песком, чистой бирюзовой водой и потрясающим видом на скалу Ma Tang Ming.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В зависимости от количества путешественников экскурсия проходит на джипе Toyota Veloz или на микроавтобусе
- Дополнительные расходы: сафари-парк с рафтингом — 600 бат/чел, прогулка на каяках и ланч — 1800 бат/чел, национальный парк 200 бат/чел
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.