Аквапарк Andamanda Water Park - где легенда встречается с фантазией.

Вдохновленный тайской культурой и наследием, Andamanda предлагает вам отправиться на поиски скрытых сокровищ Андаманского моря. Морское приключение по сказкам тайской мифологии.

Аквапарк Andamanda Water Park — крупнейшее место отдыха и развлечений на Пхукете — сочетание аквапарка, торгового центра и ресторанного центра, расположенное прямо в центре острова. Звездными аттракционами являются 12 экстремальных водных горок, но есть также 3 горки для детей, которые слишком малы, чтобы ими наслаждаться, и 3 более расслабляющих водных аттракциона.

Весь парк разделен на 5 зон, основанных на тайской мифологии и пейзажах, включая воссоздание Ко Тапу — знаменитого острова Джеймса Бонда в заливе Пханг Нга. В зоне Изумрудного леса находится самая длинная горка в Таиланде и первый бассейн с прозрачными стенками в Юго-Восточной Азии. В Naga Jungle есть гоночные горки и горки со свободным падением, а также отличные рестораны морепродуктов. Coral World отлично подходит для маленьких детей, от горок и аттракционов до семейных ресторанов. Жемчужный дворец — это место, где можно пройтись по магазинам и посмотреть представления. В большом Андаманском заливе находится самый большой бассейн в Юго-Восточной Азии. 10 000 кв. м. с искуственными волнами.

Младенцы ростом до 90 см. - бесплатно.

Дети ростом 91-121 см. - по детскому билету.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 16:30 часов.