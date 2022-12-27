Аквапарк Andamanda

Вас забирает из отеля водитель, у него на руках будет лист бронирования с вашими данными

Вас забирает из отеля водитель, у него на руках будет лист бронирования с вашими данными.

Далее вы отправляетесь в парк, где вам необходимо будет взять шкафчик для ваших вещей (депозит за шкафчик составляет 150 бат). После окончания отдыха, подходите на ресепшен и водитель вас отвезет в отель. Не забывайте в автобусе свои вещи!
Аквапарк Andamanda
Аквапарк Andamanda
Аквапарк Andamanda
Аквапарк Andamanda
Аквапарк Andamanda
Аквапарк Andamanda
Аквапарк Andamanda

Что вас ожидает 🤩

  • Аквапакр
  • Горки
  • Аттракционы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часа до наступления даты экскурсии. Возврат 50% от стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии. В случае отмены менее
Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии
Стоимость заказа не возвращается

Описание

Аквапарк Andamanda Water Park - где легенда встречается с фантазией.

Вдохновленный тайской культурой и наследием, Andamanda предлагает вам отправиться на поиски скрытых сокровищ Андаманского моря. Морское приключение по сказкам тайской мифологии.

Аквапарк Andamanda Water Park — крупнейшее место отдыха и развлечений на Пхукете — сочетание аквапарка, торгового центра и ресторанного центра, расположенное прямо в центре острова. Звездными аттракционами являются 12 экстремальных водных горок, но есть также 3 горки для детей, которые слишком малы, чтобы ими наслаждаться, и 3 более расслабляющих водных аттракциона.

Весь парк разделен на 5 зон, основанных на тайской мифологии и пейзажах, включая воссоздание Ко Тапу — знаменитого острова Джеймса Бонда в заливе Пханг Нга. В зоне Изумрудного леса находится самая длинная горка в Таиланде и первый бассейн с прозрачными стенками в Юго-Восточной Азии. В Naga Jungle есть гоночные горки и горки со свободным падением, а также отличные рестораны морепродуктов. Coral World отлично подходит для маленьких детей, от горок и аттракционов до семейных ресторанов. Жемчужный дворец — это место, где можно пройтись по магазинам и посмотреть представления. В большом Андаманском заливе находится самый большой бассейн в Юго-Восточной Азии. 10 000 кв. м. с искуственными волнами.

Младенцы ростом до 90 см. - бесплатно.

Дети ростом 91-121 см. - по детскому билету.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 16:30 часов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер входной билет
Что не входит
  • Обед питьевая вода депозит за шкафчик - 150 бат полотенца - 200 Бат
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные☀️На весь день🎡Парки аттракционовРазвлечения👩‍👧‍👦Для детей👩‍🏫Для школьников🧜‍♂️Аквапарки

Похожие туры на Пхукете

Ваш идеальный день на Пхукете
5.5 часов
🚗 На машине
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
4.9
14 отзывов
Ваш идеальный день на Пхукете
Дружеское путешествие на автомобиле (или мотобайках) с местами на ваш выбор и фотосессия
27 дек
29 дек
30 дек
31 дек
$250 за всё до 4 чел.
Входной билет в аквапарк Андаманда + трансфер
1 день
Входной билет
Организатор экскурсии TicketsS
TicketsS
Нет отзывов
Входной билет в аквапарк Андаманда + трансфер
Почувствуйте адреналин, скользя по 12 экстремальным дорожкам
Ваш отель
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
от $34.94 за 1 человека
Частный трансфер из отеля в аэропорт HKT или из него
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии TicketsS
TicketsS
Нет отзывов
Частный трансфер из отеля в аэропорт HKT или из него
Освободитесь от переживаний, прибывая
Ваш отель / Аэропорт
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
от $42.53 за 1 человека
Аквапарк и пляжный клуб Blue Tree (сопровождающий англоговорящий)
8 часов
Входной билет
Организатор экскурсии TicketsS
TicketsS
Нет отзывов
Аквапарк и пляжный клуб Blue Tree (сопровождающий англоговорящий)
Отдохните у воды кристально чистой лагуны Blue Tree Lagoon
4, 2 Srisoonthorn Rd, Tambon Si Sunthon, Amphoe
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
от $38.87 за 1 человека
Входной билет в Carnival Magic с трансфером и ужином (на выбор)
4 часа
🚌 На автобусе
Входной билет
Организатор экскурсии TicketsS
TicketsS
Нет отзывов
Входной билет в Carnival Magic с трансфером и ужином (на выбор)
Почувствуйте прилив радостных эмоций, глядя на миллионы мерцающих огней
Ваш отель
24 дек
26 дек
28 дек
31 дек
$90.27 за 1 человека
Прогулка на катере и дайвинг
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
Прогулка на катере и дайвинг
На индивидуальном скоростном катере, в компании сертифицированного инструктора вы отправитесь
Обговаривается с гидом
$503 за всё до 4 чел.
Катание на слонах
45 минут
🐘 На слонах
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
Нет отзывов
Катание на слонах
Слон - один из символов Таиланда
Ваш отель
25 дек
26 дек
27 дек
28 дек
$23 за 1 человека
Путешествия в провинцию Пханг Нга
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
Путешествия в провинцию Пханг Нга
Мы поприветствуем солнце с видом на «горы Аватара»
Заберем вас из отеля
$450 за всё до 5 чел.
Андаманский рассвет (2 дня)
1 день 13 часов
Авторский тур
до 24 чел.
Организатор экскурсии TRATATO
TRATATO
Нет отзывов
Андаманский рассвет (2 дня)
Авторская программа на 2 дня. Вас ждёт ранний выезд чтобы мы смогли побывать в известных местах без толп туристов
Роял Пхукет Марина
24 дек
27 дек
31 дек
3 янв
$186 за 1 человека
Пхукет: прогулка на катере и дайвинг
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
Пхукет: прогулка на катере и дайвинг
Полюбоваться подводным миром Андаманского моря и побывать на райском пляже
25 дек
26 дек
27 дек
28 дек
$800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пхукету на авто
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
4.9
13 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пхукету на авто
Пхукет - невероятно живописный остров, и мы с вами побываем
Ваш отель
25 дек
26 дек
27 дек
28 дек
$129.90 за всё до 4 чел.
Рафтинг на Пхукете
13 часов
🐘 На слонах
🛻 На квадроциклах
⚓️ По рекам и каналам
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
5
8 отзывов
Рафтинг на Пхукете
Рафтинг - сплав по горным рекам на специальных суднах (рафтах)
Ваш отель
Завтра
25 дек
26 дек
27 дек
от $46 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Пхукете
ХОРОШО
🧭
ТАМ