Что вас ожидает: Незабываемый день приключений в аквапарке Откройте для себя аквапарк Андаманда с 29 захватывающими водными горками. Поплавайте в 5 красочно оформленных тематических зонах, проверьте свои возможности на 12 экстремальных горках и развлекайтесь всей семьей с этим билетом в аквапарк. Займитесь серфингом в бассейне с искусственными волнами, который может генерировать волны высотой до 3 метров, что идеально подходит для тех, кто ищет возможности для серфинга. Выпейте напиток в одном из 2 баров у кромки бассейна, предназначенных для взрослых. Это идеальный способ расслабиться. Насладитесь ужином в уникальном плавучем деревенском ресторане, напоминающем тайские плавучие рынки. Попробуйте местные блюда и окунитесь в яркую атмосферу. Избавьтесь от ожидания в очереди, предварительно забронировав входной билет и дополнительный трансфер до аттракциона. Важная информация • Возьмите с собой: солнцезащитные очки, купальный костюм, полотенце, сандалии, солнцезащитный крем, удобная одежда, футболка, шорты, наличные • Экскурсия не подходит: людям в инвалидных креслах и беременным.

Нельзя брать с собой животных.