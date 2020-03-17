Самый большой аквапарк на Пхукете с пятью тематическими зонами ждёт вас! Для любителей острых ощущений открыто 12 крутых спусков, а всего здесь 29 горок на любой вкус и возраст.
Те, кто предпочитает более спокойный отдых, проведут время в трёх зонах релаксации или в плавучем ресторане с тайской кухней.
Те, кто предпочитает более спокойный отдых, проведут время в трёх зонах релаксации или в плавучем ресторане с тайской кухней.
Описание билета
Что вас ожидает: Незабываемый день приключений в аквапарке Откройте для себя аквапарк Андаманда с 29 захватывающими водными горками. Поплавайте в 5 красочно оформленных тематических зонах, проверьте свои возможности на 12 экстремальных горках и развлекайтесь всей семьей с этим билетом в аквапарк. Займитесь серфингом в бассейне с искусственными волнами, который может генерировать волны высотой до 3 метров, что идеально подходит для тех, кто ищет возможности для серфинга. Выпейте напиток в одном из 2 баров у кромки бассейна, предназначенных для взрослых. Это идеальный способ расслабиться. Насладитесь ужином в уникальном плавучем деревенском ресторане, напоминающем тайские плавучие рынки. Попробуйте местные блюда и окунитесь в яркую атмосферу. Избавьтесь от ожидания в очереди, предварительно забронировав входной билет и дополнительный трансфер до аттракциона. Важная информация • Возьмите с собой: солнцезащитные очки, купальный костюм, полотенце, сандалии, солнцезащитный крем, удобная одежда, футболка, шорты, наличные • Экскурсия не подходит: людям в инвалидных креслах и беременным.
Нельзя брать с собой животных.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Трансфер в отель (в зависимости от типа выбранного билета) в Раваи, Найхарне, Ката, Кароне, Чалонге, Кату, Накалае, Патонге, Камале, Сирай-Бей, Панве, Пхукет-Тауне, Лаем-Хине, Таланге, Сурине, Бангтао и Лагуне.
Что не входит в цену
- Продукты питания и напитки
- Личные расходы
- Трансфер из аэропорта Пхукета, Ао-Пор, пляжей Лаян, пляжей Найянг, пляжей Найтон, пляжей Май Као, Паклок, Банг Джо, Баан Дон и Пасак.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Великолепный аквапарк👍🏼👍🏼👍🏼 всё везде чисто, везде работники, на аттракционе река через каждые два метра стоят спасатели/работники! Нельзя с собой воду и плавательные штуки, но это и хорошо, так как там
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О
Великолепный аквапарк👍🏼👍🏼👍🏼 всё везде чисто, везде работники, на аттракционе река через каждые два метра стоят спасатели/работники! Нельзя с собой воду и плавательные штуки, но это и хорошо, так как там
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Т
Отличное место для детей и взрослых. Большой комплекс горок для детей, ребёнку 6 лет можно кататься почти на всех горках, для экстремалов тоже есть крутые горки, для тех взрослых, кто
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Т
Отличное место для детей и взрослых. Большой комплекс горок для детей, ребёнку 6 лет можно кататься почти на всех горках, для экстремалов тоже есть крутые горки, для тех взрослых, кто
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Н
Отличный аквапарк, много развлечений для детей! Попробовали на доске для серфинга, в большом бассейне волны включают каждые 15 минут. Горки есть обычные, есть экстремальные. Время пролетело. Минус, что нам так
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D
Хороший, не сильно большой Аквапарк. На многие аттракционы пускают с роста 107см, что классно. Ребёнок выше 122см будет кататься на всех абсолютно. Мы ходили в пасмурную погоду, и было супер.
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Входит в следующие категории Пхукета
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