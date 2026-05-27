Любите аквапарки? Вам здесь понравится! Andamanda — новый и самый большой аквапарк острова.
Зарядитесь яркими эмоциями на экстремальных горках, сбавьте обороты на более умеренных аттракционах для детей и взрослых. Есть зона и для самых маленьких под присмотром спасателей. Развлечений точно хватит!
Описание экскурсии
Парк Andamanda по масштабу сравнивают с мини-Диснейлендом, только водным. Здесь 5 тематических зон, оформленных по мотивам тайской мифологии, более 25 аттракционов и 30 горок.
- Экстремальные горки — почти вертикальные падения с воронками, капсулами с внезапным стартом и скоростными спусками
- Горки среднего уровня — длинные трассы, повороты, спуски на рафтах и парные заезды
- Волновой бассейн — искусственный «океан» с сильными волнами и пляжной зоной
- Искусственный сёрфинг — поток воды, где можно пробовать сёрф или бодиборд
- Река со спокойным течением, по которой катаются на надувном круге
- Зоны отдыха — бары в воде, лежаки и песчаные участки
- Детские зоны — безопасные горки, неглубокие бассейны, водные игры и интерактивные элементы
Организационные детали
- Выезд из отеля в 10:00 или 13:00 на выбор, возвращение в отель в 15:00 или 18:30
- Дополнительно оплачиваются: трансфер — 400 бат с чел, аренда полотенца — 200 бат (оплачивается в парке, можно взять своё), аренда ящика для вещей — 200 бат (оплачивается на месте)
- Проносить на территорию свою еду и напитки запрещено
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$65
|Дети (от 91 до 121 см роста) и взрослые старше 60 лет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 27 туристов
Привет, меня зовут Виталик. С 2013 года я живу в Таиланде. Люблю путешествовать, фотографировать и знакомиться с новыми людьми.
