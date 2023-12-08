Билет в аквапарк Splash Jungle

Билет для посещения на Пхукете
Хотите ли вы отдохнуть или мечтаете зарядиться адреналином — в аквапарке Splash Jungle найдутся развлечения на любой вкус.

Вы можете покататься на волнующих водных горках, поплавать по медленным рекам или просто понежиться на солнце в наших тихих бассейнах.
Билет в аквапарк Splash Jungle
Билет в аквапарк Splash Jungle
Билет в аквапарк Splash Jungle
Билет в аквапарк Splash Jungle
Билет в аквапарк Splash Jungle
Билет в аквапарк Splash Jungle
Ближайшие даты:
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
14
дек
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Описание

Что вас ждет

Независимо от того, хотите ли вы провести день в воде или получить адреналин, в аквапарке Splash Jungle есть все! Наш парк — водный оазис для всей семьи. Если вы ищете острых ощущений, расслабления или приятного времяпрепровождения с близкими, мы обещаем незабываемые впечатления, которые оставят у вас воспоминания на всю жизнь. Спасайтесь от жары и окунитесь в мир азарта в аквапарке Splash Jungle на Пхукете. Мы предлагаем незабываемые впечатления как для любителей острых ощущений, так и для тех, кто ищет отдыха. С широким выбором аттракционов вы можете покататься на волнующих водных горках, поплавать по медленным рекам или просто понежиться на солнце в наших тихих бассейнах. Важно знать• Пожалуйста, зарегистрируйтесь в аквапарке Splash Jungle в 10:00 — покажите билет на входе в кассу.
  • Аквапарк открыт с 10:00 до 18:00.
  • Возьмите с собой солнцезащитный крем и полотенце.

Время работы парка — с 10:00 до 18:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дневной абонемент в аквапарк Splash Jungle
  • Страхование
  • Полноценный аквапарк и игрушки
Что не входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Splash Jungle Water Park
Когда и как рано покупать?
Когда: Время работы парка — с 10:00 до 18:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Пожалуйста, зарегистрируйтесь в аквапарке Splash Jungle в 10:00 — покажите билет на входе в кассу.
  • Аквапарк открыт с 10:00 до 18:00.
  • Возьмите с собой солнцезащитный крем и полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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