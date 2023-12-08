Что вас ждет

Аквапарк открыт с 10:00 до 18:00.

Возьмите с собой солнцезащитный крем и полотенце.

Независимо от того, хотите ли вы провести день в воде или получить адреналин, в аквапарке Splash Jungle есть все! Наш парк — водный оазис для всей семьи. Если вы ищете острых ощущений, расслабления или приятного времяпрепровождения с близкими, мы обещаем незабываемые впечатления, которые оставят у вас воспоминания на всю жизнь. Спасайтесь от жары и окунитесь в мир азарта в аквапарке Splash Jungle на Пхукете. Мы предлагаем незабываемые впечатления как для любителей острых ощущений, так и для тех, кто ищет отдыха. С широким выбором аттракционов вы можете покататься на волнующих водных горках, поплавать по медленным рекам или просто понежиться на солнце в наших тихих бассейнах. Важно знать• Пожалуйста, зарегистрируйтесь в аквапарке Splash Jungle в 10:00 — покажите билет на входе в кассу.