Хотите ли вы отдохнуть или мечтаете зарядиться адреналином — в аквапарке Splash Jungle найдутся развлечения на любой вкус.
Вы можете покататься на волнующих водных горках, поплавать по медленным рекам или просто понежиться на солнце в наших тихих бассейнах.
Вы можете покататься на волнующих водных горках, поплавать по медленным рекам или просто понежиться на солнце в наших тихих бассейнах.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждетНезависимо от того, хотите ли вы провести день в воде или получить адреналин, в аквапарке Splash Jungle есть все! Наш парк — водный оазис для всей семьи. Если вы ищете острых ощущений, расслабления или приятного времяпрепровождения с близкими, мы обещаем незабываемые впечатления, которые оставят у вас воспоминания на всю жизнь. Спасайтесь от жары и окунитесь в мир азарта в аквапарке Splash Jungle на Пхукете. Мы предлагаем незабываемые впечатления как для любителей острых ощущений, так и для тех, кто ищет отдыха. С широким выбором аттракционов вы можете покататься на волнующих водных горках, поплавать по медленным рекам или просто понежиться на солнце в наших тихих бассейнах. Важно знать• Пожалуйста, зарегистрируйтесь в аквапарке Splash Jungle в 10:00 — покажите билет на входе в кассу.
- Аквапарк открыт с 10:00 до 18:00.
- Возьмите с собой солнцезащитный крем и полотенце.
Время работы парка — с 10:00 до 18:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Дневной абонемент в аквапарк Splash Jungle
- Страхование
- Полноценный аквапарк и игрушки
- Что не входит
- Встреча в отеле и высадка
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- Splash Jungle Water Park
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Время работы парка — с 10:00 до 18:00.Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Пожалуйста, зарегистрируйтесь в аквапарке Splash Jungle в 10:00 — покажите билет на входе в кассу.
- Аквапарк открыт с 10:00 до 18:00.
- Возьмите с собой солнцезащитный крем и полотенце
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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