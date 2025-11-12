Частный остров в заливе Пханг-Нга — остров Ko Noi — это одно из немногих мест, где можно полностью насладиться уединением. Гости ночуют в роскошной вилле с террасой, с которой открывается захватывающий вид на океан.
Здесь можно не только наслаждаться уютом, но и погрузиться в атмосферу абсолютного покоя, наблюдая за закатом или рассветом на фоне тропических пейзажей.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание водной прогулкиНаедине с природой Эксклюзивное приключение на частном острове Ko Nakha Noi, где вы проведете день и ночь, вдали от суеты. Это уникальная возможность почувствовать себя Робинзоном Крузо — насладиться уединением, природой и комфортабельным проживанием в вилле. Мы познакомим гостей с уникальной флорой и фауной острова, расскажем о том, как остров сохраняет свою экологическую чистоту и что можно сделать для защиты природных ресурсов. Это будет увлекательный разговор о гармонии человека и природы, важности сохранения таких уникальных мест. Через мифы и исторические легенды островов Таиланда вы погрузитесь в богатую культуру и историю региона. Мы расскажем о тайных местах и традициях, связанных с местной культурой, и откроем путешественникам загадки, скрытые в этих водах. Все это поможет путешественникам не только насладиться отдыхом, но и глубже понять ценность природы, уединения и философии жизни в гармонии с окружающим миром.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Аренда острова
- Проживание на вилле
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, активности на острове и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забераем вас из отеля
Завершение: Отвозим обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
