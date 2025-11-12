Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Частный остров в заливе Пханг-Нга — остров Ko Noi — это одно из немногих мест, где можно полностью насладиться уединением. Гости ночуют в роскошной вилле с террасой, с которой открывается захватывающий вид на океан.



Здесь можно не только наслаждаться уютом, но и погрузиться в атмосферу абсолютного покоя, наблюдая за закатом или рассветом на фоне тропических пейзажей.

Руслан Ваш гид на Пхукете Написать вопрос Индивидуальная водная прогулка Язык проведения 🇬🇧 английский

🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов $1700 за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание водной прогулки Наедине с природой Эксклюзивное приключение на частном острове Ko Nakha Noi, где вы проведете день и ночь, вдали от суеты. Это уникальная возможность почувствовать себя Робинзоном Крузо — насладиться уединением, природой и комфортабельным проживанием в вилле. Мы познакомим гостей с уникальной флорой и фауной острова, расскажем о том, как остров сохраняет свою экологическую чистоту и что можно сделать для защиты природных ресурсов. Это будет увлекательный разговор о гармонии человека и природы, важности сохранения таких уникальных мест. Через мифы и исторические легенды островов Таиланда вы погрузитесь в богатую культуру и историю региона. Мы расскажем о тайных местах и традициях, связанных с местной культурой, и откроем путешественникам загадки, скрытые в этих водах. Все это поможет путешественникам не только насладиться отдыхом, но и глубже понять ценность природы, уединения и философии жизни в гармонии с окружающим миром.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату