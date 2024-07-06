К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
Безмятежный снорклинг на островах и фотоохота на варанов
Давайте отправимся в мини-отпуск? За один день вы увидите два идиллических острова с белым песком и тропическим лесом, устроите снорклинг среди коралловых рифов в окружении морских черепах и рыб-попугаев, отыщете огромных варанов или водяных буйволов и насладитесь всеми прелестями пляжного отдыха. А мы позаботимся обо всем остальном:)
Живописное местечко Ко Хе, куда мы отправимся сначала, расположено в 9 километрах к югу от Пхукета. Весь остров покрыт густыми тропическими лесами, вытянутыми вдоль белоснежной прибрежной полосы. Самая главная достопримечательность Ко Хе — потрясающий коралловый риф, раскинувшийся недалеко от берега. Здесь обитают разноцветные рыбы, попугаи, лангусты, крупные морские черепахи, и не только. Во время снорклинга у вас будет возможность внимательно их рассмотреть и познакомиться поближе.
Остров Рача Яй
Следующая точка маршрута, остров Рача Яй, находится в 20 минутах на катере от Ко Хе. Это небольшой кусочек суши — всего 3 км в ширину и 1,5 км в длину. Представьте: лазурная вода, белоснежный песчаный пляж и разноцветные коралловые рифы. Здесь можно будет отправиться на поиски варанов, увидеть множество разных птиц и насладиться потрясающе красивой природой острова.
С вами будет русскоговорящий гид, который расскажет всю информацию про снорклинг, поделится интересными фактами о каждом острове, а ещё подскажет лучшие места где можно перекусить, искупаться и купить то, что вам нужно.
Программа путешествия
Не позднее 09:00 отправляемся с пирса Чайлонг, на катере мчимся к острову Ко Хе
Далее вы можете выбрать: высадиться на берег и отдыхать на пляже (2 часа), либо отправиться в живописную бухту для снорклинга (1 час)
Затем мы вернемся на остров и ещё 1 час будем отдыхать и купаться
После этого мы доберемся на катере на остров Рача Яй. Здесь вас ждут: обед в местном ресторане, купание и отдых на пляже. Затем мы возвращаемся на центральный пляж острова.
Приезжаем обратно на пирс, далее — трансфер в отель (16:00).
Организационные детали
Прогулка проходит на комфортабельном 2-х моторном спидботе
Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
Программа не рекомендуется для женщин на любом сроке беременности
В стоимость включено: сопровождение русскоговорящего гида, спидбот, фрукты и безалкогольные прохладительные напитки на борту
В стоимость не включено: обед на острове, трансфер из отеля (оплачивается отдельно — 2000 батов). Также вы можете самостоятельно вызвать такси.
Программа может корректироваться в связи с погодными условиями
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пирсе Чайлонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Живу на Пхукете с 2015 года.
За это время я полюбил остров как свой дом, познакомился с людьми разных национальностей, приобрёл огромный жизненный опыт и много путешествовал по миру.
Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные, комфортные и интересные туры. Наша задача — сделать ваш отдых лёгким, безопасным, насыщенным эмоциями и настоящими впечатлениями. Мы покажем вам Таиланд своими глазами!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Были на Экскурсии 27 июня 2024г. Индивидуальная экскурсия на отдельной лодке, все экскурсия подстроена под нас! Прекрасно поплавали с масками, дети попрыгали с лодки в море, было здорово! Синие морские читать дальшеуменьшить
звёзды и рыбки попугаи великолепны. Дальше высадились на остров Ко Хе, пристань конечно так себе и много туристов, но мы проехали минут 5-7 и очутились действительно в райской бухте, народу почти нет и прекрасное голубое море! Дальше остров Рача Яй, сразу предупрежу туристов много, но у нас было почти три часа на отдых там и туристы быстро уезжают с острова, пока не приехала новая партия есть время насладиться тёплым спокойным морем в бухте. Так же там есть морские Активити, но мы не пошли. Мы просто отдыхали на пляже и гуляли вдоль берега. Там кстати есть уникальный «Арт объект»«Лестница в небо», наверное осталось от какой-то постройки. Организация очень понравилась и отдельное спасибо сопровождающему экскурсоводу Стасу, интересно раскалывал про быт Тайцев и приятным сюрпризом на обратной дороге было красиво оформленное блюдо с фруктами) И да, забыла написать про чудесных Туканов на Острове)
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Михаил
В целом всё неплохо. Но для индивидуальной экскурсии хотелось бы бОльшей индивидуальности. А так - просто индивидуальный катер, подвозящий к месту массового скопления туристов.
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К
Кирилл
Прошло все отлично!
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