К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай

Безмятежный снорклинг на островах и фотоохота на варанов

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Давайте отправимся в мини-отпуск? За один день вы увидите два идиллических острова с белым песком и тропическим лесом, устроите снорклинг среди коралловых рифов в окружении морских черепах и рыб-попугаев, отыщете огромных варанов или водяных буйволов и насладитесь всеми прелестями пляжного отдыха. А мы позаботимся обо всем остальном:)
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
Ближайшие даты:
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
22
мар
23
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Остров Ко Хе

Живописное местечко Ко Хе, куда мы отправимся сначала, расположено в 9 километрах к югу от Пхукета. Весь остров покрыт густыми тропическими лесами, вытянутыми вдоль белоснежной прибрежной полосы. Самая главная достопримечательность Ко Хе — потрясающий коралловый риф, раскинувшийся недалеко от берега. Здесь обитают пестрые рыбы-попугаи, лангусты, крупные морские черепахи, омары, и не только. Во время снорклинга у вас будет возможность внимательно их рассмотреть и познакомиться поближе.

Остров Рача Яй

Следующая точка маршрута, остров Рача Яй, находится в 20 километрах от Ко Хе. Это клочок суши всего 3 километра в ширину и 1,5 в длину. Представьте: лазурная вода, белоснежный песчаный пляж и разноцветные коралловые рифы. Здесь можно отправиться на поиски варанов и водяных буйволов. Или заняться рыбалкой: в местных водах водится тунец, ваху и дорадо. С вами будет русскоговорящий гид, который расскажет об особенностях местной флоры и фауны и подскажет лучшие места для прогулки.

Программа путешествия

  • Трансфер из вашего отеля на пирс Равай (или пирс Чалонг). Время отправления с пирса — не позднее 10:00.
  • Садимся на катер и мчимся к острову Ко Хе.
  • Делаем остановку в живописной бухте для снорклинга (на 1 час).
  • Мчимся на катере к острову Рача Яй. Обед в местном ресторане, купание и рыбалка. Переезжаем на дайверский пляж, знакомимся с местной флорой и фауной. Затем возвращаемся на центральный пляж острова.
  • Приезжаем обратно на пирс, трансфер в отель (16:00).

Организационные детали

  • Что включено в стоимость: трансфер до пирса (для группы до 4 человек), спидбот, фрукты и безалкогольные прохладительные напитки на борт, снаряжение для снорклинга и рыбалки, спасательные жилеты, русскоговорящий гид
  • Что не включено в стоимость: обед на острове, трансфер для группы больше 4 человек (оплачивается отдельно — 2000 батов)
  • Программа может корректироваться в связи с погодными условиями

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Ночные
Летние
Выездные
На весь день
На острова
Остров Рача
Популярные места
Пляжи
Рыбалка
Природа и пейзажи
Животные
Подводное плавание
Фотопрогулки
Сноркелинг

Похожие туры из Пхукета

На спидботе к звёздным островам: Пхи-Пхи и Краби за один день
9 часов
Групповая
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
8 отзывов
На спидботе к звёздным островам: Пхи-Пхи и Краби за один день
Вдохновляющее путешествие по самым популярным и красивым местам Южного Таиланда
от вашего отеля
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
132$119 за человека
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
9 часов
🚤 На катере
Групповая
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Снорклинг среди коралловых рифов, необитаемый остров и самая глубокая лагуна Тайланда
у парковки вашего отеля
17 мар
19 мар
20 мар
21 мар
$100 за человека
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
13 часов
Групповая
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Познакомиться с подводным миром, заглянуть в пещеры и полюбить жизнь
у вашего отеля на Пхукете
17 мар
19 мар
20 мар
22 мар
$235 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Пхукете
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ