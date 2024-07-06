Давайте отправимся в мини-отпуск? За один день вы увидите два идиллических острова с белым песком и тропическим лесом, устроите снорклинг среди коралловых рифов в окружении морских черепах и рыб-попугаев, отыщете огромных варанов или водяных буйволов и насладитесь всеми прелестями пляжного отдыха. А мы позаботимся обо всем остальном:)

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Остров Ко Хе

Живописное местечко Ко Хе, куда мы отправимся сначала, расположено в 9 километрах к югу от Пхукета. Весь остров покрыт густыми тропическими лесами, вытянутыми вдоль белоснежной прибрежной полосы. Самая главная достопримечательность Ко Хе — потрясающий коралловый риф, раскинувшийся недалеко от берега. Здесь обитают разноцветные рыбы, попугаи, лангусты, крупные морские черепахи, и не только. Во время снорклинга у вас будет возможность внимательно их рассмотреть и познакомиться поближе.

Остров Рача Яй

Следующая точка маршрута, остров Рача Яй, находится в 20 минутах на катере от Ко Хе. Это небольшой кусочек суши — всего 3 км в ширину и 1,5 км в длину. Представьте: лазурная вода, белоснежный песчаный пляж и разноцветные коралловые рифы. Здесь можно будет отправиться на поиски варанов, увидеть множество разных птиц и насладиться потрясающе красивой природой острова.

С вами будет русскоговорящий гид, который расскажет всю информацию про снорклинг, поделится интересными фактами о каждом острове, а ещё подскажет лучшие места где можно перекусить, искупаться и купить то, что вам нужно.

Программа путешествия

Не позднее 09:00 отправляемся с пирса Чайлонг, на катере мчимся к острову Ко Хе

Далее вы можете выбрать: высадиться на берег и отдыхать на пляже (2 часа), либо отправиться в живописную бухту для снорклинга (1 час)

Затем мы вернемся на остров и ещё 1 час будем отдыхать и купаться

После этого мы доберемся на катере на остров Рача Яй. Здесь вас ждут: обед в местном ресторане, купание и отдых на пляже. Затем мы возвращаемся на центральный пляж острова.

Приезжаем обратно на пирс, далее — трансфер в отель (16:00).

Организационные детали