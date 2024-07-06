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К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай

Безмятежный снорклинг на островах и фотоохота на варанов
Давайте отправимся в мини-отпуск? За один день вы увидите два идиллических острова с белым песком и тропическим лесом, устроите снорклинг среди коралловых рифов в окружении морских черепах и рыб-попугаев, отыщете огромных варанов или водяных буйволов и насладитесь всеми прелестями пляжного отдыха. А мы позаботимся обо всем остальном:)
4.7
3 отзыва
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай

Описание фото-прогулки

Остров Ко Хе

Живописное местечко Ко Хе, куда мы отправимся сначала, расположено в 9 километрах к югу от Пхукета. Весь остров покрыт густыми тропическими лесами, вытянутыми вдоль белоснежной прибрежной полосы. Самая главная достопримечательность Ко Хе — потрясающий коралловый риф, раскинувшийся недалеко от берега. Здесь обитают разноцветные рыбы, попугаи, лангусты, крупные морские черепахи, и не только. Во время снорклинга у вас будет возможность внимательно их рассмотреть и познакомиться поближе.

Остров Рача Яй

Следующая точка маршрута, остров Рача Яй, находится в 20 минутах на катере от Ко Хе. Это небольшой кусочек суши — всего 3 км в ширину и 1,5 км в длину. Представьте: лазурная вода, белоснежный песчаный пляж и разноцветные коралловые рифы. Здесь можно будет отправиться на поиски варанов, увидеть множество разных птиц и насладиться потрясающе красивой природой острова.

С вами будет русскоговорящий гид, который расскажет всю информацию про снорклинг, поделится интересными фактами о каждом острове, а ещё подскажет лучшие места где можно перекусить, искупаться и купить то, что вам нужно.

Программа путешествия

  • Не позднее 09:00 отправляемся с пирса Чайлонг, на катере мчимся к острову Ко Хе
  • Далее вы можете выбрать: высадиться на берег и отдыхать на пляже (2 часа), либо отправиться в живописную бухту для снорклинга (1 час)
  • Затем мы вернемся на остров и ещё 1 час будем отдыхать и купаться
  • После этого мы доберемся на катере на остров Рача Яй. Здесь вас ждут: обед в местном ресторане, купание и отдых на пляже. Затем мы возвращаемся на центральный пляж острова.
  • Приезжаем обратно на пирс, далее — трансфер в отель (16:00).

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном 2-х моторном спидботе
  • Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
  • Программа не рекомендуется для женщин на любом сроке беременности
  • В стоимость включено: сопровождение русскоговорящего гида, спидбот, фрукты и безалкогольные прохладительные напитки на борту
  • В стоимость не включено: обед на острове, трансфер из отеля (оплачивается отдельно — 2000 батов). Также вы можете самостоятельно вызвать такси.
  • Программа может корректироваться в связи с погодными условиями

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пирсе Чайлонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Живу на Пхукете с 2015 года. За это время я полюбил остров как свой дом, познакомился с людьми разных национальностей, приобрёл огромный жизненный опыт и много путешествовал по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные, комфортные и интересные туры. Наша задача — сделать ваш отдых лёгким, безопасным, насыщенным эмоциями и настоящими впечатлениями. Мы покажем вам Таиланд своими глазами!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Евгения
Были на Экскурсии 27 июня 2024г. Индивидуальная экскурсия на отдельной лодке, все экскурсия подстроена под нас! Прекрасно поплавали с масками, дети попрыгали с лодки в море, было здорово! Синие морские
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звёзды и рыбки попугаи великолепны. Дальше высадились на остров Ко Хе, пристань конечно так себе и много туристов, но мы проехали минут 5-7 и очутились действительно в райской бухте, народу почти нет и прекрасное голубое море! Дальше остров Рача Яй, сразу предупрежу туристов много, но у нас было почти три часа на отдых там и туристы быстро уезжают с острова, пока не приехала новая партия есть время насладиться тёплым спокойным морем в бухте. Так же там есть морские Активити, но мы не пошли. Мы просто отдыхали на пляже и гуляли вдоль берега. Там кстати есть уникальный «Арт объект»«Лестница в небо», наверное осталось от какой-то постройки. Организация очень понравилась и отдельное спасибо сопровождающему экскурсоводу Стасу, интересно раскалывал про быт Тайцев и приятным сюрпризом на обратной дороге было красиво оформленное блюдо с фруктами)
И да, забыла написать про чудесных Туканов на Острове)

Были на Экскурсии 27 июня 2024г. Индивидуальная экскурсия на отдельной лодке, все экскурсия подстроена под нас!
Были на Экскурсии 27 июня 2024г. Индивидуальная экскурсия на отдельной лодке, все экскурсия подстроена под нас!
Были на Экскурсии 27 июня 2024г. Индивидуальная экскурсия на отдельной лодке, все экскурсия подстроена под нас!
Были на Экскурсии 27 июня 2024г. Индивидуальная экскурсия на отдельной лодке, все экскурсия подстроена под нас!
Были на Экскурсии 27 июня 2024г. Индивидуальная экскурсия на отдельной лодке, все экскурсия подстроена под нас!
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Михаил
В целом всё неплохо. Но для индивидуальной экскурсии хотелось бы бОльшей индивидуальности. А так - просто индивидуальный катер, подвозящий к месту массового скопления туристов.
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К
Прошло все отлично!
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