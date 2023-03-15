Живописное местечко Ко Хе, куда мы отправимся сначала, расположено в 9 километрах к югу от Пхукета. Весь остров покрыт густыми тропическими лесами, вытянутыми вдоль белоснежной прибрежной полосы. Самая главная достопримечательность Ко Хе — потрясающий коралловый риф, раскинувшийся недалеко от берега. Здесь обитают пестрые рыбы-попугаи, лангусты, крупные морские черепахи, омары, и не только. Во время снорклинга у вас будет возможность внимательно их рассмотреть и познакомиться поближе.
Следующая точка маршрута, остров Рача Яй, находится в 20 километрах от Ко Хе. Это клочок суши всего 3 километра в ширину и 1,5 в длину. Представьте: лазурная вода, белоснежный песчаный пляж и разноцветные коралловые рифы. Здесь можно отправиться на поиски варанов и водяных буйволов. Или заняться рыбалкой: в местных водах водится тунец, ваху и дорадо. С вами будет русскоговорящий гид, который расскажет об особенностях местной флоры и фауны и подскажет лучшие места для прогулки.