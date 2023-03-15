Давайте отправимся в мини-отпуск? За один день вы увидите два идиллических острова с белым песком и тропическим лесом, устроите снорклинг среди коралловых рифов в окружении морских черепах и рыб-попугаев, отыщете огромных варанов или водяных буйволов и насладитесь всеми прелестями пляжного отдыха. А мы позаботимся обо всем остальном:)

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Описание

Что вас ожидает

Остров Ко Хе

Живописное местечко Ко Хе, куда мы отправимся сначала, расположено в 9 километрах к югу от Пхукета. Весь остров покрыт густыми тропическими лесами, вытянутыми вдоль белоснежной прибрежной полосы. Самая главная достопримечательность Ко Хе — потрясающий коралловый риф, раскинувшийся недалеко от берега. Здесь обитают пестрые рыбы-попугаи, лангусты, крупные морские черепахи, омары, и не только. Во время снорклинга у вас будет возможность внимательно их рассмотреть и познакомиться поближе.

Остров Рача Яй

Следующая точка маршрута, остров Рача Яй, находится в 20 километрах от Ко Хе. Это клочок суши всего 3 километра в ширину и 1,5 в длину. Представьте: лазурная вода, белоснежный песчаный пляж и разноцветные коралловые рифы. Здесь можно отправиться на поиски варанов и водяных буйволов. Или заняться рыбалкой: в местных водах водится тунец, ваху и дорадо. С вами будет русскоговорящий гид, который расскажет об особенностях местной флоры и фауны и подскажет лучшие места для прогулки.

Программа путешествия

Трансфер из вашего отеля на пирс Равай (или пирс Чалонг). Время отправления с пирса — не позднее 10:00.

(или пирс Чалонг). Время отправления с пирса — не позднее 10:00. Садимся на катер и мчимся к острову Ко Хе .

. Делаем остановку в живописной бухте для снорклинга (на 1 час).

(на 1 час). Мчимся на катере к острову Рача Яй . Обед в местном ресторане, купание и рыбалка. Переезжаем на дайверский пляж, знакомимся с местной флорой и фауной. Затем возвращаемся на центральный пляж острова.

. Обед в местном ресторане, купание и рыбалка. Переезжаем на дайверский пляж, знакомимся с местной флорой и фауной. Затем возвращаемся на центральный пляж острова. Приезжаем обратно на пирс, трансфер в отель (16:00).

Организационные детали