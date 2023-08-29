7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии

На каноэ к островным пещерам

Приглашаем вас в сказочный мир тысячи островов, живописных пляжей и отвесных скал. Всего за 15 минут вы домчитесь до острова Панак и пересядете на каноэ, чтобы изучить его пещеры и увидеть внутреннее озеро — добраться до него можно только во время отлива. Вы также посетите остров Хонг, название которого переводится с тайского как «комната». Здесь действительно много пещер, изнутри напоминающих комнатушки.

«Звездный» остров и плавучая деревня

Катер отвезет вас на остров Джеймса Бонда, где снимали фильм «Человек с золотым пистолетом» — с тех пор это место приобрело большую популярность. В уютной бухте находится крошечный, как бы парящий над водой островок Ко Тапу; вы сможете «повторить» сцену из фильма или сделать на его фоне оригинальные фотографии. После мы отправимся на остров Паньи, где под тенью утеса расположилась маленькая деревня. Раньше в Таиланде иностранцам не разрешалось владеть землей, и прибывшие на этот остров морские цыгане построили дома прямо в бухте — на сваях. После обеда вы сможете прогуляться и приобрести оригинальные сувениры. А в конце экскурсии вас ждет расслабляющий отдых на песчаных пляжах острова Нака.

Программа

07:30 Встреча в отеле, трансфер до пирса

09:30 Отправление с пирса Ао По

10:40 Посещение острова Панак, пещеры бриллиантов или пещеры летучих мышей на каноэ

11:20 Катание на каноэ возле острова Хонг

12:30 Обед на острове Паньи

14:00 Посещение острова Джеймса Бонда

15:00 Остановка на пляже острова Нака, купание, солнечные ванны

16:00 Отправление на Пхукет

16:30 Прибытие в порт и возвращение в отель

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На скоростной лодке, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до года

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Программа экскурсии может быть изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств

Экскурсия проходит на английском языке

Как проходит бронирование

После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии

Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана).

Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки, название отеля и номер комнаты

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: обед в ресторане, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно, страховка, спасательный жилет

Дополнительные расходы: туристический сбор, взимаемый в порту — 30 батов за чел.

Трансферы