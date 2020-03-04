7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На каноэ к островным пещерам

Приглашаем вас в сказочный мир тысячи островов, живописных пляжей и отвесных скал. Всего за 15 минут вы домчитесь до острова Панак и пересядете на каноэ, чтобы изучить его пещеры и увидеть внутреннее озеро — добраться до него можно только во время отлива. Вы также посетите остров Хонг, название которого переводится с тайского как «комната». Здесь действительно много пещер, изнутри напоминающих комнатушки.

«Звездный» остров и плавучая деревня

Катер отвезет вас на остров Джеймса Бонда, где снимали фильм «Человек с золотым пистолетом» — с тех пор это место приобрело большую популярность. В уютной бухте находится крошечный, как бы парящий над водой островок Ко Тапу; вы сможете «повторить» сцену из фильма или сделать на его фоне оригинальные фотографии. После мы отправимся на остров Паньи, где под тенью утеса расположилась маленькая деревня. Раньше в Таиланде иностранцам не разрешалось владеть землей, и прибывшие на этот остров морские цыгане построили дома прямо в бухте — на сваях. После обеда вы сможете прогуляться и приобрести оригинальные сувениры. А в конце экскурсии вас ждет расслабляющий отдых на песчаных пляжах острова Нака.

Программа тура: