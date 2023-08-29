7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас в сказочный мир тысячи островов, живописных пляжей и отвесных скал. Всего за 15 минут вы домчитесь до острова Панак и пересядете на каноэ, чтобы изучить его пещеры и увидеть внутреннее озеро — добраться до него можно только во время отлива. Вы также посетите остров Хонг, название которого переводится с тайского как «комната». Здесь действительно много пещер, изнутри напоминающих комнатушки.
«Звездный» остров и плавучая деревня
Катер отвезет вас на остров Джеймса Бонда, где снимали фильм «Человек с золотым пистолетом» — с тех пор это место приобрело большую популярность. В уютной бухте находится крошечный, как бы парящий над водой островок Ко Тапу; вы сможете «повторить» сцену из фильма или сделать на его фоне оригинальные фотографии. После мы отправимся на остров Паньи, где под тенью утеса расположилась маленькая деревня. Раньше в Таиланде иностранцам не разрешалось владеть землей, и прибывшие на этот остров морские цыгане построили дома прямо в бухте — на сваях. После обеда вы сможете прогуляться и приобрести оригинальные сувениры. А в конце экскурсии вас ждет расслабляющий отдых на песчаных пляжах острова Нака.
Программа
07:30 Встреча в отеле, трансфер до пирса
09:30 Отправление с пирса Ао По
10:40 Посещение острова Панак, пещеры бриллиантов или пещеры летучих мышей на каноэ
11:20 Катание на каноэ возле острова Хонг
12:30 Обед на острове Паньи
14:00 Посещение острова Джеймса Бонда
15:00 Остановка на пляже острова Нака, купание, солнечные ванны
16:00 Отправление на Пхукет
16:30 Прибытие в порт и возвращение в отель
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На скоростной лодке, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до года
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Программа экскурсии может быть изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств
Экскурсия проходит на английском языке
Как проходит бронирование
После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии
Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана).
Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки, название отеля и номер комнаты
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: обед в ресторане, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно, страховка, спасательный жилет
Дополнительные расходы: туристический сбор, взимаемый в порту — 30 батов за чел.
Трансферы
Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер
Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета, пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа
в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$100
Дети до 9 лет
$95
Дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1894 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Замечательная экскурсия! Все очень понравилось))) Очень насыщенно провели день, успели посмотреть массу красивейших мест)) Катание на каноэ - это просто в самое сердечко 🥲❤️ Безумно красивая природа! Также поразила плавучая деревня. Отдельное читать дальшеуменьшить
спасибо гиду Алибаба и российскому представителю Павлу🫶🏻 Очень интересный рассказ в течение всего дня, приправленный неиссякаемым количеством шуток🤣 На протяжении всей экскурсии была доступна питьевая вода, газировки, был перекус (фрукты) и вкуснейший обед в плавучей деревне. Также утром при сборе участников тура был организован стол с чаем, кофе, сладостями. Это было очень приятно☺️ Однозначно рекомендую данную экскурсию!!!
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Artur
Экскурсия была очень хорошо организованной. В начале был мини-буфетик, где можно было выпить кофеек с разнообразными сладостями, были бананы, водичка. В целом экскурсия стоит посещения. Понравилось катание на каноэ, красивые читать дальшеуменьшить
виды. Остров Джеймса Бонда очень удивляет своей красотой. Последний остров для купания с белым песочком, но к сожалению грязноват, мусор на пляже не убран, но это не вина организаторов экскурсии. На борту были бесплатные безалкогольные прохладительные напитки. Обед превосходный, разнообразный и сытный. Гид очень приятный и дружелюбный. Рекомендую!
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Г
Галина
Отличная экскурсия,хороший скоростной катер,на борту напитки безалкогольные включены в стоимость. С отелей забирали на маленьких минибусах. В месте сбора организован чай с печеньем для всех. Организатор тайская компания. Русскоговорящий гид Павел отлично все рассказывал,организовывал народ. На борту было 43человека. Очень рекомендую остров Джеймса Бонда и острова рядом с ним,только один известный остров это не столь интересно.
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Татьяна
Отлично организованная экскурсия. Очень красивые места. Программа составлена удачно, в конце хорошо продуманная отдых и купание. Жаль, что пляж огорожен сильно, купается, где мелко из-за лодок. Но от поездки только положительные впечатления! Отдельное спасибо, гиду Марии за интересный материал!
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О
Ольга
Шикарная экскурсия, забрали и привезли вовремя. Идеально спланирован маршрут, везде приезжали первые без толп туристов. Заботливый персонал на катере, вкусный обед! Виды потрясающие, всем рекомендую 👍
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Н
Наталья
Все прекрасно. Но я сильно переплатила… Ребята покупайте экскурсии на Пхукете. Это почти в 2 раза дешевле!!!!
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