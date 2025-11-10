Мои заказы

Авторские туры по Пхукету в формате живого квеста LOST PHUKET

Если вы ищете возможность для себя открыть нетипичные локации острова и проехать по нему вокруг, то LOST PHUKET — это прекрасная возможность отправиться в захватывающее путешествие по уникальным местам острова. Это сочетание приключений, квестов и ярких впечатлений.

Необычные маршруты, живописные пейзажи, древние храмы, удивительные события и активный отдых сделают ваше путешествие по Пхукету по-настоящему незабываемым!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание квеста

Хотите необычный формат отпуска или планируете тур на остров Пхукет? Приключение LOST PHUKET — лучший выбор для активного отдыха на острове! Почему тур Пхукет?
  • 1500+ участников • 100% положительных отзывов! Что вас ждёт?
  • Хотите открыть лучшие локации Пхукета?
  • Мечтаете о крутых фото и видео?
  • Найти сундук с настоящим сокровищем? Почему именно LOST PHUKET?
  • Возможность узнать лучшее на Пхукете и открыть его тайные уголки.
  • Формат, который сочетает отдых и приключение.

• Полное сопровождение куратором. Квест включает:

  • 8 уникальных локаций.
  • Захватывающие головоломки и артефакты.
  • Уникальную авторскую историю. Что вы получаете?
  • Яркие фото и видео на память.
  • Увлекательные 5-7 часов игры.
  • Возможность узнать остров через его загадки и необычные места.

Ежедневно в 10:00, 11:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Необычные храмы и древние сооружения
  • Дикие тропические джунгли
  • Необычные пляжи
  • Крупнейшие дуриановые фермы
  • Живописные локации и места острова
Что включено
  • Куратор
  • Сундук с сокровищем
  • Фотограф и видеограф
  • Авторский маршрут по всему острову
  • Артефакты и рукописи
  • Нетипичные локации острова
Что не входит в цену
  • Транспорт
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Это секретная локация является частью приключений
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пхукета

