Авторские туры по Пхукету в формате живого квеста LOST PHUKET

Если вы ищете возможность для себя открыть нетипичные локации острова и проехать по нему вокруг, то LOST PHUKET — это прекрасная возможность отправиться в захватывающее путешествие по уникальным местам острова. Это сочетание приключений, квестов и ярких впечатлений.



Необычные маршруты, живописные пейзажи, древние храмы, удивительные события и активный отдых сделают ваше путешествие по Пхукету по-настоящему незабываемым!