Авторские туры по Пхукету в формате живого квеста LOST PHUKET

Если вы ищете возможность для себя открыть нетипичные локации острова и проехать по нему вокруг, то LOST PHUKET — это прекрасная возможность отправиться в захватывающее путешествие по уникальным местам острова. Это сочетание приключений, квестов и ярких впечатлений.
Необычные маршруты, живописные пейзажи, древние храмы, удивительные события и активный отдых сделают ваше путешествие по Пхукету по-настоящему незабываемым!
Описание квестаХотите необычный формат отпуска или планируете тур на остров Пхукет? Приключение LOST PHUKET — лучший выбор для активного отдыха на острове! Почему тур Пхукет?
- 1500+ участников • 100% положительных отзывов! Что вас ждёт?
- Хотите открыть лучшие локации Пхукета?
- Мечтаете о крутых фото и видео?
- Найти сундук с настоящим сокровищем? Почему именно LOST PHUKET?
- Возможность узнать лучшее на Пхукете и открыть его тайные уголки.
- Формат, который сочетает отдых и приключение.
• Полное сопровождение куратором. Квест включает:
- 8 уникальных локаций.
- Захватывающие головоломки и артефакты.
- Уникальную авторскую историю. Что вы получаете?
- Яркие фото и видео на память.
- Увлекательные 5-7 часов игры.
- Возможность узнать остров через его загадки и необычные места.
Ежедневно в 10:00, 11:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Необычные храмы и древние сооружения
- Дикие тропические джунгли
- Необычные пляжи
- Крупнейшие дуриановые фермы
- Живописные локации и места острова
Что включено
- Куратор
- Сундук с сокровищем
- Фотограф и видеограф
- Авторский маршрут по всему острову
- Артефакты и рукописи
- Нетипичные локации острова
Что не входит в цену
- Транспорт
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Это секретная локация является частью приключений
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
